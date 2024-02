Savršena magnolija! Imaš li i ti u vrtu ovu prapovijesnu ljepoticu?

Vjeruje se da je magnolija prvi zemaljski cvijet. S obzirom na to da je riječ o prapovijesnoj biljci koja na našoj planeti cvjeta već više od 95 milijuna godina, u ta pradavna vremena, prije, no što su Zemljom zujale pčele, ovu ljepoticu oprašivali su opnokrilci, kukci puno grublji od pčelica, zbog čega su i latice magnolije presvučene voskom i tako zaštićene. Privlačio ih je opojni miris ovog cvijeta.

Danas se vosak magnolije koristi u proizvodnji šampona za kosu i preparata za kožu. Biljka je jestiva i ljekovita pa se diljem svijeta koristi u te svrhe. Postoji preko 200 različitih vrsta magnolija, a potječu iz Azije i Sjeverne Amerike. Magnolije su grmolike biljke koje mogu narasti u drvo visine oko pet metara. Imaju kožnate, prekrasne listove i goleme cvjetove (koji svojom veličinom i oblikom zaista izgledaju prapovijesno). Cvjetovi dolaze u različitim bojama - od bijele i žute do ružičaste i ljubičaste. Ova biljka ime je dobila po francuskom botaničaru Pierreu Magnolu.

Magnolija cvate u rano proljeće i oduzima dah svima koji svjedoče njezinoj ljepoti. Dvroredi magnolija, poput onih na zagrebačkom Tomislavcu, prava su atrakcija i nešto najljepše što u proljeće možeš vidjeti u metropoli. No, sve što je lijepo kratko traje pa tako i oni. Cvijet magnolije vrlo brzo nakon cvatnje vene i to je, mogli bismo reći, jedina mana ove divne biljke. No, isto tako, magnolija nas svojom prolaznošću uči da trebamo živjeti u sadašnjem trenutku i uživati u ljepoti istoga.

Magnolija - uzgoj

Najrasprostranjenija vrsta magnolije je soulangeova magnolija, upravo ona koja cvjeta u dvorištima diljem Hrvatske. Dobra je vijest da je magnolija laka za uzgoj i otporna na hladnoću. Posadi je na mjestu koje je zaštićeno od vjetra, a djelomično do njega dopire sunce, ne preduboko u zemlju te ju zaštiti malčem.

Magnlija je šumska vrsta i najbolje joj odgovara blago kiselo tlo. Kada sadiš magnoliju, vodi računa o tome da oko nje ostaviš dosta prostora kako bi se mogla razviti u bogatu krošnju. Sadi je početkom proljeća, u travnju, no imaj na umu da je riječ o drvetu koje sporo raste i da će ti trebati strpljenja dok ne dočekaš njezine prve cvjetove. Ukoliko ju uzgajaš iz sjemena za to će ti biti portebno čak i cijelo desetljeće pa je puno mudrije nabaviti sadnicu.

Magnolija se orezuje nakon cvatnje i to trebaš činiti pažljivo jer je podložna infekcijama. Dobra je vijest da ne traži puno orezivanja - samo uklanjanja suhih i oštećenih grana. No, zapamti, magnolija ne voli presađivanje pa dobro promisli prije, no što ju posadiš, kako bi izabrala zaista najbolje mjesto.

Simbolika magnolije

U Kini magnolija simbolizira vjernost i snagu, a prema feng shuju stablo magnolije u dvorištu znači mir i blagostanje za ukućane.

Postoji i vjerovanje koje kaže da ukoliko magnolija prerano procvjeta, njezin vlasnik je zbog nečega jako nestrpljiv ili nervozan. Također, magnoliju navodno poklanjaju muškarci koji nemaju ozbiljne namjere i nevjerni su, ali žele zavesti ženu. Teško je odoljeti magnolii, zar ne...?