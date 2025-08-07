Omiljeni glumci iz turskih serija koje još uvijek obožavamo

Turske serije doživjele su globalni uspjeh, a iza njihova šarma stoje iznimno talentirani glumci koji su osvojili srca milijuna gledatelja diljem svijeta. Od povijesnih epova do modernih romantičnih drama, ovi su glumci postali prava lica turske televizije

Turske sapunice već su prije više od deset godina postale među najgledanijima u Hrvatskoj, a osim napetih priča, neobičnog šarma Istanbula i neizbježnih ljubavnih melodrama, jedan od ključnih razloga njihove privlačnosti su i zgodni turski glumci koji glume junake tih serija.

Markantni, najčešće tamnokosi i prije svega vrlo karizmatični, turski glumci pokorili su svijet, a mi smo izdvojile najpopularnije turske glumce iz serija koji se uvijek nađu na listama najzgodnijih frajera svijeta.

Turski glumci

Pronađi ih u nastavku te sama odluči koji ti je najzgodniji, a za kojeg pak misliš da je najšarmantniji. Jedno je sigurno, nama su svi neodoljivi, a neke od njih možeš gledati i u omiljenim turskim serijama na platformi Voyo.

Can Yaman

Ovaj prezgodni turski glumac, producent i model ima 34 godine, a gledateljice je oduševio čim se prvi puta pojavio na televiziji. Proslavio se tako serijama "Sanjalica" i "Gospodin pogrešni" i "Pun mjesec", a sada ga možemo gledati i u talijanskoj seriji "Viola boje mora". Često opisivan kao "turski Jason Momoa", Canov dobar izgled i neporeciv talent učinili su ga jednim od najtraženijih glumaca njegove generacije. Can nastavlja osvajati srca svojim zaraznim osmijehom, glumom i nepobitnom privlačnošću što mu je omogućilo i međunarodnu karijeru.

Kivanc Tatlitug

Poznatiji i kao Brad Pitt Orijenta, glumac Kivanc Tatlitug, postao je svjetska faca kada je 2001. postao Mister svijeta. Naime, natjecao se na natjecanju "Model of the World" i odnio pobjedu, a nedugo zatim je postao i glumac u sapunicama. Od tada do danas, slava mu neprestano raste. Hrvatskoj publici poznat je po ulogama u serijama "Gumuš", "Bijeg", "Strasti Orijenta" i "Nebo i zemlja", a trenutno ga možemo gledati u hit drami "Sudar".

Burak Çelik

Popularni glumac Burak Çelik rođen je 1992. u Istanbulu i poznat je diljem svijeta, a žene obožavaju njegove izražajne plave oči. Prije glumačke karijere radio je očevoj građevinskoj tvrtki no nije bio sretan pa se prijavio za natjecanje za najboljeg modela Turske. Pobjeda na tom natjecanju donijela mu je novi život, glumački karijeru i niz uspješnih uloga. Trenutno ga možemo pratiti u turskoj uspješnici "Ljepša od tebe".

Alp Navruz

Ovaj 34-godišnjak iz Istanbula svijet je pokorio svojom ljepotom i markantnošću, no i misterioznošću. Naime, znan je kao jedan od glumaca koji skriva svoj ljubavni život kao zmija noge. Poznat je po nastupu u mnogim hit serijama, jedna koju bi izdvojili je "Budi moje sunce“. Svakim novim pojavljivanjem na sceni nastavlja osvajati srca svojim neosporivim talentom i šarmom.

Burak Ozcivit

Seksi glumac na početku karijere bavio se modelingom, a prvu glumačku ulogu ostvario je u seriji "Eksi 18". Inače, našoj je publici postao je poznat famozni Beli Beg iz serije "Sulejman Veličanstveni". Slavni 39-godišnjak 2017. godine oženio se s kolegicom Fahriye Evcen s kojom je u travnju 2019. godine dobio sina Karana. Suočio se i s velikim privatnim problemima. Naime, šuškalo se da se našao pred razvodom od supruge, no na kraju je par ipak uspio spasiti brak. Glumački par osvojio je publiku u turskim serijama, a upravo su se na setu jedne i zaljubili. Kasnije su snimili film "Ljubav nalikuje tebi", a javnost je u to vrijeme saznala da su u vezi. Trenutno ga možemo gledati u seriji "Dnevnik ljubavi" na platformi Voyo.

Halit Ergenc

Najstariji na ovoj našoj listi zgodnih turskih frajera je slavni Halit Ergenc, glumac kojeg pamtimo kao "Sulejmana Veličanstvenog", ali na ovim prostorima je postao poznat po seriji "1001 noć". Sin je turskog glumca Alija Ergença pa je oduvijek bio izložen svjetlima reflektora. Započeo je studij brodogradnje, koji je prekinuo na drugoj godini, da bi započeo studij glazbe i glume, koji je završio. Jedna od njegovih najpoznatijih uloga je uloga Onura Aksala u TV-seriji "Tisuću i jedna noć". Na setu ove serije zaljubio se u glumicu Bergüzar Korel, vjenčali su se 2009. i danas su u braku te imaju uspješne karijere. Slavnog Halita sada možemo gledati i u seriji hit seriji "Očev izbor".

Kaan Urgancıoğlu

Još jedan poznati glumac kojeg pamtimo po nizu uspješnih uloga. Rođen je 1981. u Izmiru, a tijekom studija u Istanbulu želio je postati broker. No život mu je promijenila serija "Karaoğlan" u kojoj je sudjelovao te započeo karijeru. Danas je ugledan glumac s nizom uloga iza sebe, a sada ga možemo gledati u seriji "Obiteljske tajne".

Mehmet Gunsur

Ovaj glumac još je jedan s ove liste koji se proslavio u "Sulejmanu Veličanstvenom". Tamo je igrao odrasloga princa Mustafu, a od tada do danas je postao planetarno poznat. Zanimljijvo je i da govori nekoliko jezika, a slobodno vrijeme posvećuje sportu – trčanju i tenisu. Godine 1998. osvojio je na Međunarodnom filmskom festivalu u Ankari nagradu za glumca koji najviše obećava, za ulogu u filmu “Hamam”, a 2003. godine posebnu nagradu žirija na prestižnom turskom festivalu u Antaliji za glumu u filmu "O Simdi Asker".

Kerem Bursin

Velika zvijezda sapunice "Miriše na ljubav", Kerem Bursin, ima 36 godine te je vrlo uspješan glumac i maneken. Iako je rođen u Istanbulu, zbog prirode posla njegovog oca selio se često pa je živio diljem svijeta. No nakon studija marketniga i komunikacija odlučio je biti glumac što mu je sigurno bilo dobra odluka.

Akin Akinozu

Još jedan turski glumac koji je osvojio žene diljem svijeta, rođen je u Ankari 1990. kao sin poznate turske glumice. No u ranoj mladosti nije planirao baviti se glumom, studirao je matematiku u Americi, ali se ipak odlučio vratiti u Tursku i nastaviti stopama svoje majke. Danas je jedan od najpopularnijih glumaca. Trenutno ga možemo gledati u jako popularnoj seriji "Igra moje sudbine", uzbudljivoj priči o ljubavnom četverokutu.