Nacionalni park Krka: Savršeno mjesto za odmor u prirodi

Tražiš mjesto za odmor koje će te potpuno oduševiti i gdje ćeš zaista odmoriti dušu i tijelo? Rado bi se na kratko maknula iz grada i obitelj povela na neki nezaboravan izlet? Za tako nešto ne moraš putovati daleko – i naša je zemlja bogata ovakvim nezaboravnim destinacijama. Tako ako te ovog ljeta put navede u središnju Dalmaciju, svakako trebaš izdvojiti jedan ili više dana za uživanje u Nacionalnom parku Krka.

Ovaj prekrasan prostor prepoznat je kao dragulj prirode vrijedan posebne zaštite te je proglašen je nacionalnim parkom sredinom 20. stoljeća. Ako ondje još nisi bila, oduševit ćeš se ljepotom raskošne prirode i vrlo vjerojatno se poželjeti vratiti.

Gdje se nalazi Nacionalni park Krka?

Nacionalni park Krka nalazi se na području Šibensko-kninske županije, udaljen je oko sat vremena vožnje od Zadra. Proteže se uz rijeku Krku, od srednjovjekovnih utvrda Trošenj (Čučevo) i Nečven sve do Šibenskog mosta na Jadranskoj magistrali. Ovo je doista veliko područje, naime, Nacionalni park Krka prostire se na 109 kilometara kvadratnih, a pripada mu i donji tok rijeke Čikole. Ako želiš na jednodnevni izlet, možeš odabrati neki od angažmana s polaskom iz Splita, Zadra, Šibenika ili Trogira – ili, na primjer, brodom iz Vodica. Jednokratna ulaznica, koja se može kupiti na svakom od ulaza u Park i na svim recepcijama, uključuje i prijevoz brodom od Skradina do slapa Skradinski buk.

Zanimljivosti o Nacionalnom parku Krka

Ovaj veliki park sadrži nekoliko složenih ekosustava koji su važni za bioraznolikost naše zemlje. Ovdje tako rastu šume crnike, jasena, graba, hrasta i drugih stabala. Na području Nacionalnog parka Krka pronađeno je više od tisuću vrsta biljaka. Među njima ističu se, recimo, jedna od najpoznatijih endemskih vrsta - piramidalni zvončić, koji raste isključivo u pukotinama stijena, ali i jedna od najljepših biljaka – cvijet iris ili perunika tako zvani „hrvatskom nacionalnim cvijetom“.

Nacionalni park Krka ima i veliki povijesni značaj jer su na ovom području pronađeni ostaci rimskog vojnog logora Burnum, kao i srednjovjekovna utvrda i vodenica. Turistima je zanimljiv i otok Visovac na kojem se još od 15. stoljeća nalazi franjevački samostan. Franjevci su otočić pretvorili u jedinstvenu malu oazu mira, s mnogim egzotičnim biljkama i zanimljivim životinjama poput kornjača, labudova i paunova.

Uz jezera i samu rijeku Krku, čije je izvorište zaseban fenomen jer je vidljiv samo ljeti, kad tok Krčića presuši i slap ostane bez vode, najatraktivniji dio Nacionalnog parka Krka definitivno su slapovi koji posjetitelje ostavljaju bez daha.

Slapovi Nacionalnog parka Krka

Ono po čemu je ovaj nacionalni park poseban su sedam veličanstvenih sedrenih slapova koji predstavljaju prirodni krši fenomen. Ovo su najpoznatiji slapovi u našoj zemlji i prava su turistička atrakcija. Posjetitelji iz cijelog svijeta dolaze ovamo diviti se prirodi, potražiti inspiraciju te naravno, uslikati impresivne fotografije.

Najveći su slapovi Bilušića buk, Brljanski slap, Manojlovac, Rošnjak, Miljacka, Roški slap i Skradinski buk. Prvi od njih, Bilušića buk, na glavnome toku rijeke Krke, a posjetitelje impresionira zbog svoje snage i glasnih šumova koje proizvodi. Na slapu Miljacka nalazi se istoimena hidroelektrane koja je najveća na ovoj rijeci.

Najviši od sedam slapova nacionalnog parka krka je Manojlovački slap koji je po mišljenju mnogih i najljepši. Ovdje se mogu naći i mnoge zanimljive mikrolokacije kao što su špilje, polušpilje i brade, a oko samog slapa nalaze postoje broji pašnjaci. Skradinski buk, sa 17 stepenica, najduža je sedrena barijera na rijeci Krki i ujedno je jedan od najneobičnijih prizora ovog područja. Preko rijeke moguće je šetati stazom i pri tom uživati relaksirajućem u šumu slapova. Ispod ovog slapa koji je visok impresivnih 45,7 metara, nalazi se Hidroelektrana Jaruga, druga najstarija hidroelektrana u svijetu i prva u Europi. Zanimljivo je napomenuti kako je ova hidroelektrana izgrađena u ljeto 1895, samo tri dana nakon što je u pogon puštena prva svjetske hidroelektrana na slapovima Niagare.

Životinje u Nacionalnom parku Krka

Osim bogate flore, Nacionalni park Krka stanište je brojnih životinjski vrsta. U samoj rijeci živi 27 vrsta riba, među njima su i endemi glavatica i zlousta. Na ovom području moći ćeš uočiti žabe i daždevnjake, a u spomenutoj spilji Miljacka živi još jedna poznata endemska vrsta – čovječja ribica. Jedina otrovna životinja koje se treba čuvati prilikom šetnje Parkom je zmija poskok. Na području Parka živi čak 200 vrsta ptica, a među njima su i neke veoma rijetke kao što su krški sokol i prugasti orao.

Posjetiteljima je možda najveća atrakcija ćubasti gnjurac, poznat po tome da svoje mladunce nosi na leđima. Možda ćeš imati sreće i vidjeti vidre i šišmiše, ali veće su šanse za to na skrovitijim mjestima parka.

Kupanje u Nacionalnom parku Krka

U Nacionalnom parku Kraka moguće je uživati na razne načine – možda odabereš obići ga na biciklu, razgledati ga iz vodene perspektive ili se odlučiš za šetnju jednom od brojnih poučenih staza uz nezaobilazan posjet špiljama. Moguće je i Park obići uz sstučno vodstvo, ali je vodiča potrebno unaprijed rezervirati. Sa sobom možeš povesti i svog četveronožnog ljubimca, naime, psima je ulaz u Park dozvoljen, ali je moraju cijelo vrijeme biti na povocu. Nacionalni park Krka otvoren je tijekom cijele godine i ovisno o godišnjem dobu, nudi različito iskustva i doživljaj prirode. No posjetiš li park tijekom ljetnih jeseni, vjerojatno ćeš se poželjeti potražiti osvježenje i okupati se u kristalno čistim vodama. Važno je napomenuti kako je kupanje dopušteno samo na označenim lokacijama i to na Roškom slapu, Stinicama i Pisku isključivo u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna.