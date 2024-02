Vodič kroz jeftine proljetne letove Ryanaira iz Zagreba, Zadra, Dubrovnika i Splita

Putovati se može tijekom cijele godine, no proljeće je posebno atraktivno. Dani su duži i uglavnom suši – barem što se tiče Europe. Sunce nas mami na pokret, a možda do svibnja možeš iskoristiti pokoji slobodan dan ili godišnji odmor. Sjajna je to prilika za bijeg iz svakodnevice i istraživanje poznatih europskih gradova. U Austriji, Njemačkoj, Poljskoj, Malti ili Francuskoj svatko može pronaći nešto za sebe, zar ne?

Čini da se danas zaista može jeftino putovati. Tu uskače niskobudžetna kompanija Ryanair, a odlično je to što trenutno traje proljetna akcija na avionske karte prema i iz atraktivnih metropola.

Kao i uvijek, cijene se razlikuju ovisno o datumu polaska i povratka, no pravovremenom kombinacijom termina možeš proći poprilično jeftino – naravno, samo s ručnom prtljagom jer ćeš za predanu prtljagu i osiguranje morati izdvojiti veći iznos. Čim smo vidjele da Ryanair nudi snižene cijene proljetnih letova, detaljno smo proučile destinacije i termine. U nastavku zato donosimo vodič kamo otputovati Ryanairom ovog proljeća – sortirano prema gradovima polaska.

Ryanair proljetni letovi iz Zagreba

Očekivano, najviše opcija imaš letiš li iz Zagreba. Italija, Malta ili romantični Pariz najpopularniji su Ryanair letovi i kao stvoreni su za kratka putovanja i bijeg od posla. Ususret proljeću, neki su termini sniženi na dvadesetak eura po osobi u jednom smjeru - pa krenimo redom!

Milano je grad mode i kulture. Sjajna je destinacija za vikend-izlet u što smo se nedavno i uvjerile. Puno se toga može vidjeti u dva do tri dana, a u ovom smo tekstu sažele dojmove. Naravno, do njega možeš i autobusom te automobilom, no zbilja bi bilo šteta propustiti jeftine cijene avionskih karata na relaciji Zagreb-Milano ovog proljeća. Najjeftinije ćeš proći odletiš li 23., 24. ili 31. ožujka, a povoljna je i sredina travnja, ali i početak svibnja – odlučiš li putovati 6.,7. ili 8. svibnja karta u jednom smjeru stajat će te samo 17 eura. Datum povratka biraš sama pa se zaista može naći povoljna opcija.

U Pisu možeš odletjeti po cijeni od 19,99 eura povratno, no za najpovoljniju opciju trebat ćeš dobro proučiti datume. Jeftino možeš proći otputuješ li 24. ožujka i vratiti se 4. travnja, a to ti daje priliku za istraživanje Italije. Isplati se i opcija od 7. do 11. svibnja. Čini se da je ovo proljeće ovoj niskobudžetnoj avio kompaniji u znaku Italije jer nude jeftine letove prema i iz Rima.

Foto: Unsplash

Cijene se kreću već od 22 eura u jednom smjeru, ali to ovisi o izabranom datumu. Zgodan termin mogao bi biti od 8. do 16. travnja ili od 7. do 14. svibnja. U ponudi je još i Napulj pa zašto ne napraviti turu.

Povoljno možeš i do Pariza jer se karte u jednom smjeru kreću već od 17 eura, a atraktivni su termini polaska iz Zagreba 16.,17 ili 23. ožujka, 17. travnja ili 14. svibnja.

I let na Maltu mogla bi biti dobra proljetna ideja jer se cijene u jednom smjeru kreću od 20 eura po osobi. Dobra opcija jest putovanje od 14. do 20. ili pak od 23. do 27. travnja. Jeftinih letova ima i u ožujku, ali i u svibnju – recimo, od 7. do 11. svibnja jako je isplativa opcija. Tijekom ožujka, travnja i svibnja povoljno se može i do Cipra. Rado bismo tamo otputovale 6. ili 15. travnja ili pak 13. svibnja jer se tada cijene u jednom smjeru kreću oko dvadeset eura.

Dodajmo još da Ryanair sljedećih tri mjeseca nudi letove do francuskog Marseillea, ali i do Podgorice za što se cijene u jednom smjeru kreću od 16 eura.

Ryanair proljetni letovi iz Zadra

Iz Zadra možeš povoljno odletjeti do Budimpešte, ali i do Praga. Karta u jednom smjeru kreće se od 19,99 eura. Što se tiče Praga, primamljiva nam je opcija od 18. do 22. travnja ili 14. do 22. svibnja kada karta stoji 25 odnosno 27 eura.

Iz zadarske zračne luke u travnju i svibnju možeš i do Krakova. Odletiš li 28. ožujka, karta će te stajati 28 eura, a vratiti se možeš, na primjer, 2. travnja za 22 eura. Takvih povoljnih varijanti ima desetak, a što se tiče Poljske, jeftino možeš i do Varšave (od 28 eura), Wroclawa (25 eura) te Rzeszowa (22 eura).

Foto: Unsplash

Najavljuje se da će već od početka travnja iz Zadra početi letjeti Ryanair linija prema Barceloni, ali i prema njemačkom Bremenu, no točni termini još nisu dostupni. Naravno, bit će i povratnih linija. Radi se o sezonskim linijama koje su uvedene ranije nego što je prvotno bilo planirano.

Ryanair proljetni let iz Splita

Što se tiče Splita, ova niskobudžetna avio kompanija u sljedećim mjesecima nudi let prema Beču po cijeni od 19,99 eura. Najviše je jeftinih termina u travnju (gotovo svaki drugi do treći dan), no ima ih i u svibnju. Neka ti to bude povod za vikend-bijeg u susjedstvo!

Ryanair proljetni letovi iz Dubrovnika

Do Beča Ryanairom možeš i iz Dubrovnika. Cijene se i ondje kreću od 20 eura u jednom smjeru, a tijekom travnja i svibnja više je od deset jeftinih termina. Uz to, u ponudi je i let do poljskog Wroclawa koji će te stajati od 25 eura na dalje. Ipak, tu nema toliko privlačnih termina – svega ih je nekoliko po najmanjoj cijeni pa požuri s kupnjom.

Dakako, sve ove cijene uključuju samo ručnu prtljagu, a imaj na umu da su cijene podložne promjenama te da ih se isplati pratiti i nabaviti na vrijeme. Sve o letovima i terminima pronađi na Ryanair službenoj stranici. Kako bismo ti olakšale pretragu jeftinih letova, evo poveznice na kojoj možeš naći ove snižene cijene.

I, s kim putuješ ovog proljeća?

