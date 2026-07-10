Ovako izgleda godišnji bez stresa: Nema pakiranja, nema trajekata, samo more i novi otok svakog jutra

Svakome je dana mogućnost za odabir mjesta polaska, smjer putovanja i regija koju želite istražiti - od Kvarnera preko srednje Dalmacije pa sve do dubrovačkog područja

Hrvatska je jedna od rijetkih europskih destinacija kojoj je more podarilo više od tisuću otoka,otočića i hridi, razvedenu obalu dugu više od šest tisuća kilometara, skrivene uvale, povijesne gradove pod zaštitom UNESCO-a i neke od najljepših zalazaka sunca na Mediteranu. Upravo zato postavlja se pitanje: kako u samo sedam dana doživjeti ono najbolje što Jadran nudi? Automobil će vas odvesti od mjesta do mjesta, ali će vas istodobno izložiti prometnim gužvama, trajektnim linijama, svakodnevnom raspakiravanju i ponovnom pakiranju kofera. Veliki kruzeri Jadran povezuju s Europskim destinacijama pa ne vidite Hrvatsku u potpunosti. Upravo zato sve više iskusnih putnika bira treću opciju- popularna luksuzna mala krstarenja koja spajaju udobnost boutique hotela s intimnim doživljajem istraživanja hrvatske obale. Na takvim brodovima nema dugih redova ni osjećaja masovnog turizma, na brodu je manje od 40 putnika koji baš poput vas uživaju u istraživanju destinacija- od velikih gradova, netaknutih dijelova prirode, do kupanja u uvalama koje karakterizira kristalno čisto more daleko od prenapučenih plaža nakon čega ćete u istraživanje destinacija i večernju šetnju kamenim ulicama. Jedna od najvećih prednosti luksuznih malih krstarenja jest raznolikost itinerara. Svakome je dana mogućnost za odabir mjesta polaska, smjer putovanja i regija koju želite istražiti - od Kvarnera preko srednje Dalmacije pa sve do dubrovačkog područja. Ipak, postoji ruta koju mnogi smatraju jednom od najljepših na cijelom Jadranu. Ona povezuje Trogir i Dubrovnik te tijekom sedam dana vodi u istraživanje najpoznatijih hrvatskih otoka, nacionalne parkove, prirodne fenomene i gastronomske destinacije koje zajedno čine savršen presjek svega što Hrvatska nudi.

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Sedam dana kroz najljepše lice Dalmacije

Putovanje započinje u Trogiru, jednom od najbolje očuvanih romaničko-gotičkih gradova Europe. Njegove kamene ulice, palače i uske kalete odmah stvaraju osjećaj da je odmor započeo u posebnom ritmu. Prva otočna postaja je Brač, najveći dalmatinski otok poznat po bijelom bračkom kamenu od kojeg su građene neke od najpoznatijih svjetskih građevina. Osim impresivne prirode i šarmantnih mjesta Brač s lukom Bol pokazuje i jednu od 10 najljepših plaža na svijetu- Zlatni rat. Nakon Brača slijedi Hvar- otok koji već godinama nosi reputaciju jedne od najsunčanijih mediteranskih destinacija. No Hvar nije samo glamur i luksuzne jahte. To je otok stoljetnih maslinika, vinograda, mirisa lavande, venecijanske arhitekture i živopisnih trgova koji tijekom ljetnih večeri postaju pozornica mediteranskog života. Kad ste na Hvaru svakako doživite otok i kroz eno-gastro priču. Jedna od najpopularnijih gastro adresa u staroj jezgri je Restoran Passarola s konceptom Le Specialità koji omogućuje jedinstveni fine dining koncept sljubljivanja lokalnih namirnica, talijanskog stila posluživanja sljubljenog s lokalnim vinima koje pomno bira sommelierkom Sabinom Čakš.

