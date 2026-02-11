Priprema za Oscar 2026.: Pogledajte tko se pojavio na legendarnom holivudskom ručku

U hotelu Beverly Hilton, 10. veljače, okupilo se gotovo svih dvjesto trideset nominiranih za 98. dodjelu nagrada Oscar. Tradicionalni ručak za nominirane predstavlja posljednji opušteni trenutak u iscrpljujućoj sezoni nagrada, događaj na kojem konkurenti postaju kolege. Nakon prošlogodišnjeg otkazivanja zbog šumskih požara, ovogodišnji susret bio je povratak omiljenoj tradiciji i prilika da svi zajedno proslave uspjeh.

Među okupljenima su bila najveća imena današnjice. Nominirani za najbolje glumce Leonardo DiCaprio i Timothée Chalamet družili su se s kolegicama Emmom Stone i Jessie Buckley. Pažnju su privlačili i povratnica u oskarovsku utrku Kate Hudson te Jacob Elordi, nominiran za sporednu ulogu. Ipak, prostorijom su dominirale ekipe dvaju filmskih titana koji su obilježili godinu: vampirskog epa "Sinners" Ryana Cooglera, koji je postavio rekord sa 16 nominacija, i akcijske drame "One Battle After Another" Paula Thomasa Andersona s trinaest. Upravo je Cooglerovo ime izazvalo najglasniji pljesak poslijepodneva.

Nova predsjednica Akademije, Lynette Howell Taylor, nominiranima je dala i praktičan savjet za pobjedničke govore: budite spremni, iskreni i ne govorite duže od 45 sekundi. Posebno je istaknula i povijesni trenutak uvođenja kategorije za najbolji casting, čiji su nominirani pozdravljeni gromoglasnim pljeskom. Vrhunac događaja bilo je tradicionalno poziranje za "fotografiju generacije", gdje su se svi prisutni, od veterana poput Delroya Lindoa do debitantice Teyane Taylor, okupili kao pobjednici.