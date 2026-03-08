403 Forbidden

Lifestyle
NEODOLJIVI DETALJI

Vrijeme je za uskrsno uređenje doma: Evo najljepših ukrasa iz popularnih trgovina

Žena.hr
8. ožujka 2026.
Sinsay
Uskrs je savršena prilika da u dom uneseš dašak proljetne svježine i stvoriš toplu, blagdansku atmosferu. Dekorativna jaja, simpatični pilići, keramički detalji za stol i proljetni motivi samo su neki od ukrasa koji prostoru mogu dati poseban ugođaj

Dolaskom proljeća sve se budi, a s njim se približava i Uskrs – blagdan koji je savršena prilika da osvježiš svoj dom i uneseš u njega vedrinu, svjetlost i proljetne motive. Uskrsni ukrasi ne moraju biti pretjerani ni kičasti; dovoljno je nekoliko pažljivo odabranih detalja koji će u prostoru unijeti toplinu i svečanu atmosferu. Lagani pastelni tonovi, prirodni materijali i simpatični sezonski motivi savršeno će se uklopiti u proljetno uređenje.

Jedan od najjednostavnijih načina da dom dobije uskrsni ugođaj su dekorativna jaja. Ona mogu biti obojena u nježne pastelne nijanse, ukrašena sitnim uzorcima ili izrađena od keramike i stakla. Smještena u zdjelu na stolu, na polici ili kao dio dekorativnog aranžmana s grančicama i cvijećem, ukrasna jaja odmah stvaraju osjećaj blagdana. Uz njih se često pojavljuju i motivi pilića ili zečića koji prostoru daju razigran i topao karakter.

Sinsay

Posebnu pažnju možeš posvetiti i uskrsnom stolu. Keramički tanjuri, zdjele ili male figurice u obliku jaja i životinjica odličan su dodatak koji će blagovaonicu učiniti svečanijom. Stol možeš upotpuniti platnenim salvetama u proljetnim bojama, svijećama u nježnim tonovima te vazama s tulipanima, zumbulima ili grančicama koje su tipične za ovo doba godine. Takvi detalji stvaraju skladnu i elegantnu blagdansku atmosferu.

Sinsay

Dobra vijest je da za lijepo uskrsno uređenje nije potrebno potrošiti puno. Prigodni ukrasi danas se mogu pronaći u brojnim trgovinama – od pristupačnih dućana kao što su Sinsay i Pepco do high street brendova za dom kao što su H&M Home i Arket. Njihove sezonske kolekcije donose sve od dekorativnih jaja i keramičkih dodataka do tekstila i sitnih ukrasa koji će prostoru dati diskretan, ali efektan uskrsni štih.

Uz nekoliko pažljivo odabranih detalja i malo proljetnog cvijeća, tvoj dom može vrlo lako dobiti toplu i svečanu atmosferu koja savršeno najavljuje dolazak Uskrsa. Upravo takvi mali, promišljeni ukrasi često su dovoljni da prostor djeluje svježije, vedrije i potpuno spremno za blagdane.

Arket - 12 €

Arket - 12 €

Arket - 22 €

H&M - 14,99 €

H&M - 19,99 €

Pepco - 9 €

Pepco - 2 €

Pepco - 2,50 €

Pepco - 3 €

Pepco - 3 €

Pepco - 3 €

Pepco - 10 €

Pepco - 7 €

Pepco - 2,50 €

Sinsay - 5,99 €

Sinsay - 1,99 €

Sinsay - 4,49 €

Sinsay - 2,99 €

Sinsay - 2,49 €

Sinsay - 2,99 €

Uskrsne DekoracijeUređenje DomaUskrsInterijeri
