Kako napraviti domaću sangriju? Imamo super recepte
Sangrija je jedno od najosvježavajućih pića koje odmah priziva ljeto, druženja i dobro raspoloženje. Ovaj šareni napitak dolazi iz Španjolske, a najčešće se priprema s vinom, svježim voćem i malo žestokog pića za dodatnu aromu. Dobra vijest je da sangriju vrlo lako možeš napraviti i kod kuće, a mi donosimo nekoliko varijanti za svačiji ukus.
Vrč osvježavajuće sangrije savršen je izbor za ležerne ljetne zabave, druženja ili roštilj u dvorištu, osvježava i veseli, a uz malo truda, može izgledati i vrlo dekorativno.
Što je sangrija?
Sangrija je ustvari vino s dodatkom voća, a može sadržavati i razne sokove, rakiju, rum... Prve varijante sangrije navodno su postojale prije više od tisuću godina, a ovo tradicionalno piće potječe iz Španjolske i Portugala. Drevni kokteli sadržavali su i razno začinsko bilje, a danas postoje dvije uobičajene varijante – crvena sangrija i bijela sangrija. Obično se radi od vina, likera, voćnih sokova i puno narezanog voća.
Jednostavno se može napraviti kod kuće od svega nekoliko sastojaka, a izuzetno je ukusna. Recepata je mnogo pa smo istražile koji su najbolji.
Koji su sastojci potrebni za pripremu sangrije?
Osnovni sastojci za pripremu ovog osvježavajućeg pića su vino i voće. Kad je riječ o izboru voća, svatko ima neke svoje preferencije, no najčešće su to naranče, jabuke, višnje, limun ili neko drugo sezonsko voće. Također, vrlo je važno odabrati dobro i kvalitetno vino, preporuka je crveno ili crno suho vino. Uz to, u sangriju se mogu dodati i sok od naranče, gazirana voda, rum, rakija te led.
Recepti za domaću sangriju
Napraviti sangriju jako je jednostavno – treba pomiješati sve tekuće sastojke u vrču i zatim ubaciti narezano voće te ostaviti u hladnjaku (najbolje preko noći) da se svi okusi dobro sjedine. Ako se koristi i gazirana voda, najbolje ju je dodati neposredno prije posluživanja.
Sangrija će trajati oko tri do pet dana ako se čuva u hladnjaku u dobro zatvorenoj posudi. Ako se čuva u vrču, trajat će samo dan ili dva.
Sangrija s bobičastim voćem
Sastojci:
- 750 ml suhog crnog vina po izboru
- ½ jabuke
- ½ naranče
- 1 šalica soka od naranče
- 4 žlice ruma
- 4 žlice šećera
- 1 šalica bobičastog voća (maline, ribiz, borovnice...)
- 1 šalica leda
Priprema:
- Jabuku i naranču narezati na ploške pa ubaciti u vrč za pripremu sangrije.
- U drugoj posudi pomiješati sve tekuće sastojke – rum, sok od naranče i vino i ulijati u vrč.
- Dodati i bobičasto voće po izboru i šećer te sve dobro promiješati i ostaviti da se ohladi.
- Prije posluživanja dodati led.
Bijela sangrija
- Sastojci:
- 750 ml bijelog vina
- ½ šalice rakije
- 4 žlice šećera
- sok od 1 limuna
- voće po izboru (jabuke, limun, breskve)
- svježi listići mente
- led
Priprema:
- Pomiješati vino sa šećerom, rakijom i sokom od limuna te ubaciti narezano voće.
- Prije posluživanja dodati led i ukrasiti svježim listićima mente.
Sangrija s višnjama
Sastojci:
- 750 ml suhog crnog vina
- ½ šalice rakije
- ½ šalice soka od limuna
- ½ šalice dok od naranče
- 3 žlice šećera
- 1 naranča
- 1 limun
- 1 limeta
- 8 komada višanja
- 2 šalice gazirane vode
Priprema:
- U vrču ili zdjeli pomiješati crno vino, rakiju, sok od naranče, sok od limuna i šećer.
- Zatim dodati naranču, limun i limetu narezane na kriške te višnje.
- Poslužiti odmah uz puno leda ili ostaviti preko noći u hladnjaku da se dobro ohladi.
- Za gaziranu sangriju dodati gaziranu vodu neposredno prije posluživanja.
Sangrija s pjenušcem
Sastojci:
- 1 boca suhog pjenušca ili prosecca
- 200 ml bijelog ili crvenog voćnog soka (breskva, jagoda ili nar)
- 1 naranča i 1 limun, narezani na ploške
- 200 g jagoda ili malina
- 50 ml likera od naranče (npr. Cointreau)
- Led
Priprema:
- U bokal stavi voće i liker.
- Dodaj voćni sok i dobro ohladi.
- Neposredno prije posluživanja ulij pjenušac i puno leda.
Bezalkoholna sangrija
Sastojci:
- 500 ml gazirane vode ili mineralne vode
- 500 ml voćnog soka (naranča, breskva ili grožđe)
- 1 naranča, narezana na ploške
- 1 limun ili limeta, narezani
- 1 jabuka, narezana na kockice
- 200 g bobičastog voća (jagode, maline, borovnice ili grožđe)
- Nekoliko listića mente
- Led
Priprema:
- U veliki bokal ubaci svo voće i lagano ga pritisni žlicom da pusti malo soka.
- Dodaj voćni sok i dobro ohladi u hladnjaku barem sat vremena.
- Prije posluživanja dodaj gaziranu vodu, led i listiće mente.