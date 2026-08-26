Od rada u salonu do vlastitog brenda: Petra Barlian Celega stvorila je Nailuxe

Hrvatski profesionalni nail brand nastao je iz više od 15 godina iskustva u industriji, a danas razvija proizvode prema stvarnim potrebama nail tehničara, uz fokus na kvalitetu, sigurnije formulacije i edukaciju

Nail industrija posljednjih se godina brzo razvija, a s njom rastu i očekivanja profesionalaca koji svakodnevno rade s klijenticama. Upravo iz tog iskustva nastao je Nailuxe, hrvatski profesionalni brend za nokte koji je u Puli pokrenula poduzetnica i edukatorica Petra Barlian Celega.

Nailuxe nije nastao kao unaprijed zamišljen poslovni projekt, već iz potrebe koju je Petra godinama prepoznavala radeći u salonu. Nakon više od 15 godina iskustva u nail industriji i više od 40 stručnih edukacija, odlučila je vlastito znanje i iskustvo pretočiti u razvoj proizvoda koje bi i sama željela koristiti u svakodnevnom radu.

Ideja je bila jednostavna - stvoriti profesionalne proizvode prilagođene stvarnim potrebama nail tehničara. Upravo zato Nailuxe od početka slijedi moto „od nail tehničara za nail tehničare“.

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Od jednog proizvoda do profesionalnog asortimana

Razvoj Nailuxea započeo je jednim profesionalnim gelom za nokte, a danas brend nudi širok asortiman proizvoda za profesionalni rad; od gelova, baza i top coatova do boja, kistova i drugih proizvoda potrebnih u nail salonima.

Iza svakog proizvoda stoji proces razvoja, testiranja i usavršavanja. Razvijaju se u suradnji s proizvodnim tvornicama unutar Europske unije, uz poštivanje europskih propisa i standarda.

„Ideja je od početka bila napraviti proizvode koji odgovaraju onome što nail tehničari stvarno trebaju u svakodnevnom radu. Kad god razvijamo novi proizvod, polazimo upravo od iskustva iz salona i potreba struke“, ističe Petra Barlian Celega.

Nailuxe pritom ne stavlja naglasak samo na kvalitetu proizvoda, već i na njihovu praktičnost. Cilj je profesionalcima ponuditi proizvode koji su pouzdani, dugotrajni i jednostavni za korištenje u svakodnevnom radu.

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Fokus na sigurnijim formulacijama

Jedan od važnih smjerova razvoja Nailuxea su HEMA-free, Di-HEMA-free i TPO-free formule. Brend poseban naglasak stavlja na razvoj proizvoda koji profesionalcima omogućuju kvalitetan i jednostavniji rad, uz odgovoran pristup formulacijama.

Za Nailuxe je sigurnost važan dio razvoja proizvoda, a ne samo odgovor na aktualne trendove u beauty industriji. Upravo zato formulacije i usklađenost s europskim propisima imaju važno mjesto u procesu razvoja i plasmana proizvoda.

Uz kvalitetu i sigurnost, cilj je da proizvodi budu praktični za svakodnevnu profesionalnu upotrebu, jer upravo detalji u radu često čine razliku između proizvoda koji je samo atraktivan i onoga kojem se nail tehničari vraćaju.

Brend nastao iz stvarnog rada u salonu

Posebnost Nailuxea je u tome što je nastao iz konkretnog iskustva rada u nail industriji. Petra Barlian Celega više od 15 godina radi u struci, završila je više od 40 stručnih edukacija, a od 2015. godine djeluje i kao edukatorica.

Zbog toga razvoj proizvoda ne počinje samo analizom tržišta, već iskustvom iz svakodnevnog rada. Potrebe nail tehničara, njihovi problemi i način na koji proizvode koriste u salonu postali su važan dio razvoja Nailuxe asortimana.

„Kroz godine rada jasno sam prepoznala što nail tehničarima uistinu treba. Umjesto da se prilagođavam postojećim proizvodima, odlučila sam razviti vlastiti brend koji će biti napravljen iz perspektive osobe koja taj posao zaista radi“, kaže Petra.

Edukacija kao dio brend priče

Uz proizvode, Nailuxe razvija i edukacijski segment. Stručne edukacije namijenjene su nail tehničarima koji žele unaprijediti tehniku rada, proširiti znanje i bolje razumjeti proizvode koje svakodnevno koriste.

Takav pristup proizlazi iz uvjerenja da kvalitetan proizvod sam po sebi nije dovoljan. Važno je znati ga pravilno koristiti, razumjeti njegove karakteristike i primijeniti ga na način koji odgovara konkretnom radu.

Nailuxe surađuje i s Diopter učilištem u Puli, kroz koje sudjeluje u obrazovanju budućih stručnjaka i doprinosi povezivanju formalnog obrazovanja s potrebama beauty industrije.

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Od Pule prema širem tržištu

Nailuxe je hrvatska poduzetnička priča koja je započela u Puli, ali planovi su od početka bili usmjereni i prema širem tržištu.

Brend nastavlja razvijati nove proizvode i širiti ponudu, prateći potrebe profesionalaca, ali i aktualne trendove. Među novijim proizvodima posebno se ističu pastelne baze dostupne u sedam nijansi, koje spajaju trend aktualnih pastelnih tonova s praktičnošću profesionalnog rada.

„Nailuxe je nastao iz mog stvarnog iskustva i želje da napravim nešto svoje. Važno mi je da iza svakog proizvoda mogu stati svojim imenom, ali i da profesionalci koji ih koriste znaju da razumijemo njihov posao i njihove potrebe“, kaže Petra Barlian Celega.

Dugoročni cilj je dodatno razvijati asortiman, edukacije i prisutnost brenda na međunarodnom tržištu, ali uz zadržavanje onoga od čega je sve počelo - iskustva iz stvarnog rada.

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Više informacija o Nailuxeu, proizvodima i aktualnoj ponudi dostupno je na nailuxe.hr.