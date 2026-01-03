Kao sunce u kolovozu: Outfit sa špice koji je razbio zimsko sivilo

Na zagrebačkoj špici čak i kišni zimski dan može postati modna pozornica – a zaigrani outfit ove vedre mlade dame to potvrđuje s lakoćom dostojnom modnog editorijala.

U središtu priče nalazi se statement žuta bunda od umjetnog krzna, odvažna i optimistična poput zimskog sunca koje se rijetko probije kroz zimsko sivilo. U kombinaciji s crop topom neutralnog tona, silueta ostaje čista i urbana, s dozom nonšalantne seksepilnosti koja djeluje spontano, a zapravo je vrlo promišljena.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Animal print i žarka boja

Posebnu modnu težinu nose hlače s animal printom koje outfitu daju karakter i jasno izraženu modnu hrabrost. Leopard uz žutu? Da – ali u ovoj interpretaciji djeluje svježe, moderno i nimalo predvidljivo. Riječ je o spoju koji podsjeća na pariški street style, ali s jasnim zagrebačkim potpisom.

Crne gležnjače s robusnim potplatom prizemljuju cijeli look i čine ga nosivim, spremnim za gradske pločnike i mokri asfalt, dok mini karirana torbica i kišobran postaju chic modni dodaci, a ne puka praktičnost.

Ono što ovaj styling čini pravim modnim trenutkom nije samo kombinacija trendova, već stav – lakoća pokreta, široki osmijeh i samopouzdanje koji poručuju da moda nije kostim ili uniforma, nego produžetak osobnosti. Na zagrebačkoj špici ovaj outfit dokazuje da se i u najhladnijem dijelu godine može igrati bojama, teksturama i uzorcima – i pritom izgledati moderno i zanimljivo. Zimsko sivilo ne možemo izbjeći, ali zagrebački street style očito zna kako mu prkositi.