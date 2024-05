Ovo su najbolje turske serije koje su osvojile svijet i prikovale nas uz TV ekrane

Turske su serije planetarno popularne s dobrim razlogom – odnosno, više njih. Donose uzbudljive ljubavne zavrzlame, obiteljske intrige, duboke emocije i neočekivane obrate, ali su i vizualno atraktivne. Od mnogima omiljene serije "Sulejman Veličanstveni" do modernih hit serija poput "Sanjalice" ili najnovije serije "Obiteljske tajne", turski redatelji, producenti i scenaristi definitivno su majstori svog zanata – a isto se može reći i za zgodne glumice i glumce od kojih su mnogi postali svjetske zvijezde.

Zato turske serije među domaćom publikom već niz godina ne gube na popularnosti, a u međuvremenu su postale i zaseban, tako zvani dizi žanr koju obilježava visokobudžetna produkcija i visoka kvaliteta svakog segmenta serije. Od nezaboravnih serija koje su u međuvremenu postale pravi klasici do trenutačno najpopularnijih koje možeš pratiti na platformi Voyo – evo popisa najboljih i najgledanijih turskih serija koje će te bez sumnje pretvoriti u ljubiteljicu ovog žanra - naravno, ako to već nisi:

Najbolje turske serije

Sulejman Veličanstveni

Jedna od najgledanijih turskih televizijskih serija koju je diljem svijeta pogledalo preko 500 milijuna ljudi, snimana je od 2010. do 2014, a na RTL-u se domaćoj publici prikazivala u ljeto, 2012. godine. Gledatelje je osvojio spoj vrhunskih glumaca, raskošne (i skupe) scenografije i kostimografije te uvjerljivog scenarija. Zanimljivo je spomenuti da je na seriji radio čitav tim povjesničara, a angažirano je bilo čak 25 stručnjaka za dizajn kostima. Radnja prati život sultana Sulejmana (tumači ga nezamjenjivi Halit Ergenç) koji je počeo je vladati carstvom u dobi od dvadeset šest godina, s posebnim naglaskom na njegov ljubavni život i spletke na carigradskom dvoru. Sulejman Veličanstveni je u svojih 46 godina vladavine izgradio Osmansko carstvo veće od Aleksandra Makedonskog. U središtu radnje je odnos s Aleksandrom Lisowskom koja će postati najmoćnija sultanija osmanskog carstva, zakonita supruga osmanskog sultana Sulejmana I te majka Vladareve djece. Karizmatičnu Aleksandru, odnosno Hurem, glumila je nagrađivana glumica Merjem Uzerli koja je ujedno bila i glavna zvijezda serije.

Foto: profimedia.hr

Tisuću i jedna noć

Na RTL televiziji ova se turska televizijska serija prikazivala od kolovoza 2010. do ožujka 2011, a sada sve epizode možeš pogledati ponovno na platformi Voyo. Naziv je dobila prema slavnom istoimenom književnom djelu iz srednjeg vijeka, dok se u nekim scenama kao glazbena podloga javlja i Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova. Dirljiva priča o Šeherezadi Evliyaoğlu (koju glumi Bergüzar Korel), arhitektici u koju su zaljubljeni šef Onur, ali i Kerem, Onurov poslovni partner i ujedno njegov najbolji prijatelj, potpuno je osvojila gledatelje. Lijepa Šeherezada je samohrana majka koja se suočava teškom bolešću svog petogodišnjeg sina Kaana te radnja serije prati Šeherezadine neumorne napore da osigura financijska sredstva za Kaanovo liječenje. Nakon što joj banka odbije kredit, a obitelj njezina pokojnog muža Ahmeta odbaci njezine molbe za pomoć, Šeherezada se mora snaći na druge načine. "1001 noć" nije samo priča o borbi jedne majke, to je priča o nevjerojatnoj snazi ljudskog duha i o borbi protiv naizgled nepremostivih prepreka.

Očev izbor

Riječ je o napetom turskom psihološkom trileru u kojem je glavnu ulogu igra Halit Ergenç (zvijezda hit serija "1001 noć" i "Sulejman Veličanstveni"), a ovog puta glumi Irfana, skromnog, karizmatičnog i osjećajnog profesora ekonomije. Irfanov život bude potresen iz temelja kad zbog nepravde izgubi posao, a njegov mladi sin Deniz oboli. Očajni, Irfan i njegova supruga Eda odluče potražiti pomoć Egemena, Irfanova prijatelja iz djetinjstva. Ovaj potez uzrokovat će niz nepredviđenih situacija i obrata – na primjer, Irfan će se ponovno spojiti s Ilay, njegovom pravom ljubavi. Iznimna serija "Očev izbor" donosi priču o životnim izazovima, izdaji i ljubavnim spletkama te istražuje duboke emocionalne veze i moralne dileme na koje likovi nailaze, a može se gledati na platformi Voyo.

Foto: RTL

Tuđi život

Serija "Tuđi život" je premijerno prikazana 2014., a donosi uzbudljivu priču o dvije obitelji bogatoj i siromašnoj kojima se zbog fatalne greške medicinske sestre zamijene bebe u rodilištu. Istina se otkiva tek 15 godina kasnije i naravno, iznenada mijenja živote svih uključenih. Između ostalog, rađa se povezanost i duboki osjećaji između majke Gülseren i oca Cihana, koji su odgajali tuđu djecu. Seriju se može pronaći na platformi Voyo.

