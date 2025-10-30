Trakošćan ove zime postaje mjesto gdje svjetlo priča priče

Perivoj i dvor pretvaraju se u čarobni svijet svjetlosnih instalacija, donoseći nezaboravne trenutke za cijelu obitelj

Dvor Trakošćan zaštićeno je kulturno dobro nacionalnog značaja i jedno od najupečatljivijih svjedočanstava plemićke arhitekture u Hrvatskoj. Povijest bisera Hrvatskog zagorja seže u 13. stoljeće, a u 16. stoljeću prelazi u ruke obitelji Drašković. Krajem 19. stoljeća, vođeni idejama romantičarskog historicizma, Draškovići transformiraju dvorac iz utvrde u rezidencijalni objekt, a okoliš u romantičarski park koji odražava sklad aristokratskog načina života i idealizirane prirode.

Mihael Vukoje

Park-šuma koja ga okružuje, s uređenim stazama i šumskim krajolicima, oduvijek je pružala prostor za opuštanje, igru i šetnje, ali ove zime Trakošćan će posjetiteljima ponuditi nešto doista posebno. Naime, od 7. studenog 2025. do 11. siječnja 2026. perivoj dvorca i njegove aleje pretvorit će se u "Dvorac svjetla", prvu izložbu svjetlosnih instalacija takve vrste u Hrvatskoj. Izložba, nastala u suradnji s partnerima iz Češke, obuhvatit će real-size svjetlosne skulpture i instalacije inspirirane poviješću dvorca.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mihael Vukoje

Posjetitelji će zakoračiti u bajkoviti svijet u kojem se povijest i imaginacija spajaju u jedinstvenu vizualnu avanturu. Svjetlosne skulpture oživljavaju dvorce, šume i legende, podsjećajući nas na to da svjetlo uvijek pronalazi način da nas očara i inspirira. Raskošne kočije s konjima, okićene svjetlosnim efektima, evociraju ceremonijalnost plemićkog života, dok lovci i njihovi vjerni psi podsjećaju na stoljetnu tradiciju lova. Svjetlosno interpretiran šumski svijet prepun je nježnosti i simbolike, pri čemu šumske životinje djeluju gotovo kao da su oživjele, a zmaj Trakošćana priziva legende koje sežu stoljećima unatrag. Kroz svjetlosne interpretacije klavira, harfe i trubača instrumenti oživljavaju u svjetlu, stvarajući vizualnu simfoniju koja ispunjava prostor. Svaka instalacija, od monumentalnih portala i dvorskih tunela do svjetlosnih scena koje prikazuju plemićke grofove i grofice, stvara atmosferu u kojoj posjetitelj ne samo da promatra nego i postaje dijelom priče – hoda kroz svjetlosnu bajku i osjeća povezanost s prošlošću i legendama koje dvorac čuva.

Mihael Vukoje

Mihael Vukoje

Ravnateljica muzeja dr. sc. Goranka Horjan istaknula je: „Trakošćan je mjesto gdje prošlost neprestano nadahnjuje sadašnjost. 'Dvorac svjetla' omogućuje nam da baštinu dvorca interpretiramo kroz svjetlo, da povijest oživi u novom iskustvu.“

Od najranijih civilizacija ljude privlači svjetlost, bilo da je riječ o plamenu vatre, svjetlucanju svijeća ili sjaju zlatnih mozaika. Svjetlost privlači naš pogled, budi emocije i stvara čaroliju. Danas, kroz moderne svjetlosne instalacije, ta fascinacija dobiva nov oblik: svjetlo postaje priča, prostor i iskustvo koji nas povezuju s prošlošću, prirodom i našom maštom.

Mihael Vukoje

Mihael Vukoje

Neodoljivo iskustvo za sve generacije, kao i za ljubitelje umjetnosti i povijesti, izložba "Dvorac svjetla" otkriva Trakošćan u potpuno novom svjetlu. Pomno postavljene svjetlosne instalacije kroz park-šumu i oko samog dvorca pretvaraju svaku večernju šetnju u čarobno putovanje, gdje se povijest, priroda i svjetlo stapaju u jedinstvenu priču.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Otvorena od petka do nedjelje u studenom, te svakodnevno tijekom prosinca i siječnja, od 17 do 21 sat, izložba poziva posjetitelje da zimske večeri provedu uronjeni u čaroliju svjetla. Trakošćan ove zime sjaji kao bajkovit kutak koji povezuje male i velike, oživljavajući prošlost kroz šetnju, pogled, fotografije i zajedničke trenutke koji se dugo pamte.

Mihael Vukoje

Mihael Vukoje

Mihael Vukoje

Mihael Vukoje

Mihael Vukoje

Mihael Vukoje

Mihael Vukoje