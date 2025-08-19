Gastro
PRAVI LJETNI KLASIK

Kako napraviti domaću sangriju? Imamo super recepte

19. kolovoza 2025.
Sangrija je jedno od najpopularnijih ljetnih pića, savršena za druženja i opuštene večeri. Uz nekoliko sastojaka i malo mašte, domaću sangriju možeš pripremiti brzo i jednostavno

Sangrija je jedno od najosvježavajućih pića koje odmah priziva ljeto, druženja i dobro raspoloženje. Ovaj šareni napitak dolazi iz Španjolske, a najčešće se priprema s vinom, svježim voćem i malo žestokog pića za dodatnu aromu. Dobra vijest je da sangriju vrlo lako možeš napraviti i kod kuće, a mi donosimo nekoliko varijanti za svačiji ukus.

Vrč osvježavajuće sangrije savršen je izbor za ležerne ljetne zabave, druženja ili roštilj u dvorištu, osvježava i veseli, a uz malo truda, može izgledati i vrlo dekorativno.

Što je sangrija?

Sangrija je ustvari vino s dodatkom voća, a može sadržavati i razne sokove, rakiju, rum... Prve varijante sangrije navodno su postojale prije više od tisuću godina, a ovo tradicionalno piće potječe iz Španjolske i Portugala. Drevni kokteli sadržavali su i razno začinsko bilje, a danas postoje dvije uobičajene varijante – crvena sangrija i bijela sangrija. Obično se radi od vina, likera, voćnih sokova i puno narezanog voća.

Jednostavno se može napraviti kod kuće od svega nekoliko sastojaka, a izuzetno je ukusna. Recepata je mnogo pa smo istražile koji su najbolji.

Koji su sastojci potrebni za pripremu sangrije?

Osnovni sastojci za pripremu ovog osvježavajućeg pića su vino i voće. Kad je riječ o izboru voća, svatko ima neke svoje preferencije, no najčešće su to naranče, jabuke, višnje, limun ili neko drugo sezonsko voće. Također, vrlo je važno odabrati dobro i kvalitetno vino, preporuka je crveno ili crno suho vino. Uz to, u sangriju se mogu dodati i sok od naranče, gazirana voda, rum, rakija te led.

Recepti za domaću sangriju

Napraviti sangriju jako je jednostavno – treba pomiješati sve tekuće sastojke u vrču i zatim ubaciti narezano voće te ostaviti u hladnjaku (najbolje preko noći) da se svi okusi dobro sjedine. Ako se koristi i gazirana voda, najbolje ju je dodati neposredno prije posluživanja.

Sangrija će trajati oko tri do pet dana ako se čuva u hladnjaku u dobro zatvorenoj posudi. Ako se čuva u vrču, trajat će samo dan ili dva.

Sangrija s bobičastim voćem

Sastojci:

  • 750 ml suhog crnog vina po izboru
  • ½ jabuke
  • ½ naranče
  • 1 šalica soka od naranče
  • 4 žlice ruma
  • 4 žlice šećera
  • 1 šalica bobičastog voća (maline, ribiz, borovnice...)
  • 1 šalica leda

Priprema:

  • Jabuku i naranču narezati na ploške pa ubaciti u vrč za pripremu sangrije.
  • U drugoj posudi pomiješati sve tekuće sastojke – rum, sok od naranče i vino i ulijati u vrč.
  • Dodati i bobičasto voće po izboru i šećer te sve dobro promiješati i ostaviti da se ohladi.
  • Prije posluživanja dodati led.

Bijela sangrija

  • Sastojci:
  • 750 ml bijelog vina
  • ½ šalice rakije
  • 4 žlice šećera
  • sok od 1 limuna
  • voće po izboru (jabuke, limun, breskve)
  • svježi listići mente
  • led

Priprema:

  • Pomiješati vino sa šećerom, rakijom i sokom od limuna te ubaciti narezano voće.
  • Prije posluživanja dodati led i ukrasiti svježim listićima mente.

Sangrija s višnjama

Sastojci:

  • 750 ml suhog crnog vina
  • ½ šalice rakije
  • ½ šalice soka od limuna
  • ½ šalice dok od naranče
  • 3 žlice šećera
  • 1 naranča
  • 1 limun
  • 1 limeta
  • 8 komada višanja
  • 2 šalice gazirane vode

Priprema:

  • U vrču ili zdjeli pomiješati crno vino, rakiju, sok od naranče, sok od limuna i šećer.
  • Zatim dodati naranču, limun i limetu narezane na kriške te višnje.
  • Poslužiti odmah uz puno leda ili ostaviti preko noći u hladnjaku da se dobro ohladi.
  • Za gaziranu sangriju dodati gaziranu vodu neposredno prije posluživanja.

Sangrija s pjenušcem

Sastojci:

  • 1 boca suhog pjenušca ili prosecca
  • 200 ml bijelog ili crvenog voćnog soka (breskva, jagoda ili nar)
  • 1 naranča i 1 limun, narezani na ploške
  • 200 g jagoda ili malina
  • 50 ml likera od naranče (npr. Cointreau)
  • Led

Priprema:

  • U bokal stavi voće i liker.
  • Dodaj voćni sok i dobro ohladi.
  • Neposredno prije posluživanja ulij pjenušac i puno leda.

Bezalkoholna sangrija

Sastojci:

  • 500 ml gazirane vode ili mineralne vode
  • 500 ml voćnog soka (naranča, breskva ili grožđe)
  • 1 naranča, narezana na ploške
  • 1 limun ili limeta, narezani
  • 1 jabuka, narezana na kockice
  • 200 g bobičastog voća (jagode, maline, borovnice ili grožđe)
  • Nekoliko listića mente
  • Led

Priprema:

  • U veliki bokal ubaci svo voće i lagano ga pritisni žlicom da pusti malo soka.
  • Dodaj voćni sok i dobro ohladi u hladnjaku barem sat vremena.
  • Prije posluživanja dodaj gaziranu vodu, led i listiće mente.
