Prirodne maske za kosu: Sve što trebaš za prekrasnu kosu imaš u - hladnjaku!

Tajna domaćih maski leži u bogatstvu hranjivih tvari koje sadrže njihovi sastojci. Svaka namirnica ima jedinstvena svojstva koja ciljano djeluju na različite probleme kose.

Kosa bez sjaja, suhi vrhovi i manjak volumena česti su problemi s kojima se mnogi suočavaju, no rješenje se često krije ondje gdje ga najmanje očekujemo - u našoj kuhinji. Umjesto skupih preparata punih kemikalija, obnovu i dubinsku njegu kosi mogu pružiti potpuno prirodne maske spravljene od lako dostupnih namirnica. Avokado, med, jaja i kokosovo ulje nisu samo saveznici zdrave prehrane, već i moćni sastojci koji vašoj kosi mogu vratiti život, snagu i blistavost.

Što iz namirnica hrani kosu?

Avokado je, primjerice, iznimno hidratantan jer obiluje prirodnim uljima te mononezasićenim i polinezasićenim masnim kiselinama. Osim toga, izvrstan je izvor biotina, vitamina B kompleksa koji potiče zdrav rast kose, dok minerali poput kalija i magnezija pomažu zagladiti kutikulu vlasi, čineći kosu sjajnom i otpornom na lomljenje. S druge strane, kokosovo ulje sadrži laurinsku kiselinu, molekulu dovoljno malu da prodre duboko u vlas i spriječi gubitak proteina, što ga čini idealnim za obnovu oštećene kose. Jaja su prava riznica proteina, ključnih za jačanje strukture kose. Žumanjak, bogat mastima i vitaminima, hrani suhu kosu, dok bjelanjak pomaže u regulaciji masnog vlasišta. Med djeluje kao prirodni ovlaživač koji privlači vlagu iz zraka i zaključava je u kosi, pružajući joj mekoću i elastičnost.

Provjereni recepti za svaki tip kose

Priprema ovih maski je brza i jednostavna, a rezultati su vidljivi već nakon prve upotrebe. Sastojke možete prilagoditi dužini i gustoći svoje kose.

Shutterstock

Intenzivna hidratacija: Maska od avokada i meda

Ova hranjiva maska idealna je za suhu, beživotnu i oštećenu kosu kojoj je potrebna dubinska hidratacija. Zgnječite jedan zreli avokado u glatku pastu bez grudica. Dodajte dvije žlice meda i dvije žlice maslinovog ili otopljenog kokosovog ulja. Sve sastojke dobro promiješajte dok ne dobijete kremastu, homogenu smjesu. Ova kombinacija vratit će kosi vlagu, mekoću i sjaj.

Za snagu i rast: Proteinska bomba s jajima

Ako je vaša kosa sklona lomljenju i ima ispucale vrhove, proteinska maska s jajima pružit će joj potrebnu snagu. Umutite jedno jaje s dvije žlice maslinovog ulja. Ovdje je ključno prilagoditi recept tipu kose: za izrazito suhu kosu koristite samo žumanjak, dok je za masno vlasište bolji izbor bjelanjak. Ako imate normalnu kosu, slobodno koristite cijelo jaje. Proteini iz jajeta pomažu obnoviti oštećene dijelove vlasi i štite je od daljnjih oštećenja.

Shutterstock

Kako pravilno nanijeti i iskoristiti masku?

Da biste izvukli maksimum iz svoje domaće maske, važno je slijediti nekoliko jednostavnih koraka. Većina maski, osobito one na bazi ulja poput avokada, najbolje djeluje kada se nanese na suhu kosu jer vlaga može odbijati ulja i spriječiti njihovo dubinsko prodiranje. Masku ravnomjerno nanesite od sredine dužine prema vrhovima, koji su najčešće najsuši i najoštećeniji. Ako imate problema sa suhim vlasištem, masku možete nježno umasirati i u korijen. Nakon nanošenja, kosu skupite i omotajte prozirnom folijom ili toplim ručnikom. Toplina će pomoći otvoriti kutikule vlasi, omogućujući hranjivim sastojcima da prodru dublje. Ostavite masku da djeluje najmanje dvadeset do trideset minuta. Za intenzivniji tretman, možete je ostaviti i preko noći. Prilikom ispiranja, maske koje sadrže jaje obavezno isperite mlakom ili hladnom vodom kako se jaje ne bi skuhalo u kosi. Nakon temeljitog ispiranja, kosu operite blagim šamponom. Možda će biti potrebno i dvaput šamponirati kako biste u potpunosti uklonili ostatke maske.

Redovita primjena prirodnih maski, otprilike jednom tjedno, može značajno poboljšati zdravlje i izgled vaše kose. Iako one pružaju trenutno vidljive rezultate, važno je zapamtiti da je ljepota kose odraz cjelokupnog zdravlja. Uravnotežena prehrana bogata vitaminima i mineralima temelj je snažne i sjajne kose. Stoga, dok njegujete kosu izvana, ne zaboravite je hraniti i iznutra.