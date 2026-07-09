Kuglica po kuglica do savršenog ljeta: U Njivicama na otoku Krku traje Festival sladoleda

Ove godine sladoled se može kušati na čak 12 gastro adresa u Njivicama te pet festivalskih punktova, a vrhunski proizvođači sladoleda i originalnih deserata stigli su iz cijele Hrvatske

Postoji li bolji način za rashladiti se tijekom ljetnih vrućina od kuglice omiljenog sladoleda? Teško. Još ako možete birati između autentičnog talijanskog gelata, voćnih sorbeta od stopostotnog voća, kremastih sladoleda, kurtoša punjenog gelatom, bubble wafflea ili toplih fritula s domaćim kremama, onda obična šetnja uz more vrlo lako preraste u pravi gastro doživljaj. Upravo tom omiljenom ljetnom slasticom već devetu godinu zaredom slave se okusi, kreativnost i dobra atmosfera na Festivalu