Duhovito, emotivno i bez cenzure: Komedija 'Mater Noster' oduševila publiku na premijeri u Knapu

Predstavom MATER NOSTER oduševljeni su bili i Miro Gavran, Igor Barberić, Uršula Tolj, Duška Stepanov, Ena Rajić, Zoran Vakula, Marija Kolb i mnogi drugi

Premijera nove komedije Kazališta KNAP, "Mater Noster", održana je u subotu pred ispunjenom dvoranom, a oduševljena publika glumice je nagradila dugotrajnim ovacijama. Sjajne glumice Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero osvojile su srca gledatelja svojom energičnom i duhovitom izvedbom, prelazeći bez daha iz lika u lik i držeći publiku na rubu sjedala do samoga kraja. Smijeh je odzvanjao dvoranom tijekom cijele predstave, a nakon završetka posjetitelji su puni oduševljenja dijelili dojmove, mnogi su istaknuli da su se prepoznali u prikazanim situacijama te najavili da će rado doći pogledati ovu hit-predstavu još jednom.

Ivan Mihaljević/UNIMEDIA

Premijerni uspjeh nije promakao ni brojnim poznatim uzvanicima. Među publikom su bile i mnoge osobe iz kulturnog i javnog života, poput književnika Mire Gavrana sa suprugom Mladenom Gavran, redatelja i koreografa Igora Barberića te Uršule Tolj. Premijeru su, među ostalima, popratili i Duška Stepanov, Ena Rajić, Ida Hamer, Tihana Strmečki, Nikolina Rafaj, Zoran Vakula, Marija Kolb, Melita Rundek, Snježana Babić-Višnjić, Tadija Kolovrat, Zlatko Krilić, Igor Baksa i Elma Tomić, koji su svojim dolaskom podržali novu predstavu.

Ivan Mihaljević/UNIMEDIA

Predstava za majke i kćeri

"Mater Noster" je komedija nastala prema tekstu autorice Lucije Klarić i u režiji redatelja Borisa Kovačevića. Ova duhovita, emotivna i brutalno iskrena predstava istražuje sve nijanse odnosa između majki i kćeri, prikazujući prepoznatljive obiteljske situacije s mnogo topline i istine. Uz obilje humora, ali i dirljivih trenutaka, 'Mater Noster' podsjeća nas da je obitelj istodobno i najveća drama i najveća komedija.

Ivan Mihaljević/UNIMEDIA

Zahvaljujući svojoj univerzalnosti i iskrenosti, 'Mater Noster' predstavlja izvrstan izbor za svakoga tko želi sa svojom majkom ili kćeri provesti nezaboravnu večer u kazalištu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sljedeću izvedbu publika može pogledati već u četvrtak, 6. studenoga u 20 sati. Ulaznice se mogu kupiti putem sustava Core Event, na blagajni Centra KNAP, Ivanićgradska 41a ili rezervirati putem maila: [email protected].