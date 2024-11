Skriveni dragulji Edinburgha - šarmantan grad u koji se svi žele vratiti

Edinburgh, prijestolnica Škotske, grad je koji odiše bogatom poviješću, živopisnom kulturom i neodoljivim šarmom. Međutim, mnogi posjetitelji, privučeni najpoznatijim znamenitostima, često propuste otkriti neke od njegovih najintrigantnijih skrivenih dragulja. Dok turisti u velikom broju pohode ikonički Edinburški dvorac ili šeću poznatom Kraljevskom miljom (povijesnom ulicom Royal Mile) malo njih zna da se iza kulisa ovih popularnih atrakcija kriju fascinantna mjesta koja otkrivaju sasvim drugačiju, intimniju stranu škotske metropole.

Ovi manje poznati kutci grada čuvaju jedinstvene priče, neobične arhitektonske bisere i skrivene prirodne oaze koje pružaju autentičan uvid u dušu Edinburgha. Od slikovitih povijesnih četvrti do tajnovitih vrtova, od neobičnih muzeja do skrivenih umjetničkih galerija, ovi skriveni dragulji nude posjetiteljima priliku da dožive Edinburgh izvan uobičajenih turističkih ruta. Edinburgh je grad koji nastavlja oduševljavati i iznenađivati, čak i one koji misle da su ga dobro upoznali.

Predstavit ćemo ti izbor najzanimljivijih skrivenih dragulja koje svakako vrijedi posjetiti kako bi doživjela pravu esenciju ovog fascinantnog grada. Bilo da ćeš prvi put biti u Edinburghu ili ga posjećuješ iznova, ova manje poznata mjesta obogatit će tvoje iskustvo i pružiti novi pogled na škotsku prijestolnicu.

Dean Village

Smješteno samo nekoliko minuta hoda od užurbanog centra grada, Dean Village je mirno selo uz rijeku Water of Leith. Nekada važan centar za mljevenje žita, danas je ovo slikovito naselje s kamenim kućicama i cvjetnim vrtovima savršeno mjesto za šetnju i bijeg od gradske vreve. Prošeći uz rijeku i divi se prekrasnoj arhitekturi iz viktorijanskog doba.

Foto: Profimedia

Katedrala sv. Gilesa - Kapela sv. Alberta

Iako je sama katedrala sv. Egidija jedna od najpoznatijih znamenitosti Edinburgha, malo ljudi zna za skrivenu Kapelu sv. Alberta unutar nje. Ova mala kapela poznata je po svojim prekrasnim vitrajima i mirnoj atmosferi. Uđi i uživaj u tihom trenutku kontemplacije usred užurbanog Starog grada.

Holyrood Park i Arthur's Seat

Holyrood Park je ogromno područje divlje prirode u samom srcu grada. Većina turista dolazi ovdje kako bi se popela na Arthur's Seat, ali park krije i mnoge druge skrivene dragulje. Istraži ruševine kapele sv. Antuna, prošetaj oko jezera Duddingston Loch ili posjeti tajnovite Muschat's Cairn i Crow Hill.

Vrt dr. Neila

Ovaj skriveni vrt smješten je u povijesnom selu Duddingston, odmah pored Holyrood Parka. Vrt su stvorili dr. Andrew i Nancy Neil kao terapeutski prostor za svoje pacijente. Danas je otvoren za javnost i nudi mirno utočište s prekrasnim pogledom na Duddingston Loch. Uživaj u šetnji stazama, divi se cvijeću i odmori se na jednoj od klupa.

Foto: Profimedia

Škotska nacionalna galerija moderne umjetnosti - krovni vrt

Škotska nacionalna galerija moderne umjetnosti dobro je poznata atrakcija, ali malo ljudi zna za njezin prekrasan krovni vrt. Popni se na vrh zgrade i uživaj u panoramskom pogledu na Edinburgh Castle i Stari grad. Vrt je prepun biljaka karakterističnih za Škotsku i nudi mirno mjesto za odmor.

Colinton tunel

Ovaj nekadašnji željeznički tunel pretvoren je u živopisnu umjetničku instalaciju. Zidovi tunela oslikani su muralima inspiriranim poezijom Roberta Louisa Stevensona, koji je kao dijete često posjećivao obližnje selo Colinton. Prošetaj kroz tunel i divi se prekrasnim umjetničkim djelima koja oživljavaju njegovu poeziju.

Knjižnica grešaka

Ova neobična knjižnica posvećena je financijskoj povijesti i ekonomskim pogreškama. Smještena u Georgian kući u New Townu, sadrži preko 2000 knjiga o ekonomiji i financijama. Knjižnica je otvorena za javnost, ali moraš se unaprijed najaviti za posjet. Savršeno mjesto za one koji žele naučiti iz prošlih financijskih pogrešaka.

Foto: Profimedia

Cramond Island

Ovo malo plimno otočje nalazi se samo nekoliko kilometara od centra Edinburgha. Do njega možeš doći pješice za vrijeme oseke, šetajući po uzdignutom putu kroz more. Na otoku se nalaze ruševine vojnih utvrda iz Drugog svjetskog rata i prekrasan pogled na obalu Edinburgha. Pazi na vrijeme plime i oseke kako bi se bez problema vratila na kopno.

The Pitt Market

Ovaj skriveni biser za ljubitelje hrane nalazi se u četvrti Leith. The Pitt je tržnica ulične hrane s raznovrsnom ponudom od lokalnih proizvođača. Kušaj sve od škotskih specijaliteta do međunarodnih delicija, uz živu glazbu i opuštenu atmosferu. Savršeno mjesto za ručak vikendom.

Muzej djetinjstva

Ovaj šarmantni mali muzej smješten je u uskoj uličici Starog grada. Sadrži fascinantnu zbirku igračaka, igara i predmeta vezanih uz djetinjstvo kroz povijest. Nostalgično putovanje kroz vrijeme za odrasle i zabavno iskustvo za djecu. Ne propusti prekrasnu zbirku lutaka i kuća za lutke.

Foto: Profimedia

Gladstone's Land

Ova obnovljena trgovačka kuća iz 17. stoljeća nudi uvid u život u Starom gradu Edinburgha kroz stoljeća. Istraži sobe uređene u različitim povijesnim stilovima, od trgovine u prizemlju do raskošnih odaja na gornjim katovima. Fascinantno putovanje kroz povijest svakodnevnog života u Edinburghu.

Rosslyn kapelica

Smještena u selu Roslin, nedaleko od Edinburgha, ova prekrasna kapela iz 15. stoljeća poznata je po svojim intrigantnim kamenim rezbarijama. Proslavljena u romanu "Da Vincijev kod", Rosslyn Chapel i dalje intrigira posjetitelje svojim skrivenim simbolima i legendama. Obavezno rezerviraj obilazak s vodičem kako bi otkrila sve tajne.

Jupiter Artland

Ovaj jedinstveni park skulptura smješten je na rubu Edinburgha. Prostire se na 100 hektara parka i šume, s fascinantnim umjetničkim instalacijama poznatih suvremenih umjetnika. Istraži zemljane skulpture Charlesa Jencksa, prošetaj kroz šumu punu umjetničkih djela i uživaj u spoju prirode i umjetnosti.