Tri sestre

Ova romantična dramska serija, nastala je na temelju bestselera hvaljenoga autora İclala Aydınaiskrena. Donosi dirljivu priču o tri sestre Türkan (Özgü Kaya), Dönüş (Almila Ada) i Derya (Melisa Berberoğlu) koje žive s roditeljima u malom idiličnom gradu na obali Egejskog mora, u sreći i harmoniji. Najstarija Türkan povučena je i voli sanjariti, Dönüş je zaljubljena u književnost, a najmlađa Derya živahna je, inteligentna i radoznala. Iako karakterno različite, sestre su bile vrlo bliske, dijelile istu spavaću sobu, ali snove, sreću te životna razočaranja. Nažalost, njihovo prekrasno djetinjstvo uskoro će zamijeniti niz izazova i velikih prepreka.

Foto: RTL

Trenutačno najgledanije turske serije

Sanjalica

Ova je humoristična serija iz 2018. godine trenutačno je među najgledanijim turskim serijama, a donosi priču o mladoj djevojci Sanem koja sanja o tome da postane spisateljica i preseli na Galapagos, no roditelji je prisile na izbor između dogovorenog braka i pronalaska odgovarajućeg posla. Odlučuje se ovo drugo pa se zapošljava u marketinškoj agenciji, gdje se zaljubi u svog šefa. Zabavna serija "Sanjalica" osvojila je brojna priznanja diljem svijeta – između ostalog, glavni glumci Cam Yaman i Demet Özdemir dobili su nagrade za najbolje glumce u humorističnoj seriji.

Foto: RTL

Obiteljske tajne

Nova turska serija, koju trenutačno možeš pratiti i na platformi Voyo, brzo je stekla svjetsku slavu i vrlo pozitivne kritike (na IMDB-u ima ocjenu 8,6) i to zahvaljujući odličnom i izuzetno realističnom scenariju te izvrsnom odabiru glumaca - Pinar Deniz u ulozi odvjetnice Ceylin te Kaana Urgancioglua, u ulozi tužitelja Ilgaza. Njih dvoje slični su jer dijele istu strast u borbi za pravdu, ali i različiti jer koriste potpuno suprotne metode na svom poslovnom putu. Ilgaz voli pravila, pošten je i ima osjećaj za ljude, a Ceylin je vječna buntovnica koja pomiče granice i ne poštuje pravila. Dvoje pravnika često su u sukobu zbog prirode posla, ali jedan događaj sve će promijeniti. Naime, nakon što bude pronađeno tijelo mrtve žene, glavni osumnjičeni za ubojstvo postaje Ilgazov brat. Kako bi ga spasio, Ilgaz treba najbolju moguću obranu pred sudom – što ga stavlja pred veliku dilemu.

Miriše na ljubav

Planetarno popularna turska serija "Miriše na ljubav" iz 2020. koju možeš naći na platformi Voyo, prati život skromne, ali impulzivne djevojku Edi Yıldız (ulogu umači Hande Erçel) koja je rano ostala siroče pa je naučila biti samostalan i boriti se za sebe. Drugi je glavni lik poduzetnik Serkan Bolat (glumi ga Kerem Bürsin) koji je vrlo uspješan ali i pomalo arogantan. Njih dvoje sklope pakt i odluče se pretvarati da su zaručnici, u nadi da će ostvariti svoje ciljeve - Eda priliku za stipendijom, obrazovanjem i boljim životom, a Serkan svoju bivšu djevojku koja se iznenada zaručila s drugim muškarcem.

Foto: RTL

Cijena strasti

Turska hit serija "Cijena strasti" osvojila je gledatelje dramatičnom pričom koja prati zaplet oko likova Asli i Ferhata. Asli je sestra policajca Cema koja je protiv svoje volje uvučena u mračni i opasan svijet plaćenog ubojice Ferhata. Hladnokrvni Ferhat radi za svog ujaka Namika, ne znajući da je on njegov biološki otac te žrtvuje sve za svoju obitelj. Kad Ferhat dobije zadatak da smakne Asli - ponudi joj brak u nadi da će je na taj način zaštititi.

Gospodin pogrešni

Humoristična serija čija se prva epizoda emitirala 2020., godine prati mladu ženu Ezgi, razočaranu u ljubav, koja upoznaje privlačnog ženskaroša Ozgura. Unatoč početnoj nepovjerljivosti, Ezgi ne može poreći privlačnost koja se razvija između njih dvoje. Ipak, za razliku od Ezgi, Ozgur, bogat i slobodan, ne traži ozbiljnu vezu. Suprotnosti se privlače pa tako ovo svoje likova upada u neobičan odnos koji rezultira s niz komičnih i romantičnih situacija, a glavna je poruka priče ta da se na ljubav može naići i ondje gdje joj se najmanje nadamo. Seriju možeš pratiti na platformi Voyo.

Foto: RTL

Budi moje sunce

Serija donosi priču o Haziran, gradskoj djevojci s velikim ambicijama koja teži premještaju u Tokio. No na putu do ostvarenja tog sna, njezin joj šef pošalje na mali otok s kojeg je njezina majka rodom, kako bi uvjerila otočanina Poyraza da proda zemljište na kojem bi se izgradio hotelski kompleks. Poyraz je čovjek odrastao na otoku koji mrzi sve ono što Haziran voli: gužvu, tehnologiju, turiste. No kako vrijeme prolazi, oni će se zbližiti i pri tom će oboje otkriti nove perspektive i neke neispričane priče s otoka.