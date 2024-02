Proljeće je iza ugla: Donosimo 10 prijedloga kako ga najbolje iskoristiti

Kalendarski smo još u zimi, no u zraku se osjeti proljeće. Dani su sve duži, malo je više sunca, a već je procvjetala i predivna magnolija na Tomislavcu. Iako ova zima nije bila pretjerano hladna ni snježna, jedva čekamo proljeće. Priroda se budi, a bude se i ljudi, češća su druženja i aktivnosti na otvorenom, a D vitamin daje nam više energije i poleta.

Upravo je proljeće kao stvorena za nove početke, promjene, ali i hobije. Nedavno smo izdvojile zanimljive kreativne tečajeve i radionice u Zagrebu kojima si možeš uljepšati radni tjedan i izaći iz rutine. Ovog prioljeća tako možeš probuditi kreativku u sebi i naučiti raditi s glinom i keramikom, usavršiti slikanje i crtanje, naučiti aranžirati cvijeće ili se iskušati u književnim formama. Sve te ideje kao i lokacije na kojima se tečajevi održavaju možeš pronaći ovdje.

Naravno, početak ožujka prilika je i da više vremena provedeš na otvorenom – pa makar bilo prohladno i maglovito. Vrijeme je da se aktiviraš! Donosimo ti ideje što sve možeš raditi ovog proljeća. Znamo, znamo – mogla bi pomisliti da sve to znaš i da se sve to podrazumijeva tijekom sunčanih dana, no nekad zaboravimo na sitnice – aktivnosti koje su nam jako važne za tjelesno i psihičko zdravlje.

Organiziraj piknik

Kad si zadnji put bila na pikniku? Tijekom zime ljudi se uglavnom druže u toplini doma, a moguće je i da već dugo nisi vidjela drage prijatelje. Provjeri prognozu i prvi sunčani vikend iskoristi za piknik. Nabavite mekane deke i baš kao nekad u košaru (ili automobil) spakirajte ukusne zalogaje. To mogu biti jednostavna jela, a sve možete upotpuniti ohlađenim pićima. Dogovorite se tko će što ponijeti, a odaberete li neko osamljeno mjesto, možete ponijeti i zvučnik. Uživajte u jednostavnosti!

Foto: Unsplash

Izleti su zabavni

Ne moraš ići daleko da bi uživala. Čak i jednodnevni izleti mogu nam napuniti baterije. Odlučite što želite istražiti – na primjer, Zagorje, Baranja, ali i Istra i Kvarner nude toliko šarmantnih lokacija. Tu su i parkovi prirode te nacionalni parkovi poput Kopačkog rita, Papuka, Lonjskog polja, Plitvičkih jezera. Lijepi su i slapovi Krke. Osim istraživanja hrvatskih ljepota (a često zanemarujemo predivnu prirodu i neistražena mjesta), otići možeš i do Slovenije, ali i Italije. Što god odabereš, nećeš pogriješiti. Odlučiš li se pak za putovanje u neku od europskih metropola, ovdje smo izdvojile povoljne Ryanair letove – neki stoje samo 17 eura po osobi. Bila bi ih šteta propustiti.

Istraži obližnje festivale

Proljeće uglavnom diljem Hrvatske donosi gastronomske i zabavne sajmove, ali i festivale. Prošle je godine u Zagrebu jako bio popularan Festival svjetla na kojemu su djeca i odrasli uživali u svjetlosnim instalacijama, projekcijama i animacijama u centru grada. Sjajna je to priprema za proljeće i sve boje koje donosi. Ove godine Festival se održava od 20. do 24. ožujka, a sigurne smo da nas u proljetnim mjesecima očekuje niz događaja na otvorenom – od Jaruna do Trga dr. Franje Tuđmana, ali i u drugim gradovima.

Foto: Unsplash

Čitanje u prirodi

Bilo da se radi o sjenovitoj klupici ili izležavanju na livadi, čitanje u prirodi jako je privlačno. Dok uranjaš u neke druge svjetove, dobijaš dozu sunčevih zraka, a to sigurno popravlja raspoloženje. Neka to bude trenutak za tebe, trenutak u kojemu ćeš zaboraviti na brige.

Bicikliranje, penjanje...

