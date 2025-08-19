Kako napraviti domaću sangriju? Imamo super recepte

Sangrija je jedno od najpopularnijih ljetnih pića, savršena za druženja i opuštene večeri. Uz nekoliko sastojaka i malo mašte, domaću sangriju možeš pripremiti brzo i jednostavno

Sangrija je jedno od najosvježavajućih pića koje odmah priziva ljeto, druženja i dobro raspoloženje. Ovaj šareni napitak dolazi iz Španjolske, a najčešće se priprema s vinom, svježim voćem i malo žestokog pića za dodatnu aromu. Dobra vijest je da sangriju vrlo lako možeš napraviti i kod kuće, a mi donosimo nekoliko varijanti za svačiji ukus.

Vrč osvježavajuće sangrije savršen je izbor za ležerne ljetne zabave, druženja ili roštilj u dvorištu, osvježava i veseli, a uz malo truda, može izgledati i vrlo dekorativno.

Što je sangrija?

Sangrija je ustvari vino s dodatkom voća, a može sadržavati i razne sokove, rakiju, rum... Prve varijante sangrije navodno su postojale prije više od tisuću godina, a ovo tradicionalno piće potječe iz Španjolske i Portugala. Drevni kokteli sadržavali su i razno začinsko bilje, a danas postoje dvije uobičajene varijante – crvena sangrija i bijela sangrija. Obično se radi od vina, likera, voćnih sokova i puno narezanog voća.

Jednostavno se može napraviti kod kuće od svega nekoliko sastojaka, a izuzetno je ukusna. Recepata je mnogo pa smo istražile koji su najbolji.

Unsplash

Koji su sastojci potrebni za pripremu sangrije?

Osnovni sastojci za pripremu ovog osvježavajućeg pića su vino i voće. Kad je riječ o izboru voća, svatko ima neke svoje preferencije, no najčešće su to naranče, jabuke, višnje, limun ili neko drugo sezonsko voće. Također, vrlo je važno odabrati dobro i kvalitetno vino, preporuka je crveno ili crno suho vino. Uz to, u sangriju se mogu dodati i sok od naranče, gazirana voda, rum, rakija te led.

Recepti za domaću sangriju

Napraviti sangriju jako je jednostavno – treba pomiješati sve tekuće sastojke u vrču i zatim ubaciti narezano voće te ostaviti u hladnjaku (najbolje preko noći) da se svi okusi dobro sjedine. Ako se koristi i gazirana voda, najbolje ju je dodati neposredno prije posluživanja.

Sangrija će trajati oko tri do pet dana ako se čuva u hladnjaku u dobro zatvorenoj posudi. Ako se čuva u vrču, trajat će samo dan ili dva.

Pexels

Sangrija s bobičastim voćem

Sastojci:

750 ml suhog crnog vina po izboru

½ jabuke

½ naranče

1 šalica soka od naranče

4 žlice ruma

4 žlice šećera

1 šalica bobičastog voća (maline, ribiz, borovnice...)

1 šalica leda

Priprema:

Jabuku i naranču narezati na ploške pa ubaciti u vrč za pripremu sangrije.

U drugoj posudi pomiješati sve tekuće sastojke – rum, sok od naranče i vino i ulijati u vrč.

Dodati i bobičasto voće po izboru i šećer te sve dobro promiješati i ostaviti da se ohladi.

Prije posluživanja dodati led.

Bijela sangrija

Sastojci:

750 ml bijelog vina

½ šalice rakije

4 žlice šećera

sok od 1 limuna

voće po izboru (jabuke, limun, breskve)

svježi listići mente

led

Priprema:

Pomiješati vino sa šećerom, rakijom i sokom od limuna te ubaciti narezano voće.

Prije posluživanja dodati led i ukrasiti svježim listićima mente.

Pexels

Sangrija s višnjama

Sastojci:

750 ml suhog crnog vina

½ šalice rakije

½ šalice soka od limuna

½ šalice dok od naranče

3 žlice šećera

1 naranča

1 limun

1 limeta

8 komada višanja

2 šalice gazirane vode

Priprema:

U vrču ili zdjeli pomiješati crno vino, rakiju, sok od naranče, sok od limuna i šećer.

Zatim dodati naranču, limun i limetu narezane na kriške te višnje.

Poslužiti odmah uz puno leda ili ostaviti preko noći u hladnjaku da se dobro ohladi.

Za gaziranu sangriju dodati gaziranu vodu neposredno prije posluživanja.

Sangrija s pjenušcem

Sastojci:

1 boca suhog pjenušca ili prosecca

200 ml bijelog ili crvenog voćnog soka (breskva, jagoda ili nar)

1 naranča i 1 limun, narezani na ploške

200 g jagoda ili malina

50 ml likera od naranče (npr. Cointreau)

Led

Priprema:

U bokal stavi voće i liker.

Dodaj voćni sok i dobro ohladi.

Neposredno prije posluživanja ulij pjenušac i puno leda.

Pexels

Bezalkoholna sangrija

Sastojci:

500 ml gazirane vode ili mineralne vode

500 ml voćnog soka (naranča, breskva ili grožđe)

1 naranča, narezana na ploške

1 limun ili limeta, narezani

1 jabuka, narezana na kockice

200 g bobičastog voća (jagode, maline, borovnice ili grožđe)

Nekoliko listića mente

Led

Priprema: