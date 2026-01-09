Nuša, Jelena G. i Monika stižu u novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'

Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje vodi na sunčanu Kretu, gdje će se uz more, izazove i emocije razvijati nove ljubavne priče. Ove su sezone u središtu pozornosti Karlo i Petar, a među prvim kandidatkinjama su Jelena G., Monika i Nuša. Evo što znamo o njima:

Jelena G. (24), Beograd

Jelena ima 24 godine, dolazi iz Beograda i premda kaže da su joj obrazovanje i posao u obrazovanju važan oslonac, sanja o karijeri kreatorice sadržaja na društvenim mrežama jer je taj posao iznimno veseli.

Sebe opisuje kao iskrenu, marljivu i komunikativnu osobu iako priznaje da ponekad previše razmišlja o detaljima, slijedi pravila previše rigidno i teško skriva osjećaje kada joj netko ne odgovara. Ljude često iznenade njezina visina i nježan, umirujući glas, kao i neobična ljubav prema posjetima wellness centrima i termama 'punim umirovljenika'.

Ponosna je na svoje obrazovanje i principe kojih se drži, a iskrenost je nešto što kod sebe posebno ističe. U stresnim situacijama ostaje smirena i racionalna, a konflikte rješava razgovorom, a ne konfrontacijom. U ljubavi traži iskrenog, zrelog i ambicioznog muškarca koji se ne boji pokazati nježnost, a sve bi to voljela pronaći u Gospodinu Savršenom.

Monika (32), Palma de Mallorca

Monika ima 32 godine i živi u Palmi De Mallorci. U slobodno vrijeme igra tenis, bavi se ronjenjem, trenira četiri puta tjedno i uživa u morskom životu Palme. Njezin savršeni životni plan je provoditi pola godine u Hrvatskoj, a pola u Španjolskoj.

Iskreno kaže da su je u prošlosti privlačili pogrešni muškarci pa je odlučila posvetiti se isključivo sebi i godinu dana ne izlaziti, što ju je dovelo do boljih odluka. Trenutačno želi muškarca koji može biti njezin najbolji prijatelj i fizički je privlačan.

Monika je vrlo zadovoljna sobom, ima veliko samopouzdanje i zna što želi i što nikako ne želi. Prijavila se u show 'Gospodin Savršeni' jer je oduševljena prošlom sezonom i osjeća da je njezina sudbina biti dio nadolazeće. Na pitanje vjeruje li da je ljubav moguća u ovakvom formatu, jasno kaže: „Moraš vjerovati u ljubav.“

Nuša (20), Ljubljana

Nuša ima 20 godina i dolazi iz Ljubljane. Privlačna je djevojka nježnih crta lica, no iza njezinih mirnih očiju krije se oluja emocija i želja.

Sebe opisuje kao duboko intuitivnu, osjetljivu i vođenu osjećajem pravde. Upisala je pravni fakultet jer, kako kaže: „Volim se raspravljati, pa zašto ne bih onda na tome zaradila?“ Strastvena je u svemu što radi; od šivanja odjeće do izražavanja na društvenim mrežama.

I premda na prvi pogled djeluje kao krhka djevojka, kada je izazvana ili emocionalno potaknuta, potpuno se transformira. Nuša voli dramu i nije joj strano boriti se za ono što želi - jasno će dati do znanja svoje mišljenje, zaštititi svoj prostor i stati u obranu svojih uvjerenja.

Priznaje da se lako zaljubljuje iako kaže da nikada nije bila u pravoj vezi. U vezi joj je najvažnije poštovanje, privlače je muškarci s karizmom i sigurnošću i naglašava da je spremna za avanturu zvanu 'Gospodin Savršeni'.

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' donosi više emocija i više rizika nego ikad prije - od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!