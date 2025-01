Prema National Geographicu, ovo su najbolje destinacije za 2025.

Nova godina donosi uzbudljive mogućnosti za putovanja diljem svijeta, a National Geographic je za 2025. izdvojio 25 nevjerojatnih lokacija koje oduzimaju dah. Ove destinacije nude jedinstvena iskustva – od otkrivanja vulkanskih krajolika i skrivenih tropskih rajeva do kulturnih i povijesnih čuda. Među njima su mjesta za avanturiste, ljubitelje prirode, povijesne entuzijaste, kao i one koji traže luksuzan odmor.

Pored ljepote i raznolikosti, popis inspirira putnike na odgovorno istraživanje, očuvanje prirode i dublje razumijevanje lokalnih kultura. Od vulkanskih staza u Gvatemali do duhovnog mira talijanskih samostana, svaka destinacija nudi nešto neponovljivo i posebno.

U nastavku donosimo pregled 25 destinacija koje su se našle na vrhu ovog prestižnog popisa.

Antigua, Gvatemala

Uspon na vulkan Acatenango, treći najviši vrh u zemlji, pruža spektakularne poglede na aktivni vulkan Volcán de Fuego. Izazovna ruta vodi kroz plantaže kave i guste šume, dok ture koje organiziraju OX Expeditions, Antigua Tours i hotel Casa Santo Domingo nude jednodnevne ili višednevne izlete iz Antigue, grada koji je na UNESCO-ovom popisu mjesta svjetske baštine, te oduševljava kolonijalnim šarmom, kamenitim ulicama i slikovitim trgovima.

Foto: Pexels

Nacionalna šuma Ocala, Florida

Ovo područje, bogato divljinom i prirodnim izvorima, nudi bijeg u jedno od posljednjih divljih mjesta Floride s brojnim jezerima i obnovljenim pješačkim stazama. Smještena između plaža i tematskih parkova, predstavlja zelenu oazu s prekrasnom prirodom, uključujući 600 jezera i prirodnih izvora. Ocala je dom lamantina, crnih medvjeda i rijetkih biljaka, a mnoge staze su obnovljene pa je sada idealno vrijeme za posjetu.

Foto: Pexels

Bangkok, Tajland

Grad u kojem se spajaju moderna umjetnost i tradicija. Posjetitelji mogu istražiti luksuzne shopping centre poput Siam Centra, umjetničke festivale poput Bangkok Art Biennalea i povijesne znamenitosti kao što je budistički hram Wat Chaiwatthanaram, koji se nalazi nedaleko od grada.

Foto: Pexels

Raja Ampat, Indonezija

Ovaj arhipelag je raj za ronioce i ljubitelje podvodnog svijeta s nevjerojatnom raznolikošću koralja i morskih vrsta. Područje se nalazi na udaljenoj lokaciji i moguće mu je pristupiti samo brodom, a luksuzne ture nude operateri kao što su Abercrombie & Kent, Aqua Expeditions i Rascal Voyages, koji koriste tradicionalne indonezijske jedrenjake.

Foto: Pexels

Guadalajara, Meksiko

Guadalajara je glazbeni raj za ljubitelje mariachi glazbe koja potječe iz Jalisca i nalazi se na UNESCO-vom popisu nematerijalne kulturne baštine. Međunarodni festival Internacional del Mariachi y la Charrería koji se održava svakog kolovoza i rujna uključuje mnogobrojne nastupe glazbenika, parade, glazbene radionice i uzbudljiva rodeo natjecanja u nacionalnom sportu charrería i iskustvo je koje se ne propušta.

Foto: Pexels

Cenobitski samostani, Italija

Oko 200 cenobitskih samostana koji datiraju iz srednjeg vijeka razasuto je po talijanskom poluotoku. Redovnici koji su živjeli u tim osamljenim svetištima prakticirali su "život u zajednici" i nudili su smještaj umornim putnicima - tradicija koja se nastavlja i danas, gdje su svi posjetitelji dobrodošli bez obzira na vjersku pripadnost. Posjet ovim samostanima odlična je prilika da čuješ gregorijanske napjeve, vidiš renesansne umjetnine i kušaš vino koje proizvode redovnici. Najpoznatiji su La Verna, smješten na stijeni istočno od Firence, i opatija Monte Oliveto Maggiore kraj Siene.

