Lifestyle
ADVENT NA ŽENA.HR

Zgodan trik za blagdane: Napravi prekrasan ukras od običnih kuhinjskih krpa

Ana Ivančić
24. studenoga 2025.
Zgodan trik za blagdane: Napravi prekrasan ukras od običnih kuhinjskih krpa
Instagram/Cheryl Brown
Minimalistički, efektno i jeftino: hoćeš li napraviti ovaj ukras za svoju kuhinju?

S obzirom na to da nam se bliži advent, mnogima najljepše doba godine, pripreme za blagdansko uređenje doma polako počinju, a inspiracije na društvenim mrežama ne nedostaje. 

U simpatičnom videu, koji je preuzet od kreatorice interijera Cheryl Brown, prikazan je efektan "uradi sam" projekt – slaganje kuhinjskih krpa u obliku raskošnih mašni. Umjesto da krpe samo vise na ručki pećnice, ovaj trik ih pretvara u centralni dekorativni element prostora. Video demonstrira nekoliko varijanti: elegantnu jednostruku bijelu mašnu, dvostruku za bogatiji dojam te klasičnu crvenu varijantu koja unosi pravu blagdansku toplinu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Žena.hr (@zenahr)

Ne sumnjamo da će mnoge kuhinje ovog Božića krasiti upravo ovakve mašne, dokazujući da je za blagdansku čaroliju ponekad potrebno samo malo mašte i obična kuhinjska krpa.

Pročitajte još o:
AdventBlagdani
