Napravi nešto dobro samo za sebe: Dođi na dm žensku utrku i pokaži koliko si snažna

Realno, kad si zadnji put napravila nešto samo za sebe?

Postoji nešto gotovo terapeutski u prizoru žena koje nakon posla dolaze na Jarun u tenisicama, s vezanom kosom i glavom punom popisa obaveza. Netko je prije toga pokupio dijete iz vrtića, netko završio sastanak koji je trebao biti e-mail, a netko samo pokušava vratiti osjećaj da još uvijek radi nešto za sebe. Upravo zato dm ženska utrka nikad nije bila samo utrka. To je onih dva sata tijekom kojih ne moraš biti dostupna svima.

U svakodnevici u kojoj smo stalno “tu” za druge, vrijeme za sebe često završi negdje između “sutra ću” i “kad sve riješim”. A istina je da se to “kad” rijetko dogodi. Zato su ovakvi trenuci važni. Ne zato što ćeš istrčati najbrže ili najdalje, nego zato što ćeš stati, udahnuti i odlučiti da si i ti na toj listi prioriteta.

Od 12. svibnja kreću besplatne pripreme za dm žensku utrku, pod vodstvom Marija Mlinarića, i već sama ta činjenica mijenja dinamiku cijele priče. Nema prijava, nema pritiska, nema onog osjećaja da moraš “biti spremna” da bi došla. Samo se pojaviš. Treninzi se održavaju na Jarunu radnim danom, ali ove godine priča ide i dalje, trenira se i u Samoboru i Sisku.

I možda je upravo to najvažnije. To što više nije riječ samo o jednoj lokaciji i jednoj utrci, nego o cijelom pokretu koji kaže: možeš početi gdje god jesi.

Treninzi su osmišljeni tako da svatko može pronaći svoj tempo

PR dm

Jer dm ženska utrka nikad nije bila rezervirana samo za “one koje već trče”. Dapače, najveća vrijednost joj je u tome što okuplja žene koje tek kreću, žene koje se vraćaju sebi i one koje su već odavno shvatile da fizička snaga i mentalni mir često dolaze u paketu. Treninzi su osmišljeni tako da svatko može pronaći svoj tempo, bez uspoređivanja, bez forsiranja, bez potrebe da se ikome išta dokazuje.

A onda dođe i taj dan.

Subota, 6. lipnja, Jarun. I sve one žene koje su prije mjesec dana možda sumnjale hoće li uopće doći, sada stoje na startu. Neke sa sestrom, neke s prijateljicama, neke same, ali zapravo niti jedna nije sama. Jer atmosfera na dm ženskoj utrci nikad nije natjecateljska u onom klasičnom smislu. To je kombinacija podrške, zajedništva i onog tihog ponosa koji dolazi kad shvatiš da si ipak došla.

Utrka nudi opcije za sve: od rekreativne do profesionalne, ali iskreno, kilometri su ovdje skoro pa sekundarni. Bitnije je ono što se događa između starta i cilja. Onaj unutarnji dijalog koji se mijenja iz “ne mogu” u “mogu ja to”.

I možda je baš zato ova utrka posebna.

Po prvi put kondicijski treninzi bit će organizirani i u drugim gradovima

Mario Mlinarić će temelje dobre kondicije postaviti i u:

Samoboru , u subotu 23. svibnja, u Parku Vugrinščak, od 10 h do 12 h

, u subotu 23. svibnja, u Parku Vugrinščak, od 10 h do 12 h Sisku, u subotu 30. svibnja, na Kupalištu Zibel, od 10 h do12 h

Tijekom vikenda besplatni savjeti za treninge i prehranu čekaju vas online, na Facebook i Instagram profilima Marija Mlinarića te na internetskoj stranici trening.com.

Za svaku kupljenu ulaznicu doniraju se sredstva za podršku ženama

PR dm

Jer nije riječ o transformaciji tijela u 30 dana. Riječ je o nečemu puno realnijem, o vraćanju osjećaja kontrole nad vlastitim vremenom, energijom i odlukama. O tome da si, barem na trenutak, sama sebi važna.

U dm ženskoj utrci možete sudjelovati kupnjom ulaznica u dm online shopu i dm trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu.

Dvije utrke namijenjene su mališanima, djeci od tri do šest godina te djeci od sedam do jedanaest godina, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Kotizacija za profesionalnu utrku iznosi 15 eura, za rekreativnu 10 eura, dok je kotizacija za dječje utrke 5 eura. Ove godine za svaku kupljenu ulaznicu dm će donirati dva eura udruzi P.I.N.K. – life za provedbu programa psihosocijalne podrške za žene kroz kreativne i edukativne aktivnosti.

Naime, dm ženska utrka i ove će godine bogatim sadržajem osigurati aktivnu zabavu za cijelu obitelj, ali i besplatne dermatološke preglede, mjerenje šećera te nutricionističko savjetovanje. A možda je dovoljno to što si pročitala ovaj tekst i pomislila: “Možda bih mogla.”

I to je već početak.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a.