Čarobni Bled nudi sanjkanje 'na suhom' - adrenalinski doživljaj s predivnim pogledom

Jesen je kalendarski sve bliže, no sigurne smo da je pred nama još barem nekoliko toplih vikenda. Idealna je to prilika za izlete na kojima ćeš predahnuti od radnog tjedna i uživati u prirodi. Za potpuno uživanje u pogledu i sadržajima isplati se skoknuti do Slovenije. Ondje se skrivaju mnogi dragulji – od alpskih sela do šarmantnih gradova, dolina pa sve do jezera i rijeka.

Jezero Bled oduševljava i ljeti i zimi pa se često može nabasati na organizirane jednodnevne izlete do Bleda. Naravno, izlet do poznatog ledenjačkog jezera možeš organizirati i sama jer je udaljeno dvjestotinjak kilometara od Zagreba.

Jezero 'osvaja' izgledom, a okruženo je otočićem s crkvicom oko kojeg možeš prošetati ili biciklirati. I imamo dobru vijest! Bled odsad možeš doživjeti iz nešto drugačije perspektive. Na obližnjoj Straži, duž FIS-ove staze, možeš uživati u sanjkanju na suhom. Bled je, naime, proširio svoju ponudu pa sad nudi sanjkanje, odnosno svojevrsni tobogan koji će oduševiti i djecu i odrasle. Adrenalinski je to doživljaj za parove, cijelu obitelj ili prijatelje jer se tijekom vožnje pruža impresivan pogled na jezero i okolicu Bleda. Staza je duga 520 metara, a – nazovimo ih sanjke – kreću se do maksimalno 40 kilometara na sat.

Ne brini za sigurnost jer o svemu skrbi osoblje, a 'vozilo' je prošlo sve sigurnosne mjere. Kako bi posjetitelji maksimalno uživali (a i zbog sigurnosti), sanjkama iliti toboganu možeš pristupiti u proljeće i ljeto pa je vjerojatno zadnji čas da se, barem što se ove godine tiče, otisneš u avanturu!

Inače, općina i naseljeno mjesto Straža nudi različite sadržaje za sve dobne skupine. Možeš si priuštiti ručak s pogledom jer se ističe gastronomijom, a za željne aktivnog odmora, tu su pješačke staze. Sloveniji zaista ne nedostaje atraktivnih lokacija pa kad si već u blizini Bleda, posjeti i Bohinj, jezero koje bi moglo oduševiti sve ljubitelje šetnji, ali i planinarenja. Možeš ga razgledati brodićem (kao i Bled) i prepustiti se romantičnom pogledu, a po želji se popeti do slapa Savice.

Naravno, dolaskom hladnijih dana ne možeš uživati u novim bledskim sanjkama na suhom, no zato su ti tu najpoznatija slovenska skijališta.

Ipak, sugeriramo ti da se odvažiš do Bleda i Straže – prije jesenskih kiša te isprobaš uzbudljivo sanjkanje na suhom. Mi jedva čekamo!

