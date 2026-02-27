403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Lifestyle
MAKEOVER ŽIVOTNOG PROSTORA

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju

Ana Ivančić
27. veljače 2026.
Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Tapete se nameću kao idealno rješenje za brzu i efektnu promjenu prostora jer u samo jednom potezu mogu unijeti boju, uzorak i potpuno novu atmosferu u dom. Bilo da se odlučite za cvjetne motive, suptilne pastelne tonove ili moderne grafičke uzorke, tapete omogućuju da bez velikih zahvata stvorite proljetni ugođaj u svakoj prostoriji

Proljeće je sinonim za novi početak, buđenje prirode i nalet svježe energije. To je doba godine kada mnogi osjete potrebu da tu istu energiju unesu i u svoj životni prostor. Dok razmišljamo o velikim promjenama, često zaboravljamo na najefektniji alat za brzu i dramatičnu transformaciju interijera – zidne tapete. Nakon godina vladavine minimalizma i jednobojnih zidova, tapete su se vratile na velika vrata, donoseći sa sobom beskrajne mogućnosti za izražavanje osobnosti i stvaranje jedinstvenog ugođaja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VIVIR (@vivirdesign)

Više od ukrasa: Zašto su tapete ponovno osvojile interijere

Glavna prednost tapeta leži u njihovoj sposobnosti da u potpunosti promijene atmosferu prostorije bez potrebe za skupim i dugotrajnim radovima. Jedan dobro odabran uzorak može vas odvesti u tropsku oazu, elegantan salon iz nekog prošlog vremena ili miran botanički vrt. Moderne tapete više nisu samo pozadinski ukras; one su postale centralni umjetnički element, komad koji priča priču o stanarima i unosi emocionalnu toplinu u prostor.

Osim estetske, tu je i praktična strana. Današnje tehnologije izrade nude izdržljive vinilne tapete koje su vodoperive i otporne na vlagu, što ih čini idealnim rješenjem čak i za zahtjevne prostore poput kuhinja i kupaonica. Kvalitetne, teksturirane tapete, poput popularnih Anaglypta modela, mogu vješto prikriti sitne nedostatke i neravnine na zidovima, problem koji bi inače zahtijevao gletanje i brušenje.

Jedan zid ili cijela soba? Ključ je u ravnoteži

Jedna od najčešćih dilema pri odabiru tapeta jest hoćete li njima obložiti sve zidove ili samo jedan, takozvani akcentni zid. Oba pristupa imaju svoje čari i ovise o veličini prostora i željenom efektu.

Naglašavanje samo jednog zida idealno je rješenje za manje prostore ili ako se odlučite za vrlo odvažan i krupan uzorak. Time se stvara snažna fokusna točka u prostoriji, primjerice iza uzglavlja kreveta u spavaćoj sobi ili zida na kojem se nalazi sofa u dnevnom boravku, a da se pritom ne zaguši cijeli prostor. Suptilniji uzorci ili teksture, s druge strane, izvrsno funkcioniraju na svim zidovima, stvarajući dojam cjelovitosti i elegancije. Trend za 2026. godinu čak potiče oblaganje svih zidova, čak i u malim prostorima poput hodnika ili gostinjskog toaleta, čime se postiže takozvani "efekt kutije za nakit" koji prostoru daje osjećaj dubine i luksuza.

Cvjetni uzorci kao vjesnici proljeća

Kada govorimo o proljetnom osvježenju, botanički i cvjetni motivi nameću se kao logičan i apsolutni hit. No, zaboravite na staromodne, sitne cvjetiće. Današnji cvjetni dezeni su sofisticirani, umjetnički i često dolaze u velikim formatima koji zid pretvaraju u pravo slikarsko platno. U trendu su akvarelni prikazi nježnih latica, prigušene i zemljane palete boja te motivi lišća poput eukaliptusa i maslinovih grančica koji unose mir i dašak prirode u dom. Takvi uzorci djeluju smirujuće i bezvremenski, savršeno se uklapajući u moderne, ali i klasične interijere.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Hovia (@hoviaofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli wallism (@wallism_com)

Mali vodič za kupnju: Na što obratiti pozornost

Prije nego što se prepustite čarima uzoraka, važno je obratiti pozornost na nekoliko tehničkih detalja. Uvijek provjerite serijski broj (batch number) na rolama i kupite sve role iz iste serije. Nijanse boja mogu se neznatno razlikovati između različitih proizvodnih ciklusa, a ta je razlika, nažalost, vidljiva tek kada se tapete postave jedna do druge na zid.

Također, ključno je izračunati potrebnu količinu. Izmjerite visinu i širinu zida te uvijek uračunajte desetak do petnaest posto više materijala zbog rezanja i potrebe za uklapanjem uzorka. Svakako je preporučljivo naručiti uzorak tapete i isprobati ga na zidu u vlastitom domu. Svjetlost u trgovini potpuno je drugačija od one u vašem dnevnom boravku, a jedino tako možete biti sigurni da ste odabrali pravu nijansu i uzorak.

Inspiraciju možete potražiti u bogatim kolekcijama specijaliziranih trgovina, ali i u širokoj ponudi većih centara za uređenje doma, gdje se mogu pronaći rješenja za svaki stil i budžet. Dopustite zidovima da procvjetaju ovog proljeća i pretvorite svoj dom u prostor koji odražava vašu jedinstvenu osobnost.

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
Wall Stories - cijena na upit

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
Wall Stories - cijena na upit

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
maTapeta - od 22,10 €/m²

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
maTapeta - od 22,10 €/m²

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
maTapeta - od 22,10 €/m²

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
maTapeta - od 22,10 €/m²

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
maTapeta - od 22,10 €/m²

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
MagisWall - od 28 €/m²

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
MagisWall - od 28 €/m²

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
MagisWall - od 28 €/m²

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
MagisWall - od 28 €/m²

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
MagisWall - od 28 €/m²

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
MagisWall - od 28 €/m²

Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju
MagisWall - od 28 €/m²

Pročitajte još o:
Uređenje DomaProljećeTapeteInterijeri
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MAKEOVER ŽIVOTNOG PROSTORA
Proljetno osvježenje doma: Tapete s cvjetnim uzorkom za brzu i jeftinu transformaciju