Tjedan mode: Nova vizija Chloé romantike u boji oduševila Pariz
LEPRŠAVE I RASKOŠNE

Ana Ivančić
6. ožujka 2026.

U pariškoj dvorani UNESCO-a, pred zvjezdanom publikom koju su činile Oprah Winfrey, Olivia Rodrigo i Brooke Shields, kreativna direktorica Chemena Kamali predstavila je novu kolekciju za kuću Chloé. Otkako je preuzela vodstvo, Kamali je udahnula novi život brendu, a revijom za jesen/zimu 2026. potvrdila je status visoke svećenice modernog boemstva, nudeći garderobu koja je istovremeno sanjiva i čvrsto ukorijenjena u stvarnosti.

Kolekcija, simbolično nazvana "The Devotion Collection", slavi empatiju, zajedništvo i vještinu ljudskih ruku. U svijetu kojim dominiraju brzina i mehanizacija, Kamali se okrenula sporijem ritmu tradicionalnih zanata i folklora. Inspiraciju je pronašla u svemu, od nizozemskih narodnih nošnji iz 19. stoljeća do estetike hipi kulture, stvarajući komade koji nose priče i emocije utkane u svaki šav. Naglasak je na delikatnom vezu, složenom pletivu i namjernim "nesavršenostima" koje odjeći daju dušu i podsjećaju da iza svake kreacije stoji čovjek.

Na pisti se ta vizija prevela u raskošne, lepršave siluete. Duge maksi haljine od kariranog uzorka ili s nježnim cvjetnim motivima, bluze s volanima i pleteni komadi činili su romantičnu osnovu. Ipak, Kamali vješto balansira između pastoralne idile i gradske vreve. Nježne haljine kombinirane su sa strukturiranim vunenim sakoima, robusnim kožnim "piratskim" čizmama i hlačama visokog struka, stvarajući dojam žene koja je istovremeno nježna i snažna, spremna za sve izazove suvremenog života. Paleta boja kretala se od kremastih i pastelnih tonova do dubljih nijansi bordo i šumski zelene, dodatno naglašavajući tu dvojnost.

Kao i uvijek, modni dodaci igrali su ključnu ulogu. Apsolutni hit sezone postao je crni kožni remen s masivnom srebrnom kopčom koja prikazuje četiri konja u galopu, čije isprepletene noge formiraju ime brenda. Uz visoke čizme, viđene su i drvene klompe koje su zaokružile boemski dojam, dok je nakit djelovao poput talismana: keramički privjesci i zlatne spirale u kosi podsjećali su na drago obiteljsko naslijeđe.

Chemena Kamali je još jednom dokazala da točno zna tko je Chloé žena: slobodna, senzualna i samouvjerena. Njezina vizija nije puko oživljavanje estetike sedamdesetih, već promišljeno stvaranje moderne garderobe koja slavi ženstvenost, naslijeđe i, iznad svega, posvećenost.