Foto: Shutterstock

Los Angeles, SAD

Umjetnička scena u LA-u dobiva novih zamah i svježu energiju. Vrijedi spomenuti projekt Destination Crenshaw, neobičan muzej na otvorenom koji je još u fazi izgradnje, a posvećen je očuvanju povijesti i kulture Afroamerikanaca. Projekt koji privlači pažnju uključuje nove parkove, vanjske skulpture, murale, ulični namještaj i uređenje okoliša.

Foto: Pexels

Grenland

Okovan ledom i smješten većinom iznad Arktičkog kruga, Grenland je teško dostupan — no nova međunarodna zračna luka u njegovom glavnom gradu, Nuuku, i letovi prema Sjevernoj Americi učinili su najveći otok na svijetu dostupnijim. Kanadski North, u partnerstvu s Air Greenlandom, pokrenuo je ljetne tjedne direktne letove iz Nuuka do Iqaluita (s istodnevnim vezama za Ottawu i Montreal), dok će putnici od lipnja 2025. moći letjeti izravno iz New Yorka za Nuuk na letovima Uniteda. Jednom kada stigneš tamo, grenlandske avanture uključuju promatranje golemih santi leda u ledenjaku Ilulissat ili doživljavanje autohtone kulture Inuita u Kulusuku.

Foto: Pexels

Kanazawa, Japan

Kyoto je postao toliko preplavljen turistima da su gradske vlasti počele zatvarati određene ulice u povijesnoj četvrti Gion. No, autentični doživljaj Japana još uvijek može se iskusiti u Kanazawi. Ovaj dobro očuvani grad dvoraca, udaljen samo dva sata vlakom od Kyota, nudi četvrt gejši ispunjenu drvenim čajankama, Kenroku-en, jedan od najljepših japanskih vrtova, i samurajsku četvrt iz razdoblja Edo. Obrati pažnju na zlatne detalje—Kanazawa proizvodi 99 posto japanskog entsuke zlatnog lista, koji se ručno izrađuje već 400 godina. U radionicama poput Gold Leaf Sakuda možeš se okušati u ukrašavanju predmeta ovim delikatnim, blistavim listovima.

Foto: Pexels

Eastern & Oriental Express, Malezija

Nakon četiri godine pauze zbog pandemije, luksuzni vlak Eastern & Oriental Express, pod upravom Belmonda, vratio se 2024. godine s glamuroznom obnovom. Vagoni vlaka, obloženi trešnjinim drvom i ukrašeni malezijskom svilom, uključuju elegantan piano bar i otvoreni vagon za promatranje. Dvije redovne rute nude trodnevna putovanja iz Singapura. Putovanje „Divlja Malezija“, stvoreno u suradnji s organizacijom Save Wild Tigers, vodi kroz Nacionalni park Taman Negara, gdje gosti mogu učiti o ugroženim malajskim tigrovima i sudjelovati u radionici fotografije divljih životinja.

Brașov, Rumunjska

Srednjovjekovni grad Brasov ulaz je u regiju Transilvaniju, zemlju drevnih šuma, rustikalnih sela i Karpatskih vrhova. S novim aerodromom, prvim u Rumunjskoj nakon 50 godina, Drakulina domovina postala je pristupačnija. Regiju možeš istražiti pješice duž staze Via Transilvanica, dovršene 2022., koja se proteže 1400 kilometara od ukrajinske granice do Dunava. Dio staze Terra Saxonum prolazi kroz saksonska sela i grad iz 12. stoljeća Sighişoaru, lokalitet pod zaštitom UNESCO-a.

Foto: Pexels

Cerrado, Brazil

Ogromna savana Cerrado dom je 850 vrsta ptica i 12.000 vrsta biljaka, ali u posljednjem desetljeću izgubila je više od 100.000 četvornih kilometara. „Cerrado je toliko podcijenjeno, a nevjerojatno mjesto koje nestaje pred našim očima zbog industrijske poljoprivrede i velikih stočarskih farmi“, otkrila je fotografkinja National Geographica, Katie Orlinsky. Luksuzni smještaj nudi Pousada Trijunção, sa sedam apartmana u srcu regije, koji u suradnji s organizacijom Onçafari nudi priliku za praćenje jedinstvenog grivastog vuka uz stručne vodiče.

