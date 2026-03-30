Znaš li koji je hrvatski nacionalni cvijet? Ujedno i ljepotica koja se sadi u proljeće

Perunika, prelijepi cvijet koji krasi hrvatske krajolike, simbolizira našu prirodu, povijest i tradiciju

Perunika, poznata i kao iris, prekrasan je cvijet poznat u Hrvatskoj i svijetu. Ova raskošna ljepotica je prozvana i hrvatskim nacionalnim cvijetom, a svojom ljepotom i simbolikom već stoljećima očarava ljude diljem svijeta. Istražili smo sve zašto se perunika smatra simbolom veljače.

Simbolika perunike

Mnoge kulture i narodu na ovaj ili onaj način cijene peruniku, a nije ni čudno što perunika nosi bogatu simboliku diljem svijeta. U starom Egiptu, ovaj cvijet bio je simbol božanske i kraljevske moći, dok ga je grčka mitologija povezivala s boginjom Iris, koja je preko duge prenosila poruke bogova. Na mjestu gdje bi duga dotaknula tlo, rastao bi cvijet, svaki put različite boje, baš poput perunike.

Pexels

U Hrvatskoj, odnosno slavenskoj narodnoj predaji ime "perunika" dolazi od slavenskog boga Peruna. Prema legendama, gromovi koje je Perun slao ostavljali su iza sebe perunike u raznim bojama.

Različite boje perunika nose posebna značenja i simboliku:

Ljubičasta perunika simbolizira mudrost i dostojanstvo

Plava predstavlja nadu i vjeru

Žuta perunika simbolizira strast i energiju

Bijela perunika predstavlja čistoću i nevinost

Perunika cvijet

Perunike su stvarno posebne – njihovi cvjetovi imaju šest latica, tri vanjske koje se savijaju prema dolje i tri unutarnje koje stoje uspravno. Dolaze u raznim bojama, od klasičnih plavih i ljubičastih do žutih, bijelih, ružičastih, pa čak i gotovo crnih nijansi. Listovi su im uski i sabljasti, a ovisno o vrsti, mogu narasti od par centimetara do više od metra.

Iako ih većina povezuje s proljećem, neke vrste, poput Iris reticulata, cvjetaju već u veljači. Baš zato je perunika, uz ljubičicu, jedan od službenih cvjetova veljače.

Shutterstock

Perunika ljekovitost

Tradicionalna medicina odavno je prepoznala ljekovitost perunike, a njezin rizom (podzemna stabljika) prava je riznica korisnih sastojaka. Najvažnija su eterična ulja koja joj daju prepoznatljiv miris, ali tu su i flavonoidi – moćni antioksidansi koji pomažu u zaštiti organizma. Osim toga, sadrži i ljekovite smole koje dodatno pojačavaju njezino blagotvorno djelovanje.

Perunika se u narodnoj medicini koristi za ublažavanje respiratornih tegoba jer pomaže iskašljavanju. Također je poznata po svojim diuretskim svojstvima, pa se tradicionalno upotrebljava za izbacivanje viška tekućine iz organizma. No, nije korisna samo iznutra – u kozmetici je pravi hit! Ekstrakti perunike često su sastojak preparata za njegu kože i kose, zahvaljujući svojoj sposobnosti hidratacije i regeneracije.

Perunika uzgoj

Perunike nisu zahtjevne za uzgoj, što ih čini idealnim izborom za mnoge vrtove. Ako želiš peruniku u svom vrtu ili na balkonu, evo što trebaš znati.

