Nova kupaonica bez velikog troška: Sve što trebaš znati o bojenju starih pločica

Ako vaša kupaonica izgleda zastarjelo, ali nemate vremena ni budžeta za potpunu renovaciju, bojenje starih pločica može biti idealno rješenje. Ova jednostavna i pristupačna metoda omogućuje brzo osvježavanje prostora bez razbijanja, prašine i velikih troškova, a uz pravi postupak i kvalitetne boje rezultat može izgledati iznenađujuće profesionalno

Želite li svojoj kupaonici udahnuti novi život bez prašine, buke i visokih troškova potpune renovacije? Možda će vas iznenaditi, ali transformacija dotrajalih pločica moguća je uz malo boje i dobre pripreme. Riječ je o fantastičnom "uradi sam" projektu koji može dramatično promijeniti izgled i dojam prostora, čineći ga svježim i modernim uz minimalna ulaganja.

Dok kompletna adaptacija kupaonice, koja uključuje uklanjanje starih pločica, odvoz šute i postavljanje novih, može koštati od pedeset do više od sto eura po kvadratnom metru, bojenje je neusporedivo povoljnija opcija. Cijeli projekt rijetko će vas koštati više od 150 eura, a zadovoljstvo koje donosi samostalno preuređen prostor je neprocjenjivo.

Pexels

Je li bojenje pločica zaista dobra ideja?

Prije nego što zasučete rukave, važno je znati što možete očekivati. Bojenje pločica izvrsno je privremeno rješenje, idealno za osvježenje prostora dok štedite za veću renovaciju. Pravilno obojen zid može izgledati besprijekorno i do pet godina prije nego što zatreba osvježenje. Međutim, važno je biti realan. Obojena površina nikada neće biti otporna kao originalna glazirana keramika. Posebno treba biti oprezan s podnim pločicama koje su izložene stalnom habanju i s pločicama unutar tuš kabine, gdje je stalan kontakt s vodom najveći izazov. Za takve je površine nužno koristiti najotpornije dvokomponentne epoksidne premaze.

Priprema je pola posla

Ključ uspjeha svakog ličilačkog projekta, a posebno bojenja pločica, leži u pedantnoj pripremi. Preskočite li ovaj korak, sav trud mogao bi biti uzaludan jer se boja neće pravilno primiti za podlogu.

Pločice i fuge moraju biti savršeno čiste. Započnite s dubinskim čišćenjem kako biste uklonili sve tragove kamenca, masnoće, ostataka sapuna i plijesni. Koristite snažna sredstva za čišćenje kupaonice i abrazivnu spužvicu ili četku kako biste temeljito oribali svaku pločicu i fugu. Tvrdokornu plijesan iz fuga najlakše ćete ukloniti sredstvom na bazi izbjeljivača. Nakon čišćenja, površinu isperite čistom vodom i pustite da se u potpunosti osuši.

Pregledajte pločice i fuge. Ako primijetite pukotine ili oštećenja, sada je vrijeme da ih sanirate. Manje pukotine u fugama popunite novom masom za fugiranje, a oštećene pločice možete popraviti vodootpornim kitom. Sljedeći ključan korak je brušenje. Keramičke pločice imaju glatku, neporoznu površinu na koju se boja teško veže. Upotrijebite fini brusni papir (gradacije od 220 do 400) kako biste lagano prešli preko svake pločice. Cilj nije ukloniti glazuru, već je samo učiniti matiranom i lagano hrapavom kako bi temeljni premaz i boja bolje prianjali. Nakon brušenja, svu prašinu temeljito usišite i prebrišite vlažnom krpom.

Odabir prave boje i alata

Zaboravite na klasične zidne boje. Za pločice su vam potrebni specijalizirani proizvodi. Najbolji izbor su dvokomponentne epoksidne boje ili namjenske boje za keramiku. Epoksidne boje su izuzetno otporne na vlagu, habanje i kemikalije, što ih čini idealnim za kupaonice. One se sastoje od dvije komponente, baze i učvršćivača, koje se miješaju neposredno prije nanošenja.

Ako vaša odabrana boja nije "dva u jedan" proizvod, obavezno morate nanijeti temeljni premaz, odnosno primer. Tražite adhezijski primer formuliran za glatke i neporozne površine poput stakla i keramike. On stvara vezivni sloj između pločice i završne boje, osiguravajući dugotrajnost premaza.

Od alata će vam trebati valjak od mikrovlakana ili pjene za glatke površine. Izbjegavajte klasične spužvaste valjke jer mogu ostaviti mjehuriće zraka. Za kutove, rubove i fuge koristite kvalitetan kist. Ne zaboravite ni na zaštitnu krep traku, najlone za prekrivanje sanitarija i poda te posudu za boju.

Pexels

Postupak bojenja korak po korak

Kada ste sve pripremili i zaštitili, vrijeme je za bojenje. Radite u dobro prozračenom prostoru jer specijalizirane boje mogu imati intenzivan miris. Nanesite temeljni premaz u tankom i ravnomjernom sloju, prateći upute proizvođača o vremenu sušenja.

Nakon što se temeljni premaz osušio, slijedi nanošenje boje. Iskustva mnogih "uradi sam" entuzijasta pokazuju da je uvijek bolje nanijeti dva tanka sloja nego jedan debeli. Kistom prvo obojite rubove i teže dostupna mjesta, a zatim valjkom prijeđite preko većih površina. Pustite da se prvi sloj osuši prema uputama, što obično traje najmanje šest do osam sati, a zatim nanesite drugi sloj za potpunu pokrivenost i ujednačen izgled.

#painthack #budgetdiy #dwilpaint #furniture #furnituremakeover #furnituredesign #furnitureflipYou ♬ Sweet - Liqwyd @therenegadehome How to paint tile and update your bathroom on a budget ✨ Can you even believe the after?! I’m so glad I tried this tub and tile paint from @Dwil Paint before replacing our shower floor all together. The hex tile we have is incredibly porous and sadly didn’t stand a chance against our hard water. Thanks to Dwil it now has a smooth water resistant finish 👏 The paint is formulated with high-quality acrylic resin for exceptional durability and it can be used on multiple surfaces. It’s also low odor/low in VOC. The application process was easy, everything I needed came in the kit so I didn’t have to purchase any extra supplies 👏 Use code: THERENEGADEHOME30 to get 30% off your order. #dwilpaintpartner

Završni detalji i strpljenje

Najvažniji savjet za kraj je strpljenje. Iako će boja na dodir biti suha za nekoliko sati, potrebno joj je i do sedam dana da se potpuno stvrdne i postigne maksimalnu otpornost. Tijekom tog perioda izbjegavajte korištenje tuša i kupke kako para i vlaga ne bi ugrozile rezultat. Budite nježni prema novim površinama i za čišćenje koristite isključivo blaga sredstva i meke krpe.

Bojenje pločica projekt je koji zahtijeva preciznost i strpljenje, ali rezultat je transformacija koja donosi veliko zadovoljstvo. Uz relativno malo novca i nekoliko dana rada, vaša stara kupaonica može zablistati novim sjajem.