Northland, Novi Zeland

Međunarodni putnici koji slete u Auckland obično se upute na jug, no slabije posjećena regija Northland nudi fascinantnu divljinu i tople vode savršene za ronjenje, posebno u morskom rezervatu Poor Knights. Brojne vrste riba, poput crnog grupira, mozaične murine i Lord Howe koraljne ribe, ne mogu se pronaći nigdje drugdje u zemlji. Inače ugroženi kiviji ovdje su brojni zahvaljujući Kiwi Coastu, ambicioznom projektu čiji je glavni cilj stvaranje prvog zaštićenog koridora za ovu nacionalnu pticu Novog Zelanda.

Foto: Pexels

Senegal

Senegalska zapadnoafrička kuhinja očaravajuća je kombinacija wolofskih i francuskih utjecaja. Jela koja moraš probati uključuju ceebu jën, nacionalno jelo od ribe, riže i povrća, te soupe kanja, senegalski gumbo. U Dakru možeš pohađati satove kuhanja ili otići u obilazak ulične hrane s Relish Africa.

Haida Gwaii, Kanada

Haida Gwaii, dom autohtonog Haida naroda, obuhvaća oko 150 maglovitih otoka uz obalu Britanske Kolumbije. Ocean House, poznat kao plutajući ekološki smještaj, nedavno se preselio na sjeverni kraj otoka Graham, gdje se prostire na osam hektara i pruža pogled na zaštićeni zaljev. Istraživanje obližnjeg Naikoon Provincial parka, promatranje kitova i dupina te susreti s umjetnicima Haida naroda u selu Old Massett samo su neke od mnogobrojnih aktivnosti u kojima ovdje možeš uživati.

Foto: Pexels

Barbados

Uloga koju je Barbados odigrao u priči o ropstvu u Americi lako se previdi. Ambiciozni novi projekt na otoku — glavnoj ulaznoj točki za milijune porobljenih Afrikanaca — nastoji to promijeniti. Novi Barbados Heritage District, koji bi trebao biti otvoren 2025. i koji se nalazi na mjestu gdje su pokopani mnogi porobljeni, dizajnirao je David Adjaye, gansko-britanski arhitekt koji stoji iza Nacionalnog muzeja afroameričke povijesti i kulture u Washingtonu, D.C.

Foto: Unsplash

Suru Valley, Indija

Sljedeće veliko svjetsko odredište za penjanje je u Indiji. Penjanje po stijenama je u porastu u Indiji: od boulderinga do penjanja na veliki zid, lokalni entuzijasti razvijaju nove rute diljem zemlje, uključujući i veličanstvenu dolinu Suru. Okružena snježnim vrhovima u sjevernoj regiji Ladakh, dolina je planinski raj s bezbrojnim granitnim stijenama za sve razine vještina. Pridružite se penjačima iz cijelog svijeta na godišnjem Suru Outdoor Festu u kolovozu i rujnu kako biste, zagrijavajući se uz jutarnju jogu i opuštajući uz živu glazbu pod zvijezdama.

Foto: Shutterstock

Boise, Idaho

Idaho se može pohvaliti najvećom koncentracijom Baskijaca u SAD-u, a mnogi od njih potječu od španjolskih i francuskih migranata koji su stigli krajem 19. stoljeća kako bi čuvali stado ovaca. Regija odaje počast toj baštini uz Jaialdi, jednu od najvećih svjetskih proslava baskijske kulture, koja se vraća u Boise u srpnju 2025. nakon desetogodišnje pauze izazvane pandemijom. U poznatom gradskom središtu Baskijskog bloka svakodnevno će se održavati ulične zabave, ples i glazbeni nastupi, dok Sportska noć uključuje natjecanja u cijepanju drva i dizanju kola.

Foto: Shutterstock

Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati

Otkrijte nevjerojatne nove gradske muzeje. Kulturno igralište Abu Dhabija Saadiyat Cultural District na otoku Saadiyat trebalo bi biti dovršeno 2025. godine. Okrug se već može pohvaliti Louvreom Abu Dhabi, a uskoro će otvoriti Nacionalni muzej Zayed, nazvan po osnivaču Ujedinjenih Arapskih Emirata i izlog nacionalne povijesti i kulture, te dugo očekivani Guggenheim Abu Dhabi; njegov dizajn arhitekta Franka Gehryja inspiriran je tradicionalnim tornjevima u regiji.

