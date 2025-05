Vikend izlet na Klek: Planina vještica, legendi i pogled koji oduzima dah

Ako tražiš vikend izlet koji nudi više od obične šetnje – mjesto gdje se priroda spaja s legendom, gdje se naporno planinarenje isplati pogledom, a šuma šapuće priče iz davnina – onda je Klek tvoj idući korak. Smješten iznad Ogulina, Klek nije samo planina, već živi simbol mitske Hrvatske, planinarski izazov i energetsko središte koje očarava sve koji mu priđu.

Legenda kaže da se na njegovom vrhu okupljaju vještice, a da sama silueta planine, kad se gleda iz daljine, podsjeća na usnulog diva. No ono što je potpuno stvarno – jest doživljaj koji pruža uspon i boravak u ovom kraju.

Bilo da si početnik u planinarenju, zaljubljenik u mitove ili jednostavno tražiš bijeg iz grada s dobrom dozom svježeg zraka i nezaboravnog pogleda – Klek ima sve što ti treba za savršen jednodnevni ili vikend izlet.

Kako doći do Kleka ?

Najčešća i najpristupačnija ruta za uspon na Klek kreće iz sela Bjelsko, koje se nalazi samo nekoliko kilometara od Ogulina. Do Ogulina možeš automobilom, vlakom ili autobusom – iz Zagreba je to oko sat i pol vožnje. U Bjeloskom postoji uređen parking, a odatle te čeka 45 do 60 minuta uspona do Planinarskog doma Klek, koji se nalazi na 1000 m nadmorske visine.

Od doma vodi staza prema samom vrhu Kleka, koji se izdiže na 1.182 metra. Uspon traje dodatnih 30 do 40 minuta i nešto je zahtjevniji, ali svaka kap znoja isplati se kad stigneš na sami vrh. Pogled s Kleka oduzima dah – za vedrih dana vidi se čitavo ogulinsko područje, pa i dalje prema moru, a zrak je oštar, svjež i ispunjen neobjašnjivom tišinom. Tamo gore, osjećaš se malen, ali i moćan u isto vrijeme.

Planinarski dom Klek

Planinarski dom Klek pravo je planinarsko sklonište, s rustikalnim ugođajem, toplom domaćom atmosferom i jednostavnom, ali finom ponudom hrane i pića. Unutra se često nalaze zanimljivi detalji koji podsjećaju na bogatu povijest i mitologiju ove planine, a domaćini su srdačni i puni znanja. Ako odlučiš prespavati, svakako najavi unaprijed – boravak u domu noću, pod zvjezdanim nebom Kleka, jedno je od onih iskustava koje se ne zaboravljaju.

Što sve vidjeti i doživjeti u okolici Kleka ?

Ono što Klek čini posebnim nije samo njegova prirodna ljepota, već i okruženje puno zanimljivih lokaliteta. Sam grad Ogulin odiše mistikom i bajkom – tu je Ivanina kuća bajke, posvećena Ivani Brlić-Mažuranić, spisateljici koja je svojim djelima oblikovala djetinjstva generacija. U srcu grada nalazi se Đulin ponor, prirodni fenomen oko kojeg se veže tragična legenda o nesretnoj ljubavi. Frankopanski kaštel iz 16. stoljeća danas čuva zavičajni muzej, a sve skupa čini Ogulin idealnim dodatkom tvojoj planinarskoj avanturi.

Ako želiš spojiti izlet s malo ljetne opuštenosti, u blizini se nalazi i jezero Sabljaci – savršeno za kupanje, piknik, ribolov ili samo odmor uz vodu. Cijelo područje obiluje i malim obiteljskim gospodarstvima gdje možeš kušati domaće sireve, med, rakije i suhomesnate proizvode, a neka nude i smještaj u drvenim kućicama s pogledom na šumu.

Klek – planina vještica i legendi koje žive

Klek nije samo destinacija za planinare. On je planina duboko ukorijenjena u hrvatskoj narodnoj predaji i mitologiji. Najpoznatija legenda kaže da se na vrhu Kleka, za olujnih noći, okupljaju vještice iz cijelog svijeta, predvođene svojom vladaricom, kako bi plesale, bacale čini i donosile nevrijeme. Upravo zbog toga, stanovnici Ogulina i okolice Kleku i danas prilaze s poštovanjem – i s tihim divljenjem.

Silazak sunčevih zraka niz stjenovitu padinu Kleka u sumrak zaista zna djelovati sablasno i moćno, a ako si dovoljno otvoren za mistično, lako ćeš razumjeti zašto ljudi stoljećima povezuju ovu planinu s nadnaravnim.

Svijet speleoloških tajni

Osim stijena koje paraju nebo, Klek skriva i tajne pod zemljom. Područje oko Kleka bogato je špiljama i jamama, koje su predmet interesa speleologa već desetljećima. Iako većina nije otvorena za širu javnost bez vodstva, to dodatno potvrđuje da se ispod planine, jednako kao i iznad, krije čitav svijet.

Što ponijeti i kako se pripremiti ?

Za izlet na Klek dovoljno je ponijeti dobru volju, nešto udobne odjeće i obuće, slojevito se obući jer i ljeti zna zapuhati planinski vjetar, te spremnost na susret s prirodom u njezinom najčistijem obliku. Nije potrebno biti iskusan planinar da bi se popeo na Klek – samo otvorenog srca i željan tišine.