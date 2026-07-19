Mnogi tvrde da je ovo najljepši hrvatski otok, nakon jednog dana tamo bit će vam jasno zašto

Korčula je mjesto na kojem povijest, vrhunska gastronomija i more stvaraju doživljaj koji se ne zaboravlja

Korčula je jedan od onih otoka koji osvajaju na prvi pogled, ali ostaju u sjećanju zbog svega što dolazi nakon njega. Smještena u južnoj Dalmaciji, između Pelješca i Lastova, stoljećima je bila važno pomorsko, trgovačko i kulturno središte Mediterana. Danas je poznata po jednom od najočuvanijih srednjovjekovnih gradova na Jadranu, bogatoj povijesti, vrhunskim vinima i gastronomiji te ljudima koji s jednakim ponosom čuvaju svoju tradiciju i stvaraju nove turističke priče. One se neprestano prepričavaju motivirajući one koji je nisu vidjeli da dođu na Korčulu, prepuste se i uživaju. A kad krene istraživanje, već nakon nekoliko minuta jasno je zašto se Korčula redovito nalazi među najljepšim hrvatskim, ali i europskim otočnim destinacijama.

Boris Kačan

Grad koji izgleda kao kamena razglednica

Povijest Korčule seže više od dvije tisuće godina unatrag. Otok su naseljavali Grci, Iliri, Rimljani, Mlečani i Austrijanci, a svaka je civilizacija ostavila svoj trag u arhitekturi, običajima i načinu života. Najveći dragulj svakako je stari grad Korčula, jedan od najočuvanijih srednjovjekovnih gradova na Mediteranu. Opasan snažnim kamenim zidinama i kulama, često ga nazivaju "malim Dubrovnikom", no Korčula ima vlastiti identitet. Posebnost njezine urbanističke strukture krije se u rasporedu ulica koje podsjećaju na riblju kost. Taj raspored nije nastao slučajno-projektiran je kako bi zaštitio stanovnike od jakih vjetrova, a istovremeno omogućio dovoljno svježine tijekom ljetnih mjeseci. Najveća pogreška koju možete napraviti jest na Korčulu doći samo na jednodnevni izlet! Ovaj otok traži vrijeme i a jutarnju kavu uz more dok ribari vraćaju barke u luku. Vrijeme za šetnju kroz vinograde Lumbarde, Smokvice ili Čare. Vrijeme za kupanje u skrivenim uvalama do kojih se dolazi pješice ili kajakom. Vrijeme za razgovor s vinarima, maslinarima i obiteljima koje ovdje već desetljećima njeguju svoje nasade. Korčula nije destinacija koja se "odrađuje". Ona se istražuje polako, baš onako kako ovdje otočani žive.

Boris Kačan

Otok Marka Pola

Gotovo da nema posjetitelja koji u Korčulu dođe, a da ne poželi saznati nešto više o Marku Polu. Prema lokalnoj tradiciji upravo je ovdje, u 13. stoljeću, rođen jedan od najvećih svjetskih putnika i istraživača. Iako povjesničari već godinama raspravljaju o njegovu rodnom mjestu, Korčulani svoju priču ponosno njeguju i pretvaraju u jedno od najzanimljivijih kulturnih iskustava na otoku. U staroj gradskoj jezgri nalazi se Marko Polo Centar , interpretacijski prostor koji posjetitelje vodi kroz život čovjeka čija su putovanja promijenila pogled Europe na Daleki istok. S vrha kule pruža se jedan od najljepših pogleda na grad, Pelješki kanal i okolne otočiće, a upravo ondje mnogi shvate koliko su more i putovanja oblikovali identitet Korčule. No, Marko Polo ovdje nije samo povijesna ličnost. On je simbol otvorenosti prema svijetu. Simbol istraživanja, znatiželje i trgovine, vrijednosti koje su stoljećima oblikovale ovaj otok.

