403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Bolja ja
DIRLJIVE RIJEČI

Lidija Lešić emotivnom objavom za kraj godine zahvalila na najvećem daru

Žena.hr
2. siječnja 2026.
Lidija Lešić emotivnom objavom za kraj godine zahvalila na najvećem daru
Instagram/Lidija Lešić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Influencerica je pokazala trudnički trbuščić te napisala dirljivu zahvalu za dijete koje nosi

Hrvatska influencerica, poduzetnica i bivša manekenka Lidija Lešić oprostila se od 2025. godine na dirljiv način, podijelivši sa svojim pratiteljima na Instagramu osobnu poruku zahvale i nade. 

Na fotografijama koje je objavila na Staru godinu, Lidija pozira u elegantnom pletenom kompletu koji decentno naglašava njezin trudnički trbuh. U prvom je planu bila snažna poruka koju je podijelila. Objavu je započela na hrvatskom jeziku rečenicom: "Sve što jesam, sve što imam i sve čemu se nadam - predajem Tebi", nakon čega je uslijedila poduža, emotivna molitva na engleskom jeziku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lidija Lešić (@lidijalesic)

U njoj je zahvalila za sve trenutke u godini na izmaku, kako za one radosne, tako i za iskušenja koja su je, kako kaže, "tiho oblikovala". Ipak, najdirljiviji dio njezine poruke bio je onaj posvećen prinovi koju iščekuje.

"S posebnom zahvalnošću, zahvaljujem Ti za dragocjeni život koji tako savršeno oblikuješ u mojoj utrobi. Za svaki nevidljivi trenutak, svako nježno djelo Tvojih ruku, slavim Te i vjerujem Ti", napisala je influencerica, ganuvši brojne pratitelje.

 

Ova emotivna objava dolazi kao kruna iznimno važne godine za Lidiju Lešić i njezinog supruga Kazimira Lešića. Par je početkom prosinca objavio sretnu vijest da nakon 23 godine zajedništva, od čega 13 u braku, očekuju svoje prvo dijete. Ta je vijest oduševila javnost, a Lidija od tada ne skriva sreću zbog novog poglavlja koje je pred njom.

Pročitajte još o:
Lidija LešićTrudnoća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DIRLJIVE RIJEČI
Lidija Lešić emotivnom objavom za kraj godine zahvalila na najvećem daru