Foto: Shutterstock

Rijeka Murray, Australija

Murray je najveća rijeka u Australiji koja utječe u Indijski ocean duga 2 530 km. Treća najduža plovna rijeka na svijetu – najbolja od nje samo Amazona i Nil – australska rijeka Murray teče kroz središte zemlje od sjeveroistočne Victorije do Velikog australskog zaljeva blizu Adelaidea. Ukrcajte se na novi PS Australian Star, koji počinje u lipnju 2025. s broda Murray River Paddlesteamers iz viktorijanskog grada Echuca. Putovanje uključuju roštiljanje uz rijeku, kušanje vina, promatranje divljih životinja i posjete povijesnim mjestima kao što je stanica Perricoota.

Foto: Shutterstock

KwaZulu-Natal, Južnoafrička Republika

Preskočite jako prometni nacionalni park Kruger za novo odredište za safari u južnoafričkoj pokrajini KwaZulu-Natal. Rezervat za divljač Babanango od gotovo 50.000 hektara dom je najambicioznijeg nacionalnog projekta; uspješno obnovljena staništa slonova, lavova, rijetkih antilopa poput oribija i klipspringera te ugroženih crnih nosoroga. Gosti mogu sudjelovati u vožnji divljači i promatranju divljih životinja, zatim se opustiti u kolibama.

Foto: Shutterstock

Stockholmski arhipelag, Švedska

Stockholmski arhipelag u Švedskoj sadrži oko 30 000 otoka i otočića, neki su prošarani divnim selima, a drugi naseljeni samo morskim pticama koje kruže iznad vjetrovitih plaža. Sada možete pješačiti preko 21 od tih otoka na novootvorenoj Stazi Stockholmskog arhipelaga dugoj 168 milja, s noćenjem u ugodnim gostionicama kao što je Utö Värdshus, gdje je nekoć odsjela Greta Garbo. Najbolje vrijeme za odlazak: čarobna sezona, kako Šveđani nazivaju razdoblje između kasnog ljeta i rane jeseni kada je sunce još uvijek toplo, ali mir obavija arhipelag.

Foto: Shutterstock

Cork, Irska

Plan razvoja grada Corka, dio inicijative Project Ireland vrijedne 128 milijardi dolara, financira ambiciozna i inovativna poboljšanja koja će se dovršiti do 2028., a koja će ponovno razviti luku i dokove, obnoviti Crawford Art Gallery i poboljšati Cork Event Center kako bi mogao ugostiti novi koncerti, festivali i izložbe. U rujnu 2025., drugi grad u Irskoj zablistat će tijekom Sounds from a Safe Harbour, glazbenog festivala koji je osnovao glumac Cork Cillian Murphy.

Foto: Shutterstock

The Outer Hebrides, Škotska

Istražite drevni arhipelag duž ovog otčja, duge pješačke i biciklističke rute koja prolazi kroz 10 otoka, prolazeći pored srebrnastih plaža, destilerija viskija, travnjaka machair prekrivenih divljim cvijećem i neolitskih spomenika poput 5000 godina starih uspravnih kamenja u Calanaisu. U srpnju, hebridski keltski festival slavi galski jezik i glazbu u Stornowayu na otoku Lewis.

Foto: Shutterstock

Tunis

Nekada dio Rimskog Carstva, Tunis ima obilje neoštećenih arheoloških ruševina, a još ih se i dalje pronalazi. Olupina broda stara 2000 godina otkrivena je prošle godine u blizini nacionalne obale. Zaputite se dva sata jugozapadno od Tunisa kako biste vidjeli svakodnevni život u antici u Douggi, koja se smatra najbolje očuvanim rimskim gradom u sjevernoj Africi. Prošetajte njegovim ulicama da biste vidjeli rimske kupelji, hramove Junone i Saturna, kazalište s 3500 sjedala, kamenje s uklesanim latinskim tekstom i impozantnu zgradu Kapitola s trijemom s kolonadama koji još uvijek stoji.

Foto: Shutterstock

Sarajevo

Glavni grad Bosne i Hercegovine i dalje inspirira znatiželjne putnike iz cijelog svijeta - nije ni čudo što je ubjedljivo pobijedio u ovogodišnjem izboru čitatelja. Višestoljetna povijest Sarajeva utkana je u njegovu prirodnu ljepotu poput rijeke Miljacke, koja teče ispod više od desetak mostova, uključujući Latinsku ćupriju i Skenderiju, pješački most izgrađen od istih materijala kao i Eiffelov toranj prema lokalnoj predaji. Ljubitelji povijesti mogu odati počast otpornosti grada na znamenitostima kao što je Tunel spasa. Avanturisti mogu ići na rafting rijekom, alpsko skijanje ili pješačiti do jednog od najveličanstvenijih europskih slapova.