Od džema do kolača: Jednostavni recepti sa šljivama

Uživaj u bogatstvu okusa koje nudi sezona šljiva i isprobaj neki od ovih recepata koji će sigurno oduševiti tebe i tvoje najdraže

Stiglo je ono doba godine kada tržnice i vrtovi obiluju brojnim plodovima kasnog ljeta, a među najdražima su svakako šljive. Sezona berbe, koja traje od kolovoza do listopada, idealna je prilika da iskoristiš sve što ovo sočno i svestrano voće nudi. Osim što su nevjerojatno ukusne, šljive su i prava riznica zdravlja, pa je ovo savršen trenutak da ih uvrstiš u svoju prehranu.

Šljive su niskokalorično voće, bogato vlaknima koja potiču probavu i daju osjećaj sitosti. Pune su antioksidansa, poput antocijanina koji im daje predivnu tamnu boju, a koji štite tvoje tijelo od slobodnih radikala. Obiluju vitaminima C i K, ključnima za imunitet i zdravlje kostiju, te mineralima poput kalija koji doprinosi zdravlju srca. Bilo da ih jedeš svježe ili sušene, unosiš brojne važne nutrijente. Kako bi maksimalno iskoristila njihovu sezonu, pripremili smo nekoliko provjerenih recepata koji će te oduševiti svojom jednostavnošću i bogatstvom okusa.

Pexels

Jednostavni kolač sa šljivama

Ovaj sočni biskvitni kolač klasik je koji nikad ne izlazi iz mode. Savršen je za popodnevnu kavu, a najbolji dio je što s vremenom postaje još sočniji. Za najbolje rezultate, pobrini se da su svi sastojci (jaja, maslac, mlijeko) sobne temperature.

Sastojci:

1 kg šljiva, očišćenih i prepolovljenih

2 velika jaja

200 g šećera

125 ml ulja

125 ml mlijeka

250 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

Prstohvat cimeta

Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Zagrij pećnicu na 180°C. Lim za pečenje (otprilike 35x20 cm) namasti i pobrašni.

U zdjeli pjenasto umuti jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane blijeda i pahuljasta.

Postupno dodaj ulje, a zatim mlijeko, neprestano miksajući.

U posebnoj posudi pomiješaj brašno, prašak za pecivo i cimet. Dodaj suhe sastojke u mokru smjesu i lagano sjedini špatulom.

Tijesto izlij u pripremljeni lim. Po vrhu posloži polovice šljiva s kožom prema dolje i lagano ih utisni.

Peci 35-45 minuta. Kolač je gotov kada čačkalica umetnuta u sredinu izađe čista. Ohlađeni kolač pospi šećerom u prahu.

Domaći pekmez od šljiva

Nema zimnice bez domaćeg pekmeza od šljiva. Ovaj recept ne zahtijeva posebne dodatke poput pektina, jer su šljive prirodno bogate njime. Ključ uspjeha je u kvalitetnim plodovima i strpljivom kuhanju.

Sastojci:

2 kg očišćenih šljiva

1 kg šećera (količinu prilagodi slatkoći šljiva)

Sok od 1 limuna

1 štapić cimeta ili malo ruma (po želji)

Priprema:

Šljive operi, očisti od koštica i nareži na četvrtine. Stavi ih u široki lonac s debljim dnom, pospi šećerom i ostavi nekoliko sati (ili preko noći) da puste sok.

Stavi lonac na laganu vatru i kuhaj uz povremeno miješanje. Što je površina lonca veća, voda će brže isparavati, a pekmez će imati koncentriraniji okus.

Nakon otprilike sat vremena, kada šljive omekšaju, dodaj sok od limuna i štapić cimeta. Limunov sok je ključan jer pomaže pri želiranju i uravnotežuje slatkoću.

Nastavi kuhati još 1-2 sata, dok se pekmez ne zgusne. Spreman je kada smjesa sporo pada sa žlice u komadu.

Vrući pekmez ulij u prethodno sterilizirane staklenke, čvrsto ih zatvori i okreni naopačke na 10 minuta. Zatim ih vrati u pravilan položaj i ostavi da se potpuno ohlade.

Unsplash

Crumble od šljiva

Crumble, ili drobljenac, savršen je desert kada želiš nešto brzo, toplo i utješno. Kombinacija kiselkastih, sočnih šljiva i hrskavog, maslačnog posipa je neodoljiva, a još je bolja uz kuglicu sladoleda od vanilije.

Sastojci za nadjev:

750 g šljiva, narezanih na komade

50 g smeđeg šećera

1 žlica gustina (kukuruznog škroba)

1 žličica cimeta

Sastojci za posip:

150 g glatkog brašna

100 g hladnog maslaca, narezanog na kockice

80 g smeđeg šećera

50 g zobenih pahuljica

Prstohvat soli

Priprema:

Zagrij pećnicu na 190°C.

U vatrostalnoj posudi pomiješaj narezane šljive sa šećerom, gustinom i cimetom. Ravnomjerno ih rasporedi po dnu.

Za posip, u zdjeli pomiješaj brašno, šećer i sol. Dodaj kockice hladnog maslaca pa ga prstima utrljaj u suhe sastojke dok ne dobiješ smjesu nalik vlažnom pijesku. Na kraju umiješaj zobene pahuljice.

Mrvičastu smjesu ravnomjerno pospi preko šljiva.

Peci 30-40 minuta, dok posip ne postane zlatnosmeđ i hrskav, a sokovi od šljiva ne počnu ključati uz rubove posude. Posluži toplo.

Knedle od šljiva

Ako voliš knedle sa šljivama, ali nemaš vremena za njihovu pripremu, ovaj kolač je savršeno rješenje. Okusom nevjerojatno podsjeća na original, a priprema je daleko jednostavnija.

Sastojci za tijesto:

4 jaja

250 g maslaca, sobne temperature

200 g šećera

250 g oštrog brašna

1 prašak za pecivo

Sastojci za nadjev i posip:

500 g šljiva, prepolovljenih

100 g krušnih mrvica

80 g šećera

1 žličica cimeta

80 g maslaca, otopljenog

Priprema:

Zagrij pećnicu na 180°C. Lim za pečenje (cca 20x30 cm) namasti i pobrašni.

Za tijesto, mikserom pjenasto izradi maslac i šećer. Dodaj jedno po jedno jaje, miksajući nakon svakog. Na kraju lagano umiješaj brašno pomiješano s praškom za pecivo.

Tijesto ravnomjerno rasporedi po limu.

U posebnoj zdjeli pomiješaj krušne mrvice, šećer i cimet. Dodaj otopljeni maslac i dobro promiješaj da dobiješ mrvičastu smjesu.

Polovicu smjese od mrvica pospi po tijestu. Na to posloži polovice šljiva, prerezanom stranom prema gore. Prekrij ostatkom smjese od mrvica.

Peci oko 40 minuta dok kolač ne dobije lijepu zlatnu boju. Ohladi prije rezanja.

Pexels

Pita sa šljivama

Sočna, mirisna i jednostavna – pita sa šljivama pravi je klasik sezone koji možeš pripremiti u tren oka. Idealna je kao desert uz kavu ili slatki zalogaj nakon ručka.

Sastojci:

500 g šljiva

250 g lisnatog tijesta

3 žlice šećera

1 žlica krušnih mrvica ili mljevenih oraha

cimet po želji

Priprema: