Tereza Kesovija oprašta se od publike nakon 60 godina karijere: 'Ne mogu stajati bez štapa, ali to mi ne smeta da pjevam'

Nakon šest desetljeća na sceni, naša glazbena diva zatvara jedno od najvažnijih poglavlja domaće glazbe - i to ondje gdje je ostavila dubok trag. Split će biti mjesto njezina velikog oproštaja, ispunjenog emocijama i lijepim sjećanjima, a evo što je poručila publici

Glazbena diva Tereza Kesovija, u 87. godini života, najavila je povlačenje sa scene nakon više od šest desetljeća duge i impresivne karijere. Svoj oproštajni koncert održat će u Splitu - gradu koji, kako sama kaže, ima posebno mjesto u njezinu srcu. Koncert je zakazan za nedjelju, 3. svibnja, na kultnom Starom placu, u sklopu proslave Sudamje, blagdana svetog Dujma.

Split kao prva postaja oproštajne turneje

Iako se već neko vrijeme povukla sa scene, Tereza je odlučila publici pokloniti još jednu, posljednju turneju. Nije slučajno što ona počinje upravo u Splitu.

“Pitaju me zašto prvo Split, a ne Dubrovnik. Ljudi Splita su mene oblikovali na neki način”, rekla je umjetnica u razgovoru za Net.hr, prisjećajući se svog prvog nastupa davne 1962. godine.

Emica Elvedji/PIXSELL

Koncert koji se čekao

Zbog velikog interesa publike, koncert je s prvotno planirane kazališne pozornice premješten na Stari plac, nekadašnji Hajdukov stadion, kako bi mogao primiti oko tri tisuće posjetitelja. Ulaznice su rasprodane u rekordnom roku, a sav prihod bit će doniran u humanitarne svrhe.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio je kako je koncert i službeno popunjen, podijelivši pritom emotivnu snimku na kojoj Kesovija, uz pratnju gitare, izvodi pjesmu 'Gdje ima srca, tu sam i ja'.

Borba sa zdravstvenim problemima

Prije tri godine pjevačica je zbog infarkta završila u bolnici, a pretprošle godine još je jednom bila hospitalizirana. Nakon svega, kao glavni razlog oproštaja Tereza navodi zdravstvene probleme - ponajprije bolove u koljenima i kralježnici koji joj otežavaju kretanje. Ipak, jedno je i dalje neupitno - njezin glas.

Miroslav Lelas/PIXSELL

“Ja sam u bolnici bila puno puta i vrlo ozbiljno bolesna i bila sam u dva, tri navrata baš između života i smrti. I onda se čovjek pita - kako bi bilo da ja sad podvučem crtu i kažem: Ljudi, dosta je bilo. Dala sam sve što sam imala. Možda je ostalo još to nešto malo, ali dozvolite mi da to nešto malo ostavim iza sebe, jer to je sigurno bolje nego otići kao neka vrtina, kao ono dosta, pun kufer je...” iskreno je priznala.

'To meni ne smeta da pjevam. Ni slučajno!'

Publici, kaže, nije presudno stoji li ili sjedi - važno je ono što daje kroz pjesmu. A to i dalje može.

“Ja ne mogu stajati bez štapa, to sigurno, ali to meni ne smeta da pjevam. Ni slučajno! Na pozornici neću baš sjediti, stajat ću uz pomoć moga divnog štapa i naslonit ću se na jedan mali stolić i bit će dobro. Imam ja i ljudi oko sebe u slučaju da mi krene glava u stranu, ali vjerujem da neće”, kazala je kroz smijeh.

Snimka s probe, u kojoj pjeva stihove 'Kad pjesma stane i ja ću poć', dirnula je mnoge i simbolično zaokružila kraj jedne iznimne karijere koja je obilježila generacije.

Iako će splitski koncert biti veliki oproštaj od publike, Tereza Kesovija ne planira se još potpuno povući. Jedna od najdugovječnijih hrvatskih pjevačica najavila je još nekoliko posebnih večeri - u Dubrovniku, Ljubljani i Zagrebu, gdje planira završni nastup i to na poseban datum.

“A onda bih na svoj rođendan 3. listopada, onaj okrugli 88. rođendan, svakako održala koncert u Lisinskom, jer to je grad koji zaslužuje svu moju pažnju i svu moju ljubav”, poručila je za kraj.