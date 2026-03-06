Kuhinja kao srce doma: spoj funkcionalnosti, estetike i modernog dizajna

Isprobajte Samsung ugradbene uređaje u Family Mallu i iskoristite proljetnu promociju

Kuhinja je danas mnogo više od prostora u kojem se pripremaju obroci – ona je mjesto susreta, razgovora i svakodnevnih malih rituala koji čine dom toplijim i ugodnijim. Upravo zato suvremeno uređenje kuhinje stavlja naglasak na sklad funkcionalnosti, estetike i tehnologije. Moderni kućanski uređaji postaju važan dio tog koncepta jer, osim što olakšavaju svakodnevicu, doprinose i cjelokupnom dojmu prostora. Za sve koji planiraju opremiti novu kuhinju ili osvježiti postojeću, zanimljiva prilika dolazi kroz aktualnu proljetnu promociju Samsung ugradbenih uređaja, koju je moguće istražiti i isprobati uživo u Family Mallu.

Pametna rješenja koja štede prostor

U suvremenim kuhinjama, gdje se estetika i funkcionalnost isprepliću u svakom detalju, sve veću važnost imaju rješenja koja omogućuju bolju organizaciju prostora. Upravo takav pristup njeguje i Samsung, tehnološki brend poznat po inovacijama koje olakšavaju svakodnevni život. Jedan od primjera je Slim Fit dizajn ploče za kuhanje, osmišljen kako bi zauzimao manje prostora u kuhinjskom elementu. Zahvaljujući tanjoj konstrukciji, ispod ploče ostaje više mjesta za dodatne ladice ili praktičnu pohranu kuhinjskog pribora. Takvo rješenje posebno dolazi do izražaja u modernim kuhinjama u kojima je svaki centimetar pažljivo planiran, a pametna organizacija prostora postaje jednako važna kao i sam dizajn.

Promo

Minimalistički dizajn koji prati ritam suvremene kuhinje

U modernom uređenju interijera sve se više cijeni jednostavnost linija i vizualna nenametljivost uređaja koji se skladno uklapaju u prostor. Upravo takav pristup donosi i ova ploča za kuhanje, čiji se diskretan i elegantan dizajn prirodno uklapa u različite stilove kuhinja – od minimalističkih do toplijih, obiteljskih interijera. Istovremeno, intuitivne kontrole omogućuju jednostavno i precizno upravljanje temperaturom, što svakodnevno kuhanje čini praktičnijim i ugodnijim iskustvom. Spoj promišljenog dizajna i napredne tehnologije tako stvara uređaj koji ne privlači pažnju samo izgledom, nego i funkcionalnošću prilagođenom suvremenom načinu života.

Promo

Fleksibilnost u svakodnevnom kuhanju

Kako bi kuhanje bilo još praktičnije i prilagođeno suvremenom načinu života, moderne ploče za kuhanje donose tehnologije koje omogućuju veću fleksibilnost, jednostavnije upravljanje i dodatnu sigurnost u svakodnevnoj upotrebi.

Flex Zone tehnologija za veću slobodu kuhanja – omogućuje korištenje posuđa različitih veličina i oblika bez ograničavanja na unaprijed definirane zone zagrijavanja. Tako na ploči istovremeno mogu stajati manji lonci, veće tave ili grill posude, uz ravnomjerno zagrijavanje i veću praktičnost tijekom pripreme obroka.

Više prostora za kreativnost u kuhinji – zahvaljujući fleksibilnoj zoni kuhanja, priprema više jela odjednom postaje jednostavnija i učinkovitija, bilo da je riječ o brzom obiteljskom ručku ili složenijim kulinarskim kombinacijama.

Pametno povezivanje uz SmartThings aplikaciju – integracija s aplikacijom omogućuje povezivanje uređaja i upravljanje putem pametnog telefona. Korisnici tako mogu u svakom trenutku provjeriti status ploče za kuhanje i biti sigurni da je uređaj ugašen.

Sigurnost i praktičnost na dohvat ruke – digitalna kontrola i pametne značajke donose dodatnu razinu sigurnosti i kontrole, što svakodnevno kuhanje čini jednostavnijim i bezbrižnijim iskustvom.

Dodatnu vrijednost donosi i integracija sa SmartThings aplikacijom koja omogućuje pametno povezivanje uređaja i upravljanje putem pametnog telefona. Tako se korisnici više ne moraju pitati jesu li ugasili ploču za kuhanje; sada to mogu jednostavno provjeriti i biti sigurni.

Promo

Sve to pokazuje koliko suvremeni kućanski danas moraju biti prilagođeni načinu života – osmišljeni tako da štede prostor, pojednostavljuju svakodnevne zadatke i kuhanje čine ugodnijim iskustvom.

Upravo zato vrijedi obratiti pozornost na aktualnu Samsung promociju koja donosi odličnu priliku za sve koji planiraju opremiti ili osvježiti kuhinju. Naime, uz kupnju tri ili više odabranih Samsung ugradbenih uređaja, četvrti uređaj – indukcijska ploča – dolazi na poklon. Promocija traje do 31. ožujka 2026., a Samsung ugradbene uređaje možete doživjeti i isprobati u Family Mallu. Kako biste ostvarili pravo na poklon, potrebno je kupiti tri ili više odabranih uređaja te registrirati kupnju najkasnije do 31. svibnja 2026. putem linka.