Nikola Zoko

Treći otok na ruti je Vis, jedan od najautentičnijih hrvatskih otoka. Zbog svoje vojne prošlosti desetljećima je bio zatvoren za strane posjetitelje, zahvaljujući čemu je sačuvao iznimnu prirodu i autohtoni način života. Upravo ta neopterećenost masovnim turizmom danas ga čini jednim od najposebnijih mjesta na Jadranu. Njegove slikovite uvale, kamene kuće i kristalno čisto more osvojili su i filmsku industriju pa je upravo ovdje sniman veliki dio holivudskog hita Mamma Mia! Here We Go Again, koji je ljepote Visa predstavio milijunima gledatelja diljem svijeta. Otok Vis ima i svoju eno-gastro priču. Ulicama Visa miriši svježe ispečena tradicionalna viška i komiška pogača a njezin opojni miris vodi sve do Viškog cvita, vlasnice Mirele Blagojević. Dok uživate u slanim zalogajima posjet ovom gastro kutku završite uz Viški cvit, autohtonu slasticu napravljenu od jednostavnih sastojaka te ručno oblikovanu u cvijet. Uz višku pogaču, na Visu treba kušati i 'viško vino'. Na vinsku degustaciju put će vas odvesti u vinariju Vislander gdje ćete danu nazdraviti pjenušcem, a onda uz rashlađenu elegantnu vugavu, autohtonu sortu koja je postala zaštitni znak Visa, ali i plavac mali. Dok kušate opojno vino u ovoj vinariji ćete čuti i priču o stoljetnoj vinskoj tradiciji koja se na otoku prenosi s generacije na generaciju.S Visa se odlazi prema jednom od najvećih prirodnih fenomena hrvatske obale- Modroj špilji na otočiću Biševu. Sunčeve zrake koje kroz podvodni otvor stvaraju nestvarnu plavu svjetlost pretvaraju unutrašnjost špilje u prizor koji izgleda gotovo nestvarno.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Od 'malog do velikog' Dubrovnika

Nestvarni prizori pratit će vas i nekoliko sati kasnije kada vaš brod uplovi u Korčulu, jedan od najljepših srednjovjekovnih gradova na hrvatskoj obali. Zbog impresivnih kamenih zidina, uskih kamenih ulica i očuvane povijesne jezgre mnogi je s razlogom nazivaju malim Dubrovnikom. Grad, koji se ponosi bogatom pomorskom baštinom i legendom o Marku Polu, tijekom ljeta živi posebnim ritmom, a među najzanimljivijim događajima svakako je tradicionalni doček polovice Nove godine 30. lipnja, kada se stara gradska jezgra pretvara u veliku pozornicu ispunjenu maškarama, glazbom, plesom i veseljem. Korčula je jednako poznata i po svojoj bogatoj eno-gastro ponudi. Zanimljiv je podatak da se gotovo svakom kilometru otoka nalazi jedan OPG što govori o vrijednim ljudima koji generacijama njeguju vinograde, maslinike i tradicionalnu proizvodnju hrane. Zato je posjet otoku prilika za kušanje vrhunskih vina od autohtonih sorti poput pošipa, grka i plavca malog, domaćih maslinovih ulja i meda OPG Komparak kojeg mnogi putnici smatraju najzdravijim suvenirom. Boravite li u Korčuli, doživite posebno kreiranu večeru u restoranu 7 Seas, smještenom u elegantnom Aminess Younique Korčula Heritage Hotelu, gdje se u prava mala remek-djela na tanjuru spajaju lokalne namirnice i tradicionalni recepti. Nakon kulturne baštine slijedi susret s prirodom- Nacionalni park Mljet. Zeleni otok, poznat po gustim borovim šumama i s čak dva slana jezera, često se opisuje kao jedan od najmirnijih kutaka Mediterana, a kad ste u ovom NP ono što morate posjetiti je otok Sv. Marije s istoimenim dominikanskim samostanom.