Perunike vole sunce, pa im pronađi mjesto gdje će imati barem nekoliko sati direktne svjetlosti dnevno – tako će najbolje rasti i obilno cvjetati. Tlo treba biti lagano, dobro drenirano i bogato humusom, jer previše vlage može uzrokovati truljenje rizoma. Kako bi biljka ostala zdrava i bujna, preporučuje se presađivanje svake 3–4 godine, svaki put u veću posudu. Najbolji način za razmnožavanje je dijeljenje rizoma, a idealno vrijeme za to je jesen ili rano proljeće. Ako ih pravilno njeguješ, perunike će te svake godine nagraditi svojim prekrasnim cvjetovima. Što je važno za uzgoj irisa:

sunčana pozicija.

dobro drenirano tlo bogato humusom

redovito presađivanje svakih 3-4 godine

razmnožavanje dijeljenjem rizoma u jesen ili rano proljeće

Hrvatske vrste perunika

Hrvatska se može pohvaliti jedinstvenim vrstama perunika koje su pravi dragulji naše prirode. Ove biljke nisu samo prekrasan ukras krajolika, već su i važan dio naše prirodne baštine, svjedočeći o raznolikosti i bogatstvu flore u našim krajevima.

Hrvatska perunika (Iris croatica)

Hrvatska perunika (Iris croatica) pravi je dragulj naše flore – njezini prepoznatljivi plavičasto-ljubičasti cvjetovi čine je posebnom, ali i rijetkom vrstom. Strogo je zaštićena i raste samo na određenim područjima, poput Samoborskog gorja i Nacionalnog parka Krka. Zbog svoje ljepote i simbolike, podsjeća nas na važnost očuvanja prirodnih bogatstava i povezanost prirode s kulturnom baštinom Hrvatske.

Ilirska perunika (Iris illyrica)

Nju si možda primjetila na moru - Ilirska perunika (Iris illyrica) pravi je simbol jadranskog podneblja. Ona je endemska vrsta koja uspijeva u suhim, krškim područjima, a njezina prilagodba ovim specifičnim uvjetima dokaz je o fascinantnoj evoluciji biljnih vrsta u našem kraju. Njezini prepoznatljivi cvjetovi, u nijansama plave i ljubičaste, čine je posebnom i lako prepoznatljivom među ostalim perunikama.

Jadranska perunika (Iris adriatica)

Još jedna morska ljepotica je jadranska perunika (Iris adriatica), karakteristična za dalmatinsku obalu. Često raste na kamenitim terenima i priobalnim područjima, gdje svojim plavim i ljubičastim cvjetovima unosi dašak boje u mediteranski krajolik. Osim što krasi prirodne prostore i vrtove uz more, jadranska perunika simbolizira čistoću Jadranskog mora i bogatstvo života u ovom jedinstvenom dijelu Hrvatske.

Shutterstock

Močvarna perunika (Iris pseudacorus)

A uz močvarna područja, gdje voda dominira krajobrazom, raste močvarna perunika (Iris pseudacorus). Ova fascinantna biljka sa svjetložutim cvjetovima najčešće se može vidjeti uz rijeke, jezera i močvare, gdje u proljeće stvara prekrasan kontrast bujnom zelenilu. Osim što uljepšava prirodni okoliš, močvarna perunika igra važnu ulogu u ekosustavu – pomaže u pročišćavanju vode i pruža sklonište mnogim vodenim organizmima.

Sibirska perunika (Iris sibirica)

U kontinentalnom dijelu smjestila se sibirska perunika (Iris sibirica), koja uspijeva u hladnijim i vlažnijim krajevima. Njezini plavi ili ljubičasti cvjetovi unose živost u prirodu ovih područja, a osim ljepote, ističe se i nevjerojatnom izdržljivošću. Za razliku od mnogih drugih vrsta, sibirska perunika bez problema podnosi teže uvjete, čineći je pravim borcem među perunikama.

Perunika - hrvatski nacionalni cvijet

Perunika je 2000. godine, na prijedlog Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, proglašena nacionalnim cvijetom. Ovaj izbor nije samo zbog njezine ljepote, već i zato što simbolizira bogatstvo prirode i kulturnu baštinu Hrvatske. Perunika je tako postala jedan od najslavnijih simbola naše flore, spajajući prirodu i povijest na poseban način.