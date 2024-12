Razmišljaš o zimovanju? Donosimo destinacije u Sloveniji za snježnu avanturu

Slovenija, sa svojim prekrasnim Julijskim Alpama i modernom turističkom infrastrukturom, predstavlja idealnu destinaciju za zimski odmor. Bez obzira jesi li strastveni skijaš ili jednostavno želiš uživati u zimskoj idili, slovenske zimske destinacije nude nešto za svakoga. U nastavku donosimo ideje za zimovanje u Sloveniji.

Velika Planina

Za jednodnevni ulaz u skijalište Velika Planina:

Cijena za odrasle : 29€ od ponedjeljka do petka, 28€ od subote do nedjelje

: 29€ od ponedjeljka do petka, 28€ od subote do nedjelje Cijena za obitelj: 70€ od ponedjeljka do petka, 65€ od subote do nedjelje (2 odrasla, 1-4 djece)

Skijalište Velika Planina smješteno je na visini od 1412 do 1666 metara i nudi 3,5 km dobro uređenih staza, većinom srednje težine. Glavna novost iz 2023. je moderni šestosjed koji vas za samo pet minuta vodi do vrha planine. Osim skijanja, tu su avanturistički park, odmaralište i škola skijanja s programima za sve uzraste. Tijekom zimskih praznika, Velika Planina je super destinacija za obitelji i ljubitelje prirode, s restoranima i skijalištima savršenima za opuštanje u netaknutoj prirodi.

Rogla

Za jednodnevni ulaz u skijalište Rogla:

Cijena za odrasle : 45,00 €

: 45,00 € Cijena za obitelj (2 odraslih + 2 djece do 14 godina): 111,00 € (4 karte u paketu za odrasle i djecu).

Rogla nije samo još jedno skijalište – to je prava zimska bajka koja nudi nezaboravne doživljaje za sve posjetitelje. Piste su odlično uređene, aktivnosti su prilagođene cijeloj obitelji, a kulinarska ponuda je vrhunska. Jamčimo da ćete uživati i poželjeti se vratiti na Roglu ponovno.

Na skijalištu Rogla možeš uživati na oko 100 hektara, s 11 skijaških liftova i 2 žičare koje vas vode do raznih staza pogodnih za sve razine skijaškog iskustva. Tu je i 10 km uređene staze za skijaško trčanje.

Kope

Za jednodnevni ulaz u skijalište Kope:

Cijena za odrasle : 38,00 €

: 38,00 € Cijena za obitelj: 96,00 € (2 odrasle osobe i 2 djeteta)

Alpine škola Kope nudi tečajeve za djecu, dok je Ski Cross staza savršena za ljubitelje adrenalina. Ski resort Kope pruža više od 8 km staza za sve razine skijaša i snowboardera, a tu je i škola skijanja s iskusnim instruktorima koji jamče sigurnost i uživanje na snijegu. Kope nudi više od 8 km uređenih staza prikladnih za sve razine iskustva. Resort posjeduje 4 četverosjedne žičare (Pungart, Kaštivnik, Kopnik, Pahernik) i 4 ski lifta (Sedlo, Mala Kopa, Velika Kopa, dječju traku). Iskusni skijaši mogu uživati u spustu s 500 metara visinske razlike, dok početnici mogu koristiti lakše staze za učenje osnova skijanja.

Vogel

Za jednodnevni ulaz u skijalište Vogel:

Cijena za odrasle : 44€

: 44€ Cijena za obitelj: 38€ (2 odrasla, 1 dijete ili mlađa osoba)

Vogel Skijalište jedno je od najvećih u Sloveniji, smješteno u Triglavskom Nacionalnom Parku iznad Bohinjske Doline. Do donje stanice Vogel žičare možeš doći pješice, javnim prijevozom, turističkim brodom ili autom. Do gornje stanice žičare, na 1500+ metara nadmorske visine, vodi udobna gondola. U povoljnim snježnim uvjetima skijanje traje šest mjeseci (od studenog do svibnja), a u drugim sezonama možeš uživati u panoramskim vožnjama, planinarenju, Zadnjem Vogel planinskom pašnjaku, izvrsnoj hrani i udobnom smještaju.

Cerkno

Za jednodnevni ulaz u skijalište Cerkno:

Cijena za odrasle : 30€

: 30€ Cijena za obitelj: 90€ (2 odrasle osobe i 2 djece od 6 do 16 godina)

Skijalište Cerkno nudi predivan pogled na Alpe i idealno je za obiteljsku avanturu. Uživaj na 18 km lijepo uređenih staza, od kojih se pruža pogled na Triglav i Kamniško-Savinjske Alpe. Moderni ski liftovi i raznovrsne staze odgovaraju svim vještinama, dok se za opuštanje možeš počastiti vrhunskim lokalnim jelima. Ski škola Cerkno pruža kvalitetne lekcije skijanja, snowboarda i nordijskog skijanja za djecu i odrasle, a možeš unajmiti skije ili snowboarde poznatih brendova. Za djecu je osiguran zabavan dječji park s magic carpetom i skijaškim vrtuljkom, dok se odrasli mogu opustiti u restoranu Alpska Perla ili Après Ski baru Počivalo.

