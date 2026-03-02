Mirjana Mikulec proslavila 50. rođendan s Hanom Huljić, Petrom Grašom i Andreom Čermak

Jedna od najpoznatijih domaćih dizajnerica interijera Mirjana Mikulec proteklog je vikenda u elegantnoj, ali vrlo intimnoj atmosferi proslavila svoj 50. rođendan, okružena obitelji i najbližim prijateljima. Slavlje je bilo u njezinu prepoznatljivom stilu – svečano, s puno pažnje prema detaljima, ali prije svega toplo i osobno, baš onako kako živi i radi.

Tema večeri bila je crvena boja, koja je dominirala i dekoracijom prostora i stylingom slavljenice, simbolizirajući energiju, snagu i strast, što mnogi vežu uz Mirjanu. Među uzvanicima su se našla brojna poznata lica s kojima je vežu godine prijateljstva, poput Mirne Maras, Andree Čermak, Monike Olujić, Ivana Huljića, Buge Grašo Radošević, ali i njezine prijateljice iz mladosti koje su, kako i sama često ističe, kroz godine postale njezin oslonac kroz život. Upravo su njihovo zajedništvo, smijeh i ženska podrška obilježili večer u kojoj nije nedostajalo emocija.

Uz stariju kćer Mateu, Mirjana sa suprugom Krešimirom, s kojim je 25 godina u braku, ima i kćer Miju, a obitelj je, kaže, uvijek bila njezina najveća snaga. Tijekom godina otvoreno je govorila o izazovima majčinstva i osjećajima koje prolaze žene koje istodobno grade karijeru i obitelj.

"Kad se osvrnem na ovih pet desetljeća, bilo je svega, lijepih privatnih trenutaka, velikih poslovnih uspjeha, ali i kriza koje su me naučile strpljenju i upornosti. Prošla sam razdoblja velikog umora i burnouta, trenutke u kojima sam morala stati i preispitati sebe, ali upravo su me takve faze najviše naučile. Najteže su uvijek bile one majčinske dileme, osjećaj da nikad ne možeš biti dovoljno na svim stranama. Kad je Matea otišla u Pariz na studij, mislila sam da će mi to biti najteže razdoblje, ali sada sam ponosna kad vidim kakav je put izgradila. Danas mogu reći da sam zadovoljna svojim životom, ali i dalje imam potrebu učiti i ići naprijed jer čim stanem, imam osjećaj da se vraćam. Vjerujem da svaki korak, pa i onaj pogrešan, na kraju vodi prema nečemu boljem ”, rekla je slavljenica.

Njezin dugogodišnji prijatelj Petar Grašo, koji je slavlje došao sa suprugom Hanom, ponesen atmosferom, spontano je preuzeo mikrofon i zapjevao, među ostalim i svoj hit "Ako te pitaju". Njihovo prijateljstvo traje godinama, a Grašo ima i posebnu obiteljsku ulogu jer je krizmani kum njezinoj mlađoj kćeri Miji. "Ne postoji puno osoba poput Mirjane koja spaja toliko ljudi, ona je iskričava, uvijek nasmijana, znatiželjna, luda u najpozitivnijem smislu. Sada ulazi u jedno novo desetljeće i to par dana prije mene, tako da sam ja još mlad! (smijeh) Mirjana ima sve što treba, divnu familiju i divne ljude oko sebe!”- poručio je Grašo.