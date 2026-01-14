Nina Badrić pobjegla na Karibe: Zimsku bundu zamijenila zanimljivim kupaćim kostimom

Pjevačica je otputovala na Karibe, gdje uživa u prekrasnim pješčanim plažama i toplini sunca

Nina Badrić odlučila je siječanjsku hladnoću zamijeniti suncem i tirkiznim morem, a svoje je obožavatelje na društvenim mrežama oduševila objavom s egzotične destinacije. Pjevačica je sa svojim pratiteljima podijelila da uživa na zasluženom odmoru na Karibima, jasno dajući do znanja da je spremna napuniti baterije za izazove koji je očekuju u novoj godini.

U nizu fotografija i kratkih videozapisa, Nina je dočarala idiličnu atmosferu otoka Anguilla u istočnim Karibima. Prizori bijelih pješčanih plaža, kristalno čistog mora i visokih palmi ostavili su njezine pratitelje bez daha.

Na glavnoj fotografiji objave, pjevačica pozira u elegantnom jednodijelnom kupaćem kostimu crne boje s bijelim detaljima. Njezin opušteni i sretni izgled jasno govori da Nina uživa u svakom trenutku. Uz objavu je kratko i jasno poručila: "Odmor može početi", dajući do znanja da je dugo iščekivala ovaj bijeg od svakodnevice.

Ovaj egzotični odmor dolazi kao savršena uvertira u iznimno zaposleno razdoblje koje je pred Ninom Badrić. Nakon što je kraj 2025. godine provela radno, s brojnim koncertima u Varaždinu, Koprivnici i Opatiji te spektakularnim dočekom Nove godine na Viru, pjevačica se sada priprema za nove profesionalne uspjehe. Uskoro izlazi njezin dugoočekivani novi album pod nazivom "Moji ljudi", s kojeg je već predstavljen uspješan singl "Moj rodni grad". Samo tjedan dana nakon izlaska albuma, Ninu očekuju dva velika akustična koncerta u Plavoj dvorani Sava Centra u Beogradu, 20. i 21. veljače.