Dobro se baviti sportom. Toliko je zabavnih aktivnosti koje troše kalorije. Uz to, neopisiv je osjećaj odraditi dobar trening ili se samo aktivirati. Naravno, sugeriramo ti da ovog proljeća pregledaš svoj bicikl i upogoniš ga – prvo na kraće, a onda na duže rute. I role su sjajna ideja za aktivaciju i upuštanje uz dobru glazbenu listu ili partnera, prijateljicu, mamu...

Želiš li isprobati nešto novo, okušaj se u penjanju. Trebat će ti strpljenja i stručno vodstvo, no ti pokreti aktiviraju cijelo tijelo. Kombinacija je to aerobnog rada i vježbi snage, a zbog visokog intenziteta treninga bit će povećana potrošnja kalorija. Women's Health procjenjuje da sat penjanja sagorijeva od 480 do 660 kalorija. Naravno, prije nego što se okušaš u penjanju trebala bi tijelo priviknuti na tjelesnu aktivnost. No ako si već u sportu, ovo ti može biti sjajan novi hobi. Dakako, i planinarenje dolazi u obzir.

Foto: Unsplash

Budi turist u svom gradu

Mnogi od nas tijekom tjedna žure i ne stignu istražiti skrivena mjesta grada u kojemu žive. Koliko znaš o Zagrebu, a koliko o Splitu? Što je s Osijekom, a što s Dubrovnikom? U redu je nekad ne raditi ništa, odnosno priuštiti si dan za opuštanje, laganu šetnju i posjet zanimljivim atrakcijama u tvom gradu. Budi turist u svom kraju – istražuj povijest i zanimljive činjenice, posjeti izložbu ili muzej, a onda se počasti kavom, ručkom ili masažom – što god ti želiš. Bez žurbe.

Organiziraj svoj dom

Možda nije najzanimljivije, no proljeće je kao stvoreno za preslagivanje ormara, poklanjanje stvari koje ti više ne trebaju, brzinsku renovaciju stana ili nove detalje. I mala promjena životnog prostora mogla bi osvježiti atmosferu. Nabavi vazu s cvijećem, uredi balkon ili zasadi trajnicu, nabavi novu sliku za zid ili nove police. Ili 'okreni' raspored u dnevnoj ili spavaćoj sobi. Milijun je mogućnosti.

Foto: Unsplash

Promijeni frizuru ili stil

Nije loše držati se provjerenog imidža, no možda bi ovog proljeća mogla ošišati ili pustiti kosu, isprobati pramenove ili izaći iz zone komfora što se tiče modnih kombinacija. Tko zna, možda ti se svidi!

Napravite zmaja

Kažemo ''napravite'' jer je to zabava za cijelu obitelj. Imaš li djecu, potiči ih na igru na otvorenom. Uz to, puno je načina kako probuditi kreativnost najmlađih, a izrada zmaja sjajna ideja. Trebat će ti jedan običan A4 papir i jedan kolaž papir, drveni štapići, škare i selotejp.

Zalijepi dva lista papira jedan na drugi te iscrtaj oblik zmaja. Izreži oblik kakvog želiš pa po dužini zalijepi dva drvena štapića ili slamke tako da dobiješ oblik križa. Zatim zaveži uzicu u čvor da bi tvoj zmaj dobio rep – koje god dužine želiš, a ostatak zaveži u čvor ondje gdje se štapići križaju. Od preostalog materijala načini ukrase za zmaja. Naravno, ovo je jedan od načina, a vjerujemo da će se svi veseliti kreativnim minutama – posebno ako je vani lagano vjetrovito.

Preskači uže, trči i uživaj u svakom trenutku

Baš tako, treba uživati u svakom danu. Vedre vikende nastoji provoditi na otvorenom, u društvu dragih ljudi. Dani su duži pa ćemo sada u jutarnju smjenu na posao odlaziti po danu i vraćati se – po danu! Velika je to stvar – ulovi pokoji izlazak ili zalazak sunca, prošeći nakon dnevnih obaveza i slobodno lagano pjevuši da ti ništa neće pokvariti ovaj dan.

Hej, proljeće je iza ugla – visibabe, jaglaci i trešnje uskoro će biti oko nas. To su te male i važne stvari.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO BITI SRETAN?