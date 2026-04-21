Lifestyle
SITNICE ZA LJEPŠI UGOĐAJ

Stvori svoju oazu mira: Pronašli smo povoljne detalje za uređenje balkona

Žena.hr
21. travnja 2026.
Stvori svoju oazu mira: Pronašli smo povoljne detalje za uređenje balkona
Unsplash
Uz malo mašte, inspiracije i promišljeno odabranih detalja, balkon može postati omiljeno mjesto za uživanje u proljetnim danima

Čim dođu topliji i sunčaniji dani sve više vremena provodimo na otvorenom, a balkoni i terase postaju naše male oaze za opuštanje, ispijanje jutarnje kave ili večernja druženja. Upravo zato sve više pažnje posvećujemo detaljima koji ga čine ugodnijim i vizualno privlačnijim.

Trgovine poput Pepca, Jyska i Sinsaya i ove su sezone pripremile zaista bogatu ponudu dekorativnih dodataka koji omogućuju brzo i jednostavno uređenje balkona. Naglasak je na sitnicama koje ne koštaju puno, a izrazito su efektne. Tekstil igra ključnu ulogu, pa su jastuci za sjedenje, lagane dekice i podne prostirke među najtraženijim komadima. Oni prostoru daju dozu udobnosti i stvaraju osjećaj dnevnog boravka na otvorenom.

Osim tekstila, važnu ulogu imaju i dekorativni dodaci poput lampiona, svijeća i lampica koje stvaraju ugodnu i cozy atmosferu, osobito u večernjim satima. Sve popularniji su i solarni izvori svjetla koji su praktični, ali i estetski privlačni. Biljke su, naravno, nezaobilazan dio svakog balkona, a uz zanimljive tegle i žardinjere cijeli prostor dobiva stylish karakter. Kombinacija zelenila i pažljivo odabranih detalja unosi svježinu i život.

Ne treba zanemariti ni male funkcionalne dodatke poput sklopivih stolića, ukrasnih košara ili organizatora koji pomažu održati prostor urednim. U ponudi se mogu pronaći i razni dekorativni predmeti od prirodnih materijala poput drveta i ratana, koji se savršeno uklapaju u trendove inspirirane prirodom i opuštenim stilom življenja, kao i prekrasne vaze od kamenine ili porculana idealne za držanje svježeg cvijeća.

Uređenje balkona ne mora biti komplicirano ni skupo jer uz samo nekoliko pažljivo odabranih sitnica tvoj balkonski prostor može dobiti potpuno novu dimenziju. Istražili smo ponudu popularnih trgovina za uređenje doma, a favorite izdvajamo u nastavku.

JYSK, led svijeće - 4 €
JYSK, vanjske lampice - 8,50 €

JYSK, baterijska lampa - 15 €

JYSK, tegle - 25 €

JYSK, fenjer - 30 €

Pepco, ležaljka - 7 €

Pepco, tepih - 10 €

Pepco, jastuk - 7 €

Pepco, solarna lampa - 5 €

Pepco, tegla - 4 €

Pepco, jastuk za stolicu - 4,50 €

Pepco, lampion - 5 €

Pepco, komplet tegli - 3 €

Pepco, viseća tegla - 2 €

Sinsay, tegla - 7,49 €

Sinsy, solarna lampa - 5,99 €

Sinsay, deka - 5,99 €

Sinsay, tegla - 4,99 €

Pročitajte još o:
Uređenje BalkonaProljećeDom I Interijeri
Najčitanije
Iz naše mreže
×
SITNICE ZA LJEPŠI UGOĐAJ
Stvori svoju oazu mira: Pronašli smo povoljne detalje za uređenje balkona