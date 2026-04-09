Kakva raskoš! Uživajte u čarobnim hortenzijama naših čitateljica

Na našu Facebook stranicu Žena.hr pristigle su predivne fotografije hortenzija iz vrtova i dvorišta naših čitateljica - od nježno bijelih i pastelno ružičastih do intenzivnih plavih i ljubičastih nijansi. Neke hortenzije još čekaju svoj veliki trenutak, dok su druge već raskošno procvale i oduzimaju dah svojom bujnošću.

Jedna od najfascinantnijih karakteristika ovih cvjetova je mogućnost mijenjanja boje, ali to se odnosi gotovo isključivo na velelisne sorte. Boja cvjetova ne ovisi toliko o sorti koliko o tlu u kojem hortenzija raste: u kiselom tlu cvjetovi poprime plavu nijansu, dok će u lužnatome tlu istaknuti ružičastu. Sve se svodi na prisutnost aluminijevih iona u tlu - prirodni čarobni trik koji svaka hortenzija čini posebnom.

Vaši vrtovi i dvorišta svjedoče o ljubavi prema biljkama i trudu koji ulažete u njihov rast. Nije ni čudo da hortenzije već stoljećima osvježavaju i uljepšavaju okućnice diljem svijeta!