Nikola Zoko

Prije dolaska u Dubrovnik ruta vodi do Stona, mjesta koje ljubitelji gastronomije smatraju nezaobilaznom postajom. Stonski zaljev dom je najpoznatijih hrvatskih kamenica koje se već stoljećima uzgajaju u idealnim prirodnim uvjetima. Kušati svježe kamenice neposredno iz mora iskustvo je koje savršeno zaokružuje priču o dalmatinskoj gastronomiji, a osim u restoranima kamenice se mogu kušati direktno iz mora na farmi kamenica Gusta me. Ston, poznat po jednim od najdužih obrambenih zidina u Europi, osvaja spojem bogate povijesti, kamenih ulica i autentične dalmatinske atmosfere. Nakon šetnje impresivnim zidinama i starom gradskom jezgrom iz koje možete zaviriti i u Solanu, nezaobilazna je gastronomska postaja Konoba Baća, omiljeno mjesto domaćih i stranih gostiju koje radi tijekom cijele godine. Mnogi mu se vraćaju upravo zbog legendarnih zelenog i crvenog rižota, pripremljenih prema receptima koji već godinama oduševljavaju ljubitelje vrhunske dalmatinske kuhinje. Dubrovnik je veličanstven završetak putovanja Jadranom. Njegove monumentalne zidine, kamene ulice Straduna i impresivna povijesna jezgra pod zaštitom UNESCO-a ostavljaju bez daha svakog posjetitelja. Grad u kojem se isprepliću povijest, kultura i mediteranski način života savršeno zaokružuje tjedan ispunjen nezaboravnim doživljajima hrvatske obale kojem točku na 'I' stavlja luka Gruž. Dok s ovog odredišta čekate transfer na gdje živite iskoristite vrijeme za istraživanje Gruža-zavirite u kreativnu četvrt TUP uz Red History Museum, interaktivni muzej posvećen svakodnevici druge polovice 20. stoljeća, te Maritimo Recycling, inspirativnu priču o recikliranju plastike iz Jadrana. Posjet zaokružite na Gruškoj placi, gdje lokalni proizvođači nude autentične okuse dubrovačkog kraja i dodatne suvenire s ovog putovanja.

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Katarina Line – tvrtka koja je promijenila način na koji svijet upoznaje Hrvatsku

Kada se govori o luksuznim malim krstarenjima hrvatskom obalom, jedno ime već više od tri desetljeća zauzima posebno mjesto- Katarina Line. Danas je riječ o jednoj od najvećih receptivnih agencija koja strancima pokazuje najbolje od Hrvatske, ali i vodećem hrvatskom specijalistu za mala krstarenja Jadranom. Sve je počelo davne 1992. godine u Opatiji, usred jednog od najizazovnijih razdoblja novije hrvatske povijesti. Dok je turizam tek tražio put prema oporavku, Katica Hauptfeld donijela je hrabru odluku i osnovala turističku agenciju s jednostavnom, ali snažnom vizijom-pokazati svijetu Hrvatsku kroz poseban doživljaj i autentična iskustva. U početku je agencija organizirala hotelski smještaj i kopnene ture, no vrlo brzo postalo je jasno da se najveće bogatstvo Hrvatske nalazi upravo na moru.Tako je 1993. organizirano prvo krstarenje tradicionalnim drvenim brodom što je zapravo bio početak koncepta koji će tijekom godina postati jedan od zaštitnih znakova hrvatskog turizma. Jedna od najvećih vrijednosti Katarina Linea upravo je činjenica da je riječ o obiteljskoj tvrtki. Osnivačica Katica Hauptfeld i danas aktivno sudjeluje u poslovanju, dok novu generaciju predstavljaju njezina djeca- Anamaria Hauptfeld Schweitzer, zadužena za odjel krstarenja, te Daniel Hauptfeld, koji vodi marketinški razvoj brenda. Upravo ovaj tim svake godine iznova jača poseban koncept putovanja. Za razliku od velikih kruzera, putovanja ovog tipa omogućuju da uz mali broj putnika te individualan pristup pristanete u luke koje su velikim kruzerima nedostupne te tako doživite Hrvatsku ne poseban način. Tijekom godina Katarina Line razvila je impresivnu flotu koja obuhvaća tradicionalne drvene brodove, premium kruzere te moderne Deluxe i Deluxe Superior jahte poput broda Ave Maria, izgrađenog 2018. (prima samo 38 putnika u 19 elegantnih kabina, stvarajući ugođaj privatne jahte). Razvoj kompanije dobio je novu dimenziju- 2024. godine otvaranjem hotela Keight Hotel Opatija, Curio Collection by Hilton. Smješten u samom središtu Opatije, svega nekoliko koraka od mora. Gosti ondje mogu započeti ili završiti svoje putovanje kroz Hrvatsku, produžujući iskustvo odmora prije ukrcaja ili iskrcaja. Tako putovanje ne završava silaskom s broda nego se nastavlja u gradu koji se smatra kolijevkom hrvatskog turizma.