Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za utorak: Ovnovi će maštati, ribama će nedostajati sabranosti

Žena.hr
24. studenoga 2025.
Horoskop za utorak: Ovnovi će maštati, ribama će nedostajati sabranosti
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Pokušat ćete nametnuti svoj stil ljubavne igre, ali bilo bi bolje da nađete zlatnu sredinu i dogovorite se. POSAO: Vaša zaigranost i mašta danas bi mogli doći do izražaja u rješavanju raznih poslovnih problema. ZDRAVLJE&SAVJET: Svoje zamisli zapišite i arhivirajte.

Bik

LJUBAV: Vaše društvo i prijatelji neće biti u skladu s vašom vezom ili partnerom. Ovaj put morat ćete ih razdvojiti. POSAO: Konačno će krenuti one male protekcije koje će vam olakšati posao. Bit će to dragocjena pomoć. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uspoređujte se s drugima.

Blizanci

LJUBAV: Iako ćete se vi svojski truditi biti ljubazni, teško će vam padati grubosti partnera, ako i okolnosti koje vam ne idu na ruku. POSAO: Promjene koje se provode na radnom mjestu počinju davati prve rezultate koji vama idu u prilog. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite kompromis.

Rak

LJUBAV: Ako je bilo obiteljskih peripetija, danas će se raščistiti, ali vaši osobni odnosi još vam ne pružaju zadovoljstvo kakvo očekujete. POSAO: Oni koji rade od kuće ili u malim firmama danas će se morati boriti svim srcem za svaku sitnicu. Bit će naporno. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba vam relaksacija.

Lav

LJUBAV: Razmatrat ćete svoje i partnerove životne navike, te nastojati svoj zajednički život organizirati što bolje. POSAO: Nećete biti zadovoljni svojim rezultatima. Činit će vam se da niste dobili adekvatnu nagradu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sjedite na hladnom.

Djevica

LJUBAV: Ništa vas neće spriječiti da obnovite svoj seksualni život. U tome ćete biti uspješniji u drugom dijelu dana. POSAO: Spremni ste pružiti ruku podrške svim mladim suradnicima na poslu. Oni će to znati cijeniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste dobro.

Vaga

LJUBAV: Oni koji vas uzimaju za ozbiljno prihvatit će vašu sadašnju potrebu za mirom. Oni koji stalno tupe svoje, bunit će se. POSAO: Osjećat ćete da dolazite na vagu na kojoj će se raspoređivati snage u poslu. Vi ćete tražiti svoje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite vjerni sebi.

Škorpion

LJUBAV: Vaši ljubavni ideali bit će na neki način ispunjeni, ali to ne znači da ne treba i dalje ulagati napore u razvoj veze.n POSAO: Za bolju suradnju s nadređenima poslužit ćete se svojim stručnim znanjem i zavidnom elokvencijom. ZDRAVLJE&SAVJET: Oprez je potreban u prometu.

Strijelac

LJUBAV: Vaš ljubavni život je sve bolji i bolji, no to ne znači da ste već na krovu svijeta. Malo usporite. POSAO: Danas ćete uspjeti postići kvalitetan dogovor u poslovima koje radite s drugim ljudima. Bit ćete zadovoljni. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se svog plana.

Jarac

LJUBAV: Bit ćete veseli zbog novih prijatelja i moguće ljubavi. Oni u vezama družit će se s većom grupom ljudi. POSAO: Bit će povećano zanimanje za vas. Iskoristite to da prezentirate svoje poslovne sposobnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmišljate o osvježenju prostora u kom živite.

Vodenjak

LJUBAV: Odličan je dan za izlaske, druženja i zabavljanja. Oni koji žele naći srodnu dušu neka svakako izađu među ljude. POSAO: Pokazat ćete se kao vrlo pristupačni. Uspjet ćete surađivati čak i sa svojim neistomišljenicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će biti previše popustljivi.

Ribe

LJUBAV: Iako ćete imati potrebu za više nježnosti, neće se sve složiti odjednom. U ljubavi pomažu vaši prijatelji. POSAO: Izgledni su pozitivni pomaci u poslovima sa strancima ili inozemstvom općenito. ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostajat će vam sabranosti.

