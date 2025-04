Slavonski biser: Park prirode Papuk savršena je ideja za vikend putovanje

Parkove prirode volimo posjećivati tijekom cijele godine posebno kad su pred nama ovako lijepi i sunčani dani koji dodatno ističu ljepotu prirode. Sunčano vrijeme s dnevnim temperaturama oko 20 stupnjeva dovoljno je da kauč poželimo zamijeniti aktivnim vikendom, a ovih dana sanjamo o prekrasnom Papuku.

Park prirode Papuk smjestio se na istoku, na sjevernoj i sjeverozapadnoj granici Požeške kotline te se smatra važnim dijelom Slavonije. Radi se o prvom hrvatskom geoparku koji je odavno prepoznat po svojim ljepotama pa je uvršten i pod zaštitu UNESCO-a. Prvo što ćeš ondje primijetiti je oaza zelenila.

Posjetiš li ga tijekom proljeća, bit ćeš okružena čistim zrakom, jezerom i velebnim krošnjama. Tražiš li mjesto na kojemu ćeš barem nakratko zaboraviti na brige, Papuk je odličan izbor. Nudi za svakoga ponešto pa možeš planirati cjelodnevne aktivnosti - od planinarenja preko jahanja do biciklizma i adrenalinskih sportova.

Pitaš se kako doći do njega? Ponuđeno ti je više opcija - na sjevernoj strani nalaze se tri ulaza u park - Voćin, Slatinski Drenovac i Orahovica. Duž Podravske magistrale postavljeni su putokazi koji će te dovesti do tamo - s tim da do Papuka možeš doći automobilom, autobusom, ali i biciklom. Na južnoj strani parka najvažniji je ulaz u mjestu Velika - što iz Zagreba zahtijeva dvosatnu vožnju automobilom.

Čim zaroniš i počneš istraživati čari ovog područja, shvatit ćeš da se vožnja itekako isplatila. Najpopularnije izletnički dio Papuka je Park šuma Jankovac, a kako se područje nalazi na oko 470 metara nadmorske visine, ondje je izgrađen jedan od prvih planinarskih domova u Hrvatskoj - Planinarski dom Jankovac. I danas se mnogi slažu da je Jankovac jedan od najljepših domova koji je i odmor za sva osjetila. U njegovoj su blizini slapovi, jezera i izvor što će i djeci i odraslima biti divan doživljaj.

Nezaobilazna je točka Slap Skakavac koji za hladnijih dana poprima bajkovit izgled. Visok je 35 metara, a zimi je jednim dijelom zaleđen. Tijekom jeseni je, pak, okružen impresivnim i fotogeničnim pejzažem. A ako ti ni šetnja do Jankovca ne bude dovoljno, Papuk nudi obilazak šest poučnih i edukativnih staza - kako za najmlađe, tako i za odrasle.

Kuća panonskog mora zadovoljit će sve znatiželjne i otkriti ti sve o prirodnoj i kulturnoj baštini ovog parka prirode. O takvim se edukativnim programima, kojih na Papuku ne manjka, treba raspitati i dogovoriti termin, no sjajna je to prilika da u pokretu saznaš nepoznato o poznatome.

Kad se poželiš odmoriti od aktivnosti, u Planinarskom domu imaš priliku kušati lungić ili salatu od jelena, juhu od papučkih gljiva ili deserte sa šumskim voćem. Ondje se nudi smještaj u kampu Duboka (koji je također potrebno rezervirati) ili noćenje u nekom od obližnjih smještaja.

Isplaniraš li vikend izlet u Papuku, sljedećeg dana možeš isprobati Adrenalinski park Duboka. Namijenjen je odraslima, a nudi zipline, trčanje po drvenim gljivama i druge zabavne aktivnosti koje inače nisu karakteristične za istok zemlje.

Prednost je Papuka njegova sadržajnost i mogućnost da sama odrediš kakav vikend želiš - edukativan i aktivan ili opuštajući u smještaju s jacuzzijem i bogatom gastronomskom ponudom. Ne čekaj predugo nego se već sljedećeg vedrog vikenda s partnerom, u društvu, solo ili s obitelji zaputi do ovog slavonskog bisera jer će se za svakoga pronaći ponešto.