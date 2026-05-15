Međunarodni dan obitelji 2026: U fokusu nejednakost i dobrobit djece

Ujedinjeni narodi svake godine 15. svibnja obilježavaju Međunarodni dan obitelji, posvećen svijesti o ključnoj ulozi obitelji. Za 2026. godinu odabrana je tema „Obitelji, nejednakosti i dobrobit djece“. Time se želi naglasiti kako sve veći jaz u prihodima i pristupu uslugama izravno oblikuje obiteljski život i budućnost najmlađih članova društva.

Zašto je tema nejednakosti ključna?

Globalne nejednakosti postale su stvarnost za milijune obitelji. Tema za 2026. skreće pozornost na to da se mnoge obitelji suočavaju s ekonomskom nesigurnošću, ograničenom podrškom u skrbi i nejednakim pristupom zdravstvu i obrazovanju. Takvi uvjeti, posebice za obitelji s malom djecom, povećavaju rizik od siromaštva. Posljedice nisu samo trenutačne; one mogu imati trajan negativan utjecaj na zdravlje i obrazovanje djece, stvarajući međugeneracijski krug isključenosti. Djeca koja odrastaju u kućanstvima s nestabilnim prihodima imaju veće izglede suočiti se s razvojnim poteškoćama koje se mogu protegnuti na odraslu dob, a problemi se produbljuju kada su prisutne i nejednakosti temeljene na spolu ili rasi.

Politike usmjerene na obitelj

Poruka za 2026. nije samo upozorenje, već i jasan poziv na akciju. Ujedinjeni narodi naglašavaju potrebu za jačim ulaganjem u integrirane socijalne politike. To znači provedbu mjera kao što su dječji doplatci, plaćeni roditeljski dopust te dostupni i cjenovno pristupačni vrtići. Cilj ovih politika je stabilizirati kućanstva, smanjiti rizik od siromaštva i poboljšati ishode za djecu. Kada se primjenjuju od najranije dobi, ovakve mjere jačaju otpornost obitelji i promiču jednake mogućnosti za svu djecu.

Korijeni i svrha obilježavanja

Opća skupština UN-a proglasila je 15. svibnja Međunarodnim danom obitelji 1993. godine. Cilj je od početka bio jasan: promovirati svijest o pitanjima koja se tiču obitelji i povećati znanje o društvenim i ekonomskim procesima koji na njih utječu. Dan naglašava da se temeljna obilježja čovječanstva, poput zajedništva i tolerancije, počinju graditi upravo u obiteljskom okruženju.

Obitelj kao temelj društva

Univerzalna poruka ostaje da je obitelj prostor u kojem se uči povjerenje, ljubav i osjećaj pripadnosti. Upravo se u obiteljskom okruženju stvaraju pojedinci sa svojim stavovima koji će graditi budući svijet, zbog čega je podrška obiteljima ključno ulaganje u cjelokupno društvo.