Zaboravite skupa sredstva za čišćenje: Ova domaća smjesa čisti gotovo sve

Kuhinju nije potrebno održavati besprijekorno čistom uz pomoć skupih proizvoda i jakih kemikalija. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka koje većina nas ima kod kuće, možete napraviti učinkovita sredstva za čišćenje koja su praktična, povoljnija i jednostavna za korištenje

Kuhinja je bez sumnje jedno od najvažnijih mjesta u domu, ali i prostor u kojem se nečistoće najbrže nakupljaju. Masne naslage na elementima, kamenac oko sudopera i tvrdokorne mrlje na radnim površinama poznat su problem u gotovo svakom kućanstvu. Iako su police trgovina prepune raznih sredstava za čišćenje, neka od najučinkovitijih rješenja možda već imate kod kuće.

Piling za kuhinjske površine: tri sastojka za besprijekornu čistoću

Jedan od najboljih saveznika u čišćenju kuhinje je domaća pasta za ribanje koja uklanja nečistoće bez agresivnih kemikalija. Za pripremu su vam potrebni jedna šalica sode bikarbone, tri žlice tekućeg kastiljskog sapuna ili običnog deterdženta za suđe te petnaestak kapi eteričnog ulja limuna ili naranče, poznatih po odličnom učinku odmašćivanja.

Sve sastojke pomiješajte dok ne dobijete gustu pastu. Ako vam se čini presuha, dodajte još malo sapuna. Smjesu je najbolje čuvati u staklenoj posudi s poklopcem jer citrusna ulja mogu reagirati s plastikom. Nanesite je vlažnom spužvicom, lagano istrljajte površinu i isperite. Odlična je za keramičke sudopere, kade i tvrdokorne mrlje na radnim pločama.

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Kako ukloniti masnoću s različitih površina?

Masnoća je jedan od najvećih izazova u svakoj kuhinji. Tijekom kuhanja sitne čestice ulja talože se na gotovo svim površinama i stvaraju ljepljiv sloj koji privlači prašinu i prljavštinu. Zato je važno prilagoditi način čišćenja vrsti materijala.

Kuhinjski elementi i ormarići

Drveni, lakirani i laminatni ormarići traže nešto nježniji pristup. Umjesto agresivnih sredstava, koristite toplu vodu s nekoliko kapi deterdženta za suđe. Površine prebrišite dobro ocijeđenom krpom od mikrovlakana. Ako naiđete na tvrdokornije mrlje, može pomoći blaga pasta od sode bikarbone i vode. Nakon čišćenja površine uvijek obrišite suhom krpom kako biste spriječili zadržavanje vlage.

Pločice i fuge, vječni izazov

Pločice se uglavnom lako održavaju, no fuge između njih često zadaju najviše problema. Za redovito čišćenje pločica dovoljna je mješavina octa i vode u omjeru 1:1, no imajte na umu da takva otopina nije prikladna za prirodni kamen poput mramora.

Kada su fuge u pitanju, dobro će poslužiti gusta pasta od sode bikarbone i vode. Nanesite je starom četkicom za zube, ostavite desetak minuta, a zatim istrljajte i isperite. Razlika će biti vidljiva gotovo odmah.

Uređaji od nehrđajućeg čelika i staklokeramika

Površine od nehrđajućeg čelika lako skupljaju otiske prstiju i masne tragove. Za njihovo čišćenje odlično će poslužiti alkohol ili mješavina octa i vode. Površinu poprskajte i prebrišite krpom od mikrovlakana prateći smjer teksture metala kako biste izbjegli tragove.

Staklokeramičke ploče uvijek čistite tek kada se potpuno ohlade. Nakon što uklonite ostatke hrane, nanesite malo paste od sode bikarbone, pustite da kratko djeluje i nježno prebrišite.

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Prirodna rješenja koja uvijek djeluju

Kad je riječ o čišćenju kuhinje, prevencija je pola posla. Redovito brisanje površina, korištenje poklopaca tijekom kuhanja i zaštita od prskanja mogu značajno smanjiti nakupljanje masnoće.

Osim sode bikarbone, među najkorisnijim prirodnim sredstvima svakako je ocat. Pomaže u uklanjanju masnoće i kamenca, a pritom djeluje i kao blago dezinfekcijsko sredstvo. Mješavina octa, tople vode i nekoliko kapi deterdženta u bočici s raspršivačem može poslužiti kao praktično višenamjensko sredstvo za čišćenje.

Ni limun ne treba zanemariti. Njegov sok odlično odmašćuje i ostavlja svjež miris. Možete ga koristiti sa soli za ribanje drvenih daski za rezanje ili za čišćenje mikrovalne pećnice. Dovoljno je zagrijati posudu s vodom i nekoliko kriški limuna kako bi para omekšala osušene ostatke hrane.

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Kuhinju nije potrebno održavati besprijekorno čistom uz pomoć skupih proizvoda i jakih kemikalija. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka koje većina nas ima kod kuće, možete napraviti učinkovita sredstva za čišćenje koja su praktična, povoljnija i jednostavna za korištenje.