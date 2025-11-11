Čestitaj svojoj Martini!
NOVO IT MJESTO
Otvoren Noir43 – restoran i bar s jedinstvenim konceptom u srcu Zagreba
11. studenoga 2025.
Zagreb je dobio novu gastronomsku destinaciju koja spaja profinjenu kuhinju, vrhunsku barsku kulturu i živu društvenu atmosferu centra grada. Na adresi Petrinjska 43 otvoren je Noir43, restoran i bar s jedinstvenim konceptom koji naglašava druženje, dijeljenje okusa i doživljaj kao cjelinu. Hrana i piće ovdje nisu samo konzumacija, nego razlog za dolazak, ostanak i stvaranje lijepih trenutaka.