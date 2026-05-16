Megan Fox slavi 40. rođendan: Tiha patnja brojnih muškaraca nema sreće u ljubavi

Američka glumica Megan Fox 16. svibnja slavi 40. rođendan, odavno je prestala biti samo sinonim za holivudsku ljepoticu. Iako ju je uloga u "Transformerima" vinula u zvijezde i donijela joj status seks-simbola, posljednjih godina Fox sve otvorenije progovara o tamnoj strani slave, svojim unutarnjim borbama i kompleksnim odnosima koji su je oblikovali. Time je javnosti otkrila jednu sasvim novu, ranjiviju stranu.

Karijeru je započela početkom 2000-ih, no proboj je ostvarila 2007. kao Mikaela Banes u blockbusteru "Transformeri". Ta uloga ju je preko noći pretvorila u jednu od najprepoznatljivijih glumica na svijetu. Ipak, film koji je s vremenom stekao kultni status i postao "zaboravljeni feministički klasik" jest horor-komedija "Tijelo lijepe Jennifer" iz 2009. godine, gdje je njezina izvedba zaradila pohvale kritičara. Tijekom godina glumila je u nizu filmova i serija, poput "Nindža kornjača" i "New Girl", pokazujući svoju svestranost.

Borba s unutarnjim demonima i estetski zahvati

Unatoč tome što su je časopisi proglašavali najljepšom ženom svijeta, Fox se borila s dubokim nesigurnostima. Javno je progovorila o svojoj cjeloživotnoj borbi s tjelesnom dismorfijom, poremećajem zbog kojeg je opsjednuta percipiranim manama u vlastitom izgledu. "Nikada u životu nisam voljela svoje tijelo", priznala je u jednom intervjuu, objašnjavajući da se nikada ne vidi onako kako je drugi vide.

Otvoreno je govorila i o estetskim zahvatima. Potvrdila je da je tri puta operirala grudi, prvi put još u ranim dvadesetima. Nedavno je zamijenila implantate jer je željela postići "izgled striptizete iz devedesetih". Priznala je i operaciju nosa te korištenje botoksa i filera, no demantirala je glasine o liftingu lica ili uklanjanju bukalnih masnih jastučića.

Turbulentni odnosi

Njezin ljubavni život oduvijek je bio pod povećalom javnosti. Brak s glumcem Brianom Austinom Greenom, s kojim je bila od svoje osamnaeste godine i s kojim ima tri sina - Nou, Bodhija i Journeyja - bio je ispunjen usponima i padovima. Par se konačno razišao 2020. godine. Fox je kasnije priznala da, zbog svoje mladosti, nije bila sjajna partnerica.

Ubrzo nakon razvoda započela je intenzivnu vezu s glazbenikom Machine Gun Kellyjem, kojeg je nazvala svojim "blizanačkim plamenom". Njihova veza bila je turbulentna, s objavom zaruka, a zatim i prekidom. Ipak, ostali su povezani te su u ožujku 2025. dobili kćer Sagu Blade, o kojoj se sada zajednički brinu.

Megan Fox danas ostavlja dojam žene koja je preuzela kontrolu nad vlastitom pričom. Balansirajući između karijere i odgoja četvero djece, ne boji se pokazati svoju ranjivost, čime se odmaknula od nametnute slike savršene ljepotice i postala uzor mnogima koji se bore s vlastitim nesigurnostima.