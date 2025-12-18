Princeza Kate i princ William objavili božićnu čestitku: Nova fotografija ispunjena je nadom i ljubavlju
Princ i princeza od Walesa objavili su danas, 18. prosinca, svoju dugo iščekivanu božićnu čestitku za 2025. godinu, podijelivši s javnošću novi, nikad prije viđeni obiteljski portret. Topla i opuštena fotografija snimljena u prirodi dolazi kao simbol nade i zajedništva nakon iznimno izazovnog razdoblja za kraljevsku obitelj, obilježenog borbom s teškim bolestima, te predstavlja slavlje života i obiteljske povezanosti.
Objava na službenom Instagram profilu palače Kensington dočekana je s oduševljenjem obožavatelja diljem svijeta, koji su u komentarima izrazili podršku i sreću zbog vidno dobrog raspoloženja omiljenog kraljevskog para i njihove djece.
Idiličan prizor u polju narcisa
Za ovogodišnju čestitku odabrana je fotografija koja odiše spontanošću i toplinom. Princ William i princeza Kate, oboje u dobi od 43 godine, poziraju sa svoje troje djece, dvanaestogodišnjim princom Georgeom, desetogodišnjom princezom Charlotte i sedmogodišnjim princem Louisom, sjedeći na travi usred polja rascvjetanih proljetnih narcisa. Prizor je u travnju u Norfolku zabilježio poznati fotograf Josh Shinner, koji je s obitelji Wales već surađivao na njihovoj crno-bijeloj čestitki za 2023. godinu, kao i na rođendanskim portretima djece.
Obitelj je ležerno odjevena u traperice i džempere, a primjetna je i usklađenost boja. Princ William nosi zeleni džemper, baš kao i najmlađi Louis te princeza Charlotte. Budući kralj, princ George, odabrao je tamni prsluk, no s ocem je uskladio plave traperice. Princeza Kate, s osmijehom na licu, nježno je obgrlila svog najstarijeg sina. Posebnu pažnju privlače opušteni i sretni izrazi na licima djece: princeza Charlotte s ljubavlju je naslonila glavu na očevo rame, dok šarmantni princ Louis pokazuje svoj krezubi osmijeh sjedeći između očevih nogu. Uz fotografiju stoji jednostavna poruka: "Želimo svima sretan Božić".
Poruka nade i novi početak
Ovogodišnja čestitka ima posebno značenje jer dolazi nakon "teške godine", kako ju je sam princ William opisao. Ovo je prvi Božić otkako je princeza Kate u siječnju objavila da je njezino liječenje karcinoma uspješno završeno i da je u remisiji. Podsjetimo, i kralj Charles III. još uvijek se liječi od neotkrivenog oblika raka, zbog čega će ovo obiteljsko okupljanje biti ispunjeno posebnim emocijama.
Odabir prirode kao pozadine nije nimalo slučajan. Princeza je u više navrata isticala kako je upravo boravak na otvorenom odigrao ključnu ulogu u njezinom oporavku. U jednoj od svojih izjava opisala je kako joj je bolest dala novu perspektivu i dovela do "vrlo duhovnog i intenzivnog emocionalnog ponovnog povezivanja s prirodom". Proljetni narcisi, kao simbol ponovnog rođenja i novih početaka, savršeno oslikavaju put obitelji prema ozdravljenju i optimizmu. Dodatnu simboliku novog poglavlja nosi i nedavna selidba obitelji iz kolibe Adelaide u njihov novi, prostraniji dom Forest Lodge, koji smatraju svojim "domom zauvijek".
Tradicionalno slavlje u Sandringhamu
Očekuje se da će se obitelj Wales za blagdane pridružiti kralju Charlesu i kraljici Camilli te ostatku kraljevske obitelji na imanju Sandringham u Norfolku. Izvori bliski palači navode kako kralj Charles želi "tradicionalan odmor sa svim članovima obitelji", ističući kako je "svaki obiteljski Božić dragocjen, a ovaj pogotovo".
Proslava će slijediti dugogodišnju tradiciju koja uključuje popodnevni čaj na Badnjak, svečanu večeru te razmjenu darova, koji su poznati po tome što su često šaljivi i jeftini, a postoji čak i natjecanje tko će pronaći najsmješniji poklon. Na sam Božić, obitelj će prisustvovati misi u crkvi Svete Marije Magdalene, nakon čega slijedi tradicionalna šetnja i pozdravljanje okupljenih građana. Blagdanski ručak uključivat će puricu sa svim prilozima, dok će za večeru biti poslužen bogati švedski stol. William i Kate, kako navode izvori, žele svojoj djeci pružiti što normalniji i prizemniji Božić, ispunjen tradicionalnim vrijednostima i obiteljskom toplinom.