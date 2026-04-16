Bila je 'kraljica Torcide', a njene hitove i danas pjevamo: Doris Dragović slavi 65. rođendan

Od prve otpjevane note bilo je jasno da je riječ o posebnom talentu koji će obilježiti generacije. Danas, desetljećima kasnije, Doris Dragović i dalje ostaje glas kojem se publika uvijek iznova vraća. Evo kako je izgledao njezin put do statusa domaće glazbene legende

Jedna od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih pjevačica na ovim prostorima, Doris Dragović, danas slavi 65. rođendan. Rođena kao Dorotea Dragović 16. travnja 1961. godine u Splitu, izgradila je karijeru koja traje više od četiri desetljeća, obilježenu bezvremenskim hitovima, snažnim vokalom i karizmom koja i danas s jednakim sjajem ispunjava najveće dvorane. Njezin glazbeni put, od skromnih početaka do statusa istinske dive, priča je o talentu, strasti i neraskidivoj vezi s publikom.

Od stidljive djevojčice do zvijezde grupe More

Iako je danas poznata po suverenom scenskom nastupu, Doris je u djetinjstvu bila iznimno sramežljiva djevojčica koja je maštala o tome da postane učiteljica. Ljubav prema glazbi ipak je pronašla put, naslijeđena od barbe, trubača Edija Radosavljevića, jednog od osnivača legendarnog Splitskog festivala. Zahvaljujući njemu, kao desetogodišnjakinja je već skupljala autograme glazbenih velikana poput Arsena Dedića, Gabi Novak i Tereze Kesovije, koji su joj bili i ostali najveći uzori.

Prve korake prema nacionalnoj slavi napravila je početkom osamdesetih kao pjevačica popularne splitske grupe 'More'. S njima je snimila dva albuma, a hitovi poput 'Hajde da se mazimo' i album 'Tigrica' iz 1985. godine vinuli su je među najomiljenije vokale tadašnje Jugoslavije. Njezin moćan glas i mediteranski temperament brzo su osvojili srca publike i najavili veliku solo karijeru.

Eurovizijski bljesak i solo uspjeh

Prijelomni trenutak dogodio se 1986. godine, kada Doris započinje samostalnu karijeru i s pjesmom 'Željo moja' Zrinka Tutića predstavlja Jugoslaviju na Pjesmi Eurovizije. Iako je u norveškom Bergenu osvojila 11. mjesto, balada je postala evergreen i jedan od najvećih hitova njezine karijere, pjesma koja se i danas pjeva s jednakim žarom.

Trinaest godina kasnije, ponovno je stala na eurovizijsku pozornicu, ovoga puta predstavljajući Hrvatsku. S monumentalnom skladbom 'Marija Magdalena', autorskog dvojca Tončija i Vjekoslave Huljić, 1999. godine u Jeruzalemu osvaja visoko četvrto mjesto, što je desetljećima bio najbolji plasman Hrvatske na tom natjecanju. Dramatičan nastup, upotpunjen efektnim skidanjem plašta, ostao je upamćen kao jedan od najupečatljivijih trenutaka te Eurovizije i potvrdio je njezin status zvijezde međunarodnog kalibra.

Kraljica Torcide i glas Mediterana

Kao rođena Splićanka, Doris Dragović nikada nije skrivala svoju golemu ljubav prema Hajduku. Zbog te strastvene privrženosti klubu i navijačima, devedesetih je godina dobila nadimak 'kraljica Torcide'. Iako je njezin odnos s navijačkom skupinom bio privremeno poljuljan nakon nastupa u Crnoj Gori 2000. godine, njezina veza sa Splitom i Dalmacijom ostala je neraskidiva. Upravo taj mediteranski duh, satkan od emocija, ponosa i sjete, prožima njezine najljepše pjesme poput 'Malo mi za sriću triba', 'Jedini' i 'To'.

Privatni život skriven od javnosti

Unatoč golemoj popularnosti, svoj privatni život oduvijek je uspješno čuvala daleko od očiju javnosti. Od 1990. godine u sretnom je braku s bivšim vaterpolistom Marijem Budimirom, s kojim je iste godine dobila sina Bornu.

Iako se kao dvogodišnjak pojavio u majčinom spotu za pjesmu 'Dajem ti srce', Borna, danas diplomirani filozof, nikada se nije medijski eksponirao, a obitelj je za Doris uvijek bila sigurna luka i izvor snage.

Tijekom bogate karijere objavila je više od desetak studijskih albuma i snimila brojne hitove koji su postali dio kolektivne memorije generacija. Pjesme poput 'Baklje ivanjske', 'Ja noćas umirem', 'Neću propast ja' i 'Sedam mora, sedam gora' samo su dio njezina glazbenog nasljeđa.

Čak i danas, njezina energija ne jenjava, što dokazuju rasprodani koncerti u najvećim regionalnim arenama. Doris Dragović ostaje ne samo glazbena ikona, već i simbol snage, emocije i trajne umjetničke vrijednosti.