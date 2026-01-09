Kate Middleton dirljivom porukom prisjetila se borbe s rakom: 'Sretna sam što sam živa'

Proslava 44. rođendana princeze Kate tako prolazi u znaku obiteljskog mira, ali i snažne poruke o nadi i iscjeljenju koju je podijelila s javnošću, pokazujući svoju zahvalnost na podršci i pronalasku snage u prirodi tijekom teškog razdoblja

Princeza od Walesa danas slavi svoj 44. rođendan, a očekuje se da će ga provesti mirno, u krugu svoje obitelji u Windsoru. Ovaj rođendan dolazi nedugo prije prve godišnjice njezine objave o remisiji raka, a princeza je već preplavljena čestitkama iz cijelog svijeta, uključujući i onu vrlo posebnu od kralja Charlesa.

Dan nakon što se iznenada pojavila kako bi pružila podršku osoblju Nacionalne zdravstvene službe (NHS), Kate Middleton svoj je rođendan odlučila obilježiti na poseban način. Objavila je vrlo osoban video u sklopu svoje serije "Majka Priroda", u kojem je progovorila o zahvalnosti na iscjeljenju od raka i snazi koju pronalazi u prirodi.

Osobni video i poruka o iscjeljenju

U najosobnijem osvrtu na svoje putovanje s bolešću, princeza je poručila kako joj je boravak u prirodi omogućio da se "pomiri sa svojim suzama i otkrije što znači biti živ". Objava filma predstavlja vrhunac duboko osobnog kreativnog projekta za princezu, kojim se naglašava dugogodišnja povezanost čovječanstva s prirodom, kao i sposobnost prirode da nas nadahne te nam pomogne zacijeliti duhom, umom i tijelom.

U videu, koji prikazuje zimske krajolike, čuje se glas princeze Kate koja dijeli svoje misli i osjećaje o protekle dvije godine. "Čak i u najhladnijem, najmračnijem razdoblju, zima nam na svoj način donosi mir, strpljenje i tiho promišljanje. Tamo gdje potok uspori dovoljno da vidimo vlastiti odraz. Da otkrijemo najdublje dijelove sebe. Uz šapate u pulsu svakog živog bića, nalazim se kako razmišljam o tome koliko sam duboko zahvalna. Jer rijeke u nama teku s lakoćom, strahovi su isprani, očišćeni i pročišćeni. Pomiriti se sa svojim suzama i otkriti što znači biti živ. Biti jedno s prirodom; tihim učiteljem i blagim glasom koji vodi. U sjećanju. Pomažući nam da zacijelimo", poručila je princeza.

Kraljeva rođendanska čestitka

Među prvim službenim čestitkama našla se ona s profila kraljevske obitelji na društvenim mrežama. Podijelili su fotografiju Kate snimljenu prošle godine u bolnici Colchester, uz poruku: "Želimo sretan rođendan Princezi od Walesa", popraćenu emotikonom rođendanske torte. Time je kralj Charles pokazao svoju kontinuiranu podršku i bliskost sa svojom snahom.