Boris Kačan

Vrijedni ljudi najveće su bogatstvo Korčule

Korčulani će vam često reći kako je njihovo najveće bogatstvo zemlja. Na otoku gotovo da ne postoji obitelj koja nije povezana s vinogradarstvom, maslinarstvom, ribarstvom, medarstvom ili proizvodnjom domaćih delicija. Upravo zato nije neobično čuti podatak da je na 50 kilometara (koliko je velik otok) nalazi gotovo 50 kušaonica. Na svakom je posjetitelju da odabere ono što želi kušati/doživjeti a onda se degustacija pretvara o predivnu priču o povijesti proizvodnje na ovom otoku. Domaćini će vas provesti kroz vinograde, pokazati kako nastaje pošip ili grk, dati vam na degustaciju nekoliko vrsta maslinova ulja ili poslužiti domaći sir, pršut i tek ispečeni kruh. Jedna od nezaobilaznih adresa za sve koji žele upoznati autentične okuse Korčule svakako je OPG Komparak. Nalazi se nedaleko starih gradskih zidina, na čijim će vas ulaznim vratima dočekati Vlaho Komparak jedan od najznačajnijih medara na otoku koji godinama razvija ekološku proizvodnju meda i pčelinjih proizvoda, a danas njegova obitelj uz med proizvodi i vrhunsko maslinovo ulje, džemove te nagrađivani craft gin TRUT, nastao od meda i aromatičnog mediteranskog bilja. Tijekom degustacije gosti ne kušaju samo proizvode, već upoznaju cijeli proces nastanka meda, život pčela i važnost očuvanja otočnog ekosustava.

Boris Kačan

Mariola wine bar - najbolja adresa za upoznavanje okusa Korčule

U samom srcu staroga grada nalazi se Mariola wine bar, mjesto koje je posljednjih godina postalo nezaobilazna adresa za sve koji žele upoznati autohtone okuse otoka. Ovdje se ne dolazi samo na čašu vina. Dolazi se na priču o Korčuli koju s puno entuzijazma priča vlasnica ove gastro adrese- Marija Đurić. Na vinskoj karti nalaze se etikete gotovo svih važnijih korčulanskih vinara, a posebno mjesto zauzimaju autohtone sorte pošip i grk koje su obilježile vinsku kartu otoka. Uz svaku čašu poslužuju se pažljivo odabrani lokalni sirevi, suhomesnati proizvodi i druge delicije malih proizvođača pa svaka degustacija postaje pravo malo putovanje kroz Korčulu.

Boris Kačan

Seven Seas by Aminess - Korčula na tanjuru u modernom izdanju

Da se tradicija može ispričati na suvremen način, potvrđuje restoran Seven Seas Restaurant & Bar u sklopu Aminess Younique Korčula Heritage Hotela. Restoran vodi chef Matija Bogdan, jedan od kuhara nove generacije koji lokalne namirnice pretvara u elegantna, moderna jela inspirirana Mediteranom. Njegova filozofija temelji se na jednostavnoj ideji- koristiti ono najbolje što otok svakodnevno nudi. Svježa riba i plodovi mora, sezonsko povrće, otočno začinsko bilje, maslinovo ulje i lokalna vina čine osnovu jelovnika koji se mijenja ovisno o godišnjem dobu. Koncept "slow fooda" ovdje nije trend, nego način razmišljanja. Hrana se priprema bez žurbe, s naglaskom na kvalitetu sastojaka i poštovanje prema lokalnim proizvođačima, a svaki tanjur priča priču o Korčuli, njezinim poljima, moru i ljudima koji već generacijama stvaraju vrhunske namirnice.

