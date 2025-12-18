Princeza Kate i princ William objavili božićnu čestitku: Nova fotografija ispunjena je nadom i ljubavlju

Nova božićna čestitka princa i princeze od Walesa stoga je mnogo više od formalne blagdanske fotografije. Ona je dirljiv prikaz obiteljskog jedinstva, otpornosti i nepokolebljive nade. Nakon svega što su prošli, široki osmijesi na njihovim licima šalju snažnu poruku zahvalnosti za život i optimizma za budućnost koja je pred njima

Princ i princeza od Walesa objavili su danas, 18. prosinca, svoju dugo iščekivanu božićnu čestitku za 2025. godinu, podijelivši s javnošću novi, nikad prije viđeni obiteljski portret. Topla i opuštena fotografija snimljena u prirodi dolazi kao simbol nade i zajedništva nakon iznimno izazovnog razdoblja za kraljevsku obitelj, obilježenog borbom s teškim bolestima, te predstavlja slavlje života i obiteljske povezanosti.

Objava na službenom Instagram profilu palače Kensington dočekana je s oduševljenjem obožavatelja diljem svijeta, koji su u komentarima izrazili podršku i sreću zbog vidno dobrog raspoloženja omiljenog kraljevskog para i njihove djece.

Idiličan prizor u polju narcisa

Za ovogodišnju čestitku odabrana je fotografija koja odiše spontanošću i toplinom. Princ William i princeza Kate, oboje u dobi od 43 godine, poziraju sa svoje troje djece, dvanaestogodišnjim princom Georgeom, desetogodišnjom princezom Charlotte i sedmogodišnjim princem Louisom, sjedeći na travi usred polja rascvjetanih proljetnih narcisa. Prizor je u travnju u Norfolku zabilježio poznati fotograf Josh Shinner, koji je s obitelji Wales već surađivao na njihovoj crno-bijeloj čestitki za 2023. godinu, kao i na rođendanskim portretima djece.

Obitelj je ležerno odjevena u traperice i džempere, a primjetna je i usklađenost boja. Princ William nosi zeleni džemper, baš kao i najmlađi Louis te princeza Charlotte. Budući kralj, princ George, odabrao je tamni prsluk, no s ocem je uskladio plave traperice. Princeza Kate, s osmijehom na licu, nježno je obgrlila svog najstarijeg sina. Posebnu pažnju privlače opušteni i sretni izrazi na licima djece: princeza Charlotte s ljubavlju je naslonila glavu na očevo rame, dok šarmantni princ Louis pokazuje svoj krezubi osmijeh sjedeći između očevih nogu. Uz fotografiju stoji jednostavna poruka: "Želimo svima sretan Božić".

Poruka nade i novi početak

Ovogodišnja čestitka ima posebno značenje jer dolazi nakon "teške godine", kako ju je sam princ William opisao. Ovo je prvi Božić otkako je princeza Kate u siječnju objavila da je njezino liječenje karcinoma uspješno završeno i da je u remisiji. Podsjetimo, i kralj Charles III. još uvijek se liječi od neotkrivenog oblika raka, zbog čega će ovo obiteljsko okupljanje biti ispunjeno posebnim emocijama.

Profimedia

Odabir prirode kao pozadine nije nimalo slučajan. Princeza je u više navrata isticala kako je upravo boravak na otvorenom odigrao ključnu ulogu u njezinom oporavku. U jednoj od svojih izjava opisala je kako joj je bolest dala novu perspektivu i dovela do "vrlo duhovnog i intenzivnog emocionalnog ponovnog povezivanja s prirodom". Proljetni narcisi, kao simbol ponovnog rođenja i novih početaka, savršeno oslikavaju put obitelji prema ozdravljenju i optimizmu. Dodatnu simboliku novog poglavlja nosi i nedavna selidba obitelji iz kolibe Adelaide u njihov novi, prostraniji dom Forest Lodge, koji smatraju svojim "domom zauvijek".

Tradicionalno slavlje u Sandringhamu

Očekuje se da će se obitelj Wales za blagdane pridružiti kralju Charlesu i kraljici Camilli te ostatku kraljevske obitelji na imanju Sandringham u Norfolku. Izvori bliski palači navode kako kralj Charles želi "tradicionalan odmor sa svim članovima obitelji", ističući kako je "svaki obiteljski Božić dragocjen, a ovaj pogotovo".

Proslava će slijediti dugogodišnju tradiciju koja uključuje popodnevni čaj na Badnjak, svečanu večeru te razmjenu darova, koji su poznati po tome što su često šaljivi i jeftini, a postoji čak i natjecanje tko će pronaći najsmješniji poklon. Na sam Božić, obitelj će prisustvovati misi u crkvi Svete Marije Magdalene, nakon čega slijedi tradicionalna šetnja i pozdravljanje okupljenih građana. Blagdanski ručak uključivat će puricu sa svim prilozima, dok će za večeru biti poslužen bogati švedski stol. William i Kate, kako navode izvori, žele svojoj djeci pružiti što normalniji i prizemniji Božić, ispunjen tradicionalnim vrijednostima i obiteljskom toplinom.