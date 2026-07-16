Mišo Kovač slavi rođendan: Život su mu obilježili milijuni ploča i pjesme koje će se pjevati zauvijek

Mišina karijera svjedoči o nevjerojatnoj snazi. Iako ga mediji i kritika nisu uvijek mazili, karijeru je gradio na izravnoj vezi s narodom

Rođen 16. 7. 1941. u Šibeniku, Mate Mišo Kovač desetljećima je više od pjevača – on je kulturni fenomen i simbol Dalmacije. S više od dvadeset milijuna prodanih ploča, apsolutni je rekorder diskografije na ovim prostorima, no njegova snaga ne leži samo u brojkama, već u neobjašnjivoj vezi s publikom koja ga je pretvorila u istinsku ikonu.

Od tapetara do simbola

Njegov put nije počeo na pozornici. Mladi Mišo izučio je tapetarski zanat i sanjao o karijeri vratara u Hajduku. Ipak, glazba je prevladala. Nakon pobjede na natjecanju talenata izvedbom pjesme Raya Charlesa, sve se promijenilo. Ključna je bila 1969. i suradnja sa skladateljem Đorđom Novkovićem, koja je iznjedrila hit "Više se nećeš vratiti" i lansirala ga u zvjezdanu orbitu. Ubrzo su uslijedili legendarni hitovi poput "Proplakat će zora", "Ostala si uvijek ista" i "Dalmatino", pjesme koje su postale dio narodne baštine i himne generacija. Njegov zaštitni znak, gusti brkovi, nisu bili samo modni odabir. Pustio ih je 1971. da prekriju ožiljak od teške prometne nesreće.

Nel Pavletic/Pixsell

Tragedija koja je slomila i ojačala čovjeka

Vrhunac slave osamdesetih godina prekinula je strašna obiteljska tragedija. Godine 1992. preminuo je njegov sin Edi, pripadnik specijalne postrojbe Hrvatske vojske. Taj ga je gubitak bacio u najdublju tamu. Uslijedio je razvod te teška depresija i borba. Spas je pronašao u trećoj supruzi Lidiji, za koju i danas emotivno govori: "Da nije nje, ja bih bio mrtav u bolnici i poslije bolnice. Nemam nikog, samo se okrenem njoj i to je to".

Mišina karijera svjedoči o nevjerojatnoj snazi. Iako ga mediji i kritika nisu uvijek mazili, karijeru je gradio na izravnoj vezi s narodom. Njegovi koncerti postali su rituali na kojima bi, nakon prvog stiha, samo raširio ruke i prepustio pjevanje tisućama grla. Upravo ta sirova emocija i život obilježen velikim usponima i padovima stvorili su mit o Miši Kovaču – vječnom Dalmatincu kojeg je publika prigrlila kao svoga, zauvijek.

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