U Njemačkoj se 2026. otvara prvi Harry Potter hotel na svijetu

Svi obožavatelji svijeta čarobnjaštva uskoro će dobiti priliku ostvariti svoj san: prespavati u hotelu koji je u potpunosti posvećen Harryju Potteru. Po prvi put u povijesti, magija iz knjiga i filmova seli se unutar zidova hotela, a ova jedinstvena destinacija svoja vrata otvara 2026. godine u Njemačkoj, u sklopu LEGOLAND Deutschland Resorta u Günzburgu. Projekt, koji obećava potpuno uranjanje u svijet Hogwartsa, rezultat je partnerstva tvrtki Warner Bros. Discovery Global Experiences i Merlin Entertainments.

Svijet čarobnjaštva u srcu Bavarske

Novi hotel neće biti smješten u nekom od poznatih Universalovih parkova, koji su dosad bili glavno odredište za Harry Potter iskustva, već u srcu Bavarske, otprilike na pola puta između Münchena i Stuttgarta. Ova lokacija čini ga iznimno pristupačnim za europske posjetitelje, koji više neće morati putovati u Sjedinjene Američke Države ili Aziju kako bi doživjeli čaroliju. Günzburg je dobro prometno povezan, što omogućuje jednostavan dolazak vlakom ili automobilom nakon slijetanja na jedan od obližnjih aerodroma.

Ovaj potez označava značajnu ekspanziju brenda izvan tradicionalnih tematskih parkova i pozicionira Njemačku kao novu ključnu destinaciju na mapi svakog obožavatelja Harryja Pottera. Projekt je dio najvećeg pojedinačnog ulaganja tvrtke Merlin Entertainments u postojeći LEGOLAND park, što potvrđuje važnost koju će Harry Potter imati za budućnost resorta.

Više od hotela: Potpuno uranjanje u Hogwarts

Ono što ovaj hotel čini posebnim jest obećanje da gosti potpuno uraniti u čarobni svijet. Prema prvim najavama, gosti će moći birati sobe tematizirane prema jednoj od četiri hogwartske kuće: Gryffindoru, Slytherinu, Hufflepuffu ili Ravenclawu. Svaka soba bit će bogato ukrašena detaljima, bojama i simbolima svoje kuće, s ciljem da se posjetitelji osjećaju kao da su uistinu zakoračili u spavaonice Hogwartsa.

Posebna pažnja posvetit će se detaljima, pa se tako spominju kreveti inspirirani onim Rona Weasleyja, kao i brojni čarobni rekviziti i elementi koji podsjećaju na scene iz filmova i knjiga. Zajednički prostori hotela također će biti dizajnirani po uzoru na poznate lokacije iz čarobnjačkog svijeta, čime se doživljaj proširuje izvan samih soba i omogućuje gostima da dan i noć provedu okruženi magijom. Kako navode svjetski mediji ovo je prvi službeni hotel na svijetu s potpunom Harry Potter temom.

Dio veće ekspanzije: Prva LEGO Harry Potter zemlja

Hotel nije samostalan projekt, već kruna mnogo veće ekspanzije LEGOLAND resorta koja uključuje i otvaranje prve LEGO Harry Potter zemlje na svijetu. Ova nova tematska zona oživjet će legendarne lokacije, poput dvorca Hogwarts i Zakutne ulice, u potpunosti izgrađene od LEGO kockica. Posjetitelji će tako dobiti priliku istražiti poznati svijet kroz jedinstvenu prizmu LEGO kreativnosti, što nudi potpuno drugačije iskustvo od onoga u postojećim parkovima.

Ova kombinacija tematskog hotela i parka stvara cjelodnevnu destinaciju koja će privući ne samo obitelji s djecom, već i odrasle obožavatelje koji su odrasli uz priče o mladom čarobnjaku. Očekuje se da će ova ekspanzija značajno povećati međunarodni profil LEGOLAND parka i privući posjetitelje iz cijele Europe i šire.

Iako točan datum otvaranja unutar 2026. godine još nije potvrđen, očekuje se da će potražnja za boravkom u ovom hotelu biti iznimno velika. Svi zainteresirani trebali bi pratiti službene objave kako bi na vrijeme osigurali svoje mjesto. Jedno je sigurno: s otvaranjem ovog hotela, čarolija će postati dostupnija no ikad prije, nudeći novoj generaciji obožavatelja priliku da zakorače u svijet koji su dosad mogli samo zamišljati.