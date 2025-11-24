Zgodan trik za blagdane: Napravi prekrasan ukras od običnih kuhinjskih krpa

Minimalistički, efektno i jeftino: hoćeš li napraviti ovaj ukras za svoju kuhinju?

S obzirom na to da nam se bliži advent, mnogima najljepše doba godine, pripreme za blagdansko uređenje doma polako počinju, a inspiracije na društvenim mrežama ne nedostaje.

U simpatičnom videu, koji je preuzet od kreatorice interijera Cheryl Brown, prikazan je efektan "uradi sam" projekt – slaganje kuhinjskih krpa u obliku raskošnih mašni. Umjesto da krpe samo vise na ručki pećnice, ovaj trik ih pretvara u centralni dekorativni element prostora. Video demonstrira nekoliko varijanti: elegantnu jednostruku bijelu mašnu, dvostruku za bogatiji dojam te klasičnu crvenu varijantu koja unosi pravu blagdansku toplinu.

Ne sumnjamo da će mnoge kuhinje ovog Božića krasiti upravo ovakve mašne, dokazujući da je za blagdansku čaroliju ponekad potrebno samo malo mašte i obična kuhinjska krpa.