Horoskop za nedjelju: Ribe će osjećati prazninu, ovnovi se trebaju sabrati

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Osjećat ćete se kao da se ne možete uhvatiti ni za što je sigurno. U pravu ste, ali razmislite koliko ste sami zaslužni za to. POSAO: Pred vama je pomalo kaotičan dan. Šefovi će zahtijevati jedno, vi ćete raditi drugo, a rezultat će biti nešto treće. ZDRAVLJE&SAVJET: Saberite se u miru i tišini.

Bik

LJUBAV: Vaš šarm i nastup pun samopouzdanja osvojit će i najtvrdokornije protivnike suprotnog spola. Budite svoji. POSAO: Najviše će vas zanimati ono što je neopipljivo. Mnogi će se danas pokazati kao vrsni istraživači, a posebno ljudskih duša. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će rado volontirati.

Blizanci

LJUBAV: Današnji dan mogao bi vam donijeti malo zbrkanosti i frustracija u osobnim odnosima. Zato smanjite očekivanja. POSAO: Nije problem ni u vama ni u drugima, nego u situaciji koja zahtijeva maksimalnu koncentraciju od obje strane. ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite ciljeve.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak

LJUBAV: Ne postoji ništa što bi vas moglo odvratiti od voljene osobe. Sklad, dobre namjere i okolnosti koje vam idu na ruku su tu. POSAO: Neki će se razmatrati mogućnosti svog profesionalnog usavršavanja. Činit će im se da mogu još dosta toga naučiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Sagledajte cjelinu.

Lav

LJUBAV: Potrudit ćete se biti pristojni i ljubaznim ponašanjem nadilaziti prazninu u osobnim odnosima. POSAO: Na blag način odlično ćete se povezati s nadređenima, kao i s podređenima. Svi ćete izgledati poput velike obitelji. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Djevica

LJUBAV: Vaš ljubavni život danas će doživjeti pravu renesansu. Sve će vam ići u prilog, a na vama je samo da se razmašete. POSAO: Još uvijek ste u maloj dvojbi oko jedne financijske ponude. Ipak, sve više shvaćate njene prednosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte.

Vaga

LJUBAV: Odličan je dan za druženja, povezivanja s ljudima, obnovu prijateljstava i razvoj ljubavnih veza. Navalite. POSAO: Svi poslovi koji zahtijevaju korespondenciju, šarm, ljubaznost i održavanje kontakata, danas će vam ići od ruke. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite ranije na počinak.

Škorpion

LJUBAV: Pred vama su nove mogućnosti. Ljudi oko vas bit će vam skloni, pa su na dnevnom redu nova poznanstva. POSAO: Neki će se baviti malim financijskim transakcijama na sasvim neobičan način. Postići će rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Povežite se s ljudima oko sebe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Strijelac

LJUBAV: Osoba s kojom radite dala bi sve da vas malo bolje upozna. Možda će vam se pokušati približiti. POSAO: Kreativci će raditi dobro i uživati u poslu. Ostalima će nedostajati hrabrosti da povuku oštrije poteze. ZDRAVLJE&SAVJET: Ipak ste zadovoljni.

Jarac

LJUBAV: Sve će vam ići od ruke kad se o ljubavi radi. Potrudite se biti iskreni i otvoreni s partnerom. Vratit će vam se. POSAO: Dan je dobar za povezivanje s ljudima i za kreativne bavljenja. Pokazat ćete svoje talente na tim područjima. ZDRAVLJE&SAVJET: Vezani će istinski uživati.

Vodenjak

LJUBAV: Rijetko kada vam riječi na dolaze na pravi način, no baš tako je danas. Šutite i volite bez objašnjavanja. POSAO: Postoji mogućnost nesporazuma sa suradnicima. Zato kontrolirajte komunikacije, ugovore i prijedloge. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se.

Ribe

LJUBAV: Ako izađete među ljude, naići ćete na niz prilika za ugodna poznanstva površnog karaktera. Dobro za zabavu. POSAO: Malo ćete usporiti, ali vam drugi oko vas neće dopustiti da stanete. Svojim kontaktima poticat će vas da idete dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivna praznina.