Boris Kačan

Otok koji slavi svoju baštinu na potpuno drugačiji način

Dok mnoga turistička mjesta tijekom ljeta organiziraju uobičajene pučke fešte, Korčula je posljednjih godina otišla korak dalje. Ovdje se uoči Uskrsa održava Vela setemana (lokalni naziv za Veliki tjedan) jedan je od najvažnijih vjerskih i kulturnih događaja na Korčuli. Riječ je o višestoljetnoj tradiciji koja uključuje liturgijska slavlja, procesije i djelovanje triju povijesnih korčulanskih bratovština. Upravo zbog svoje jedinstvenosti 2025. godine upisana je u Registar zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro. Na Korčuli se dočekuje Nova godina ali se i na poseban način,već 20 godina, obilježava Doček pola nove godine. Manifestacija je to koja označava početak dugog i veselog ljeta na ovom otoku. Ulice grada preplavi vesela maškarana povorka, a cjelodnevni program završava, kako i priliči- vatrometom. Manifestacija je vrlo brzo postala jedna od najprepoznatljivijih ljetnih atrakcija otoka za koju i domaći i stranci traže 'krevet više'.

Boris Kačan

Što doživjeti na Korčuli ovog ljeta?

Turistička zajednica Grada Korčule, na čelu s direktoricom Milijanom Borojević, osmislila je niz manifestacija koje nisu namijenjene samo zabavi turista, nego pričanju autentične priče o otoku, njegovoj povijesti i ljudima. Već krajem srpnja (29.7.) slijedi blagdan svetog Todora (zaštitnika Korčule) i Dan grada. Iako na prvi pogled zvuči poput klasične proslave, riječ je o jednom od najvažnijih dana u životu Korčulana i procesijama koje organiziraju tri bratovštine koje djeluju na ovom otoku. Početkom kolovoza (7-8.8) grad živi za još jednu neobičnu tradiciju- Prvenstvo grada u vaterpolu. Četiri gradske četvrti odmjeravaju snage u natjecanju koje okuplja gotovo cijelu Korčulu. Navijači, baklje i atmosfera podsjećaju na velika sportska natjecanja, a pobjeda donosi prestiž koji traje cijelu godinu. Ljubitelji gastronomije već godinama ne propuštaju Žrnovsku makarunadu (9.8.), manifestaciju posvećenu ručno rađenim žrnovskim makarunima, jednoj od najpoznatijih tradicionalnih tjestenina Dalmacije. Makaruni se ovdje još uvijek izrađuju ručno, prema receptima koji se prenose generacijama, a kušanje tjestenine i različitih umaka postaje pravi gastro doživljaj. Poseban doživljaj donosi i Festival viteških igara Korčule (30.8.-13.10), koji povezuje gotovo cijeli otok. Moreška, Kumpanjija, Moštra i druge viteške igre stoljećima su simbol Korčule, a tijekom festivala izvode se u različitim mjestima- od Korčule i Žrnova do Pupnata, Čare, Smokvice i Vele Luke. Posjetitelji tako imaju priliku upoznati bogatu nematerijalnu baštinu koja je i danas sastavni dio života lokalnog stanovništva. Rujan će biti i u znaku Festivala svjetla (11.9.), kada kamene ulice, trgovi i zidine postaju pozornica svjetlosnih instalacija i umjetničkih projekcija koje starom gradu daju potpuno novo lice.

Boris Kačan

Otok kojem se uvijek vraćate

Korčula je dokaz da najljepše destinacije nisu nužno one s najviše atrakcija, nego one koje imaju dušu. Ovdje se stoljetna povijest isprepliće s okusima lokalne kuhinje, vrhunskim vinima, običajima koji se s ponosom prenose s generacije na generaciju i ljudima koji svoj otok ne predstavljaju samo kao mjesto za odmor, već kao način života. Možda ćete na Korčulu doći zbog priče o Marku Polu, srednjovjekovnih ulica ili fotografija koje ste vidjeli na društvenim mrežama, možda na jednu od ljetnih manifestacija, možda zbog divne gastronomije i čaše vina. Koji god je razlog ovaj otok će vas osvojiti i pustite da s njega otputujete s uspomenama na doživljaje koje ne zaboravljate lako. A kad je se ponovo zaželite, onda vas dočekuje spremna da vam otkrije neko svoje novo lice koje će vas ponovo oduševiti.

Nikola Zoko

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