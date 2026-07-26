Miljenica Hollywooda prošla je pravi pakao, a sada se vraća na velika platna jača nego ikad

Dok slavi još jedan rođendan, ne slavi samo godine iza sebe, već i budućnost koju je hrabro prigrlila pod vlastitim uvjetima. Vještice se vraćaju, a s njima i jedna od posljednjih istinskih filmskih zvijezda, spremna ponovno baciti svoje čini na Hollywood

Sandra Bullock, američka miljenica i jedna od najdražih holivudskih glumica, 26. srpnja slavi svoj 62. rođendan. Ove godine, međutim, slavlje ima poseban prizvuk. Nakon dugog i bolnog povlačenja iz javnosti, glumica se vraća pod svjetla reflektora, spremnija no ikad da ponovno osvoji svijet filma. Njezin povratak nije samo još jedna uloga, već trijumfalan drugi čin u karijeri i životu obilježenom uspjesima, ali i dubokom tugom.

Od Njemačke do Hollywooda

Glumački put Sandre Bullock bio je predodređen spojem umjetnosti i discipline. Njezina majka, Helga Mathilde Meyer, bila je njemačka operna pjevačica, a otac, John W. Bullock, američki vojnik i učitelj pjevanja. Par se upoznao i vjenčao u Njemačkoj, gdje je Sandra provela dio djetinjstva i naučila tečno govoriti njemački, često putujući s majkom po Europi. Nakon preseljenja u SAD, Bullock se posvetila glumi, studirajući dramu na sveučilištu i potom se preselivši u New York u potrazi za prvim ulogama.

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Proboj je stigao 1994. godine s akcijom "Brzina", koja ju je katapultirala među zvijezde. Uslijedili su hitovi koji su zacementirali njezin status kraljice romantičnih komedija, poput "Dok si ti spavao" i "Cura na zadatku". Svestranost je dokazala Oscarom nagrađenom ulogom u drami "Priča o prvaku", znanstveno-fantastičnim trilerom "Gravitacija" te hitovima kao što su "Oceanovih 8" i "Bird Box", dokazavši da s jednakom lakoćom može nositi svaki žanr.

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Godine iscjeljenja i snaga obitelji

Posljednjih nekoliko godina za Sandru Bullock bile su iznimno teške. Nakon što je 2010. godine prošla kroz javni i bolan razvod od Jesseja Jamesa, usred medijske oluje pronašla je smisao u majčinstvu, posvojivši sina Louisa, a pet godina kasnije i kćer Lailu. Djeca su postala njezino utočište i centar svijeta.

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Ubrzo nakon toga, ponovno je pronašla ljubav s fotografom Bryanom Randallom. Upoznali su se u siječnju 2015. godine kada ga je Bullock angažirala da fotografira peti rođendan njezina sina Louisa. No, sudbina je pripremila još jedan udarac. U kolovozu 2023. godine, nakon trogodišnje borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), preminuo je njezin dugogodišnji partner. Bullock se povukla iz javnosti kako bi mu pružila njegu u privatnosti njihova doma, a nakon njegove smrti posvetila se iscjeljenju, daleko od očiju kamera. "Nakon svega što je prošla s Bryanom, trebalo joj je vremena da se pobrine za sebe", otkrio je izvor za časopis People. "Provela je puno vremena liječeći se, bivajući sa svojom djecom i boraveći kod kuće. Morala se pobrinuti da ona i njezina djeca budu na najboljem mogućem mjestu prije nego što se vrati na posao."

Njezina posvećenost obitelji ostaje nepokolebljiva, što je potvrdila i odlukom da snimanje uskladi sa školskim praznicima svoje djece. "Neću žrtvovati vrijeme sa svojom djecom. Ne radim svoj najbolji posao ako se moja djeca muče ili ako im nešto treba, a ja to ne mogu omogućiti", izjavila je nedavno. Njezina djeca, Louis i Laila, nedavno su je posjetila na setu, a rijetke fotografije oduševile su obožavatelje.

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'Vještice se vraćaju'

A povratak je zaista magičan. Skoro tri desetljeća nakon originala, Bullock se ponovno udružuje s Nicole Kidman u nastavku kultnog klasika iz 1998., "Practical Magic 2". Vijest je službeno potvrdio Warner Bros., a film u kina stiže 11. rujna ove godine. Bullock i Kidman reprizirat će svoje uloge sestara vještica, Sally i Gillian Owens, a pridružit će im se i originalne tete, koje glume Dianne Wiest i Stockard Channing.

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Glumačkoj postavi priključuju se i zvijezde mlađe generacije, Joey King i Maisie Williams, kao Sallyine odrasle kćeri. Radnja, koja se temelji na romanu "The Book of Magic" autorice Alice Hoffman, ponovno okuplja sestre Owens koje se moraju suočiti s mračnim tajnama iz prošlosti kako bi slomile stoljetnu obiteljsku kletvu koja im onemogućuje ljubav. Na nedavnom CinemaConu u Las Vegasu, kemija između Bullock i Kidman bila je opipljiva kao i prvog dana.

"Snimanje je bilo kao da smo se vratile u dom u kojem smo nekada živjele", rekla je Bullock, otkrivši da su za potrebe filma ponovno izgradili kultnu kuću na litici. Kidman je dodala kako fanovi mogu očekivati "ponoćne margarite, skakanje s krova i sustizanje prošlosti". Redateljsku palicu preuzela je oskarovka Susanne Bier, koja je s obje glumice već surađivala na uspješnim projektima, što obećava kvalitetan nastavak priče koja je osvojila srca generacija.

Ponovno u centru pažnje

Bullockin povratak pažljivo je orkestriran. Nakon godina izbjegavanja društvenih mreža, iznenadila je sve otvorivši Instagram profil. Njezina prva objava - video s čašama za margaritu sa seta filma - odmah je postala viralna, a Kidman joj je u komentarima zaželjela dobrodošlicu, pretvorivši njezin online debi u mini okupljanje sestara Owens. Njezin nastup na CinemaConu bio je prvi takav nakon dugo vremena, a publika ju je dočekala s oduševljenjem. "Desetljećima prije nego što su se obožavatelji okrenuli Instagramu kako bi vidjeli iskrenu i ranjivu stranu svojih omiljenih glumaca, Sandra Bullock je tu kvalitetu donosila svojim likovima na velikom platnu", izjavila je filmska kritičarka Anna Smith za The Guardian. "Ona pripada vremenu kada je ime jednog glumca moglo nositi film do uspjeha."

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Iako se u posljednjem desetljeću pojavljivala rjeđe, svaki njezin projekt, od "Oceanovih 8" do "Izgubljenog grada", bio je uspješan. Njezin povratak izazvao je golemo uzbuđenje jer u današnjem Hollywoodu postoji malo zvijezda njezina kalibra - glumice koja s jednakom lakoćom može nositi akciju, dramu i komediju, ostajući pritom nevjerojatno pristupačna i bliska publici.

Za Sandru Bullock, "Practical Magic 2" više je od filma. To je simbol novog početka, potvrda njezine nevjerojatne otpornosti i podsjetnik da se i nakon najmračnijih oluja može pronaći svjetlo. Dok slavi još jedan rođendan, ne slavi samo godine iza sebe, već i budućnost koju je hrabro prigrlila pod vlastitim uvjetima. Vještice se vraćaju, a s njima i jedna od posljednjih istinskih filmskih zvijezda, spremna ponovno baciti svoje čini na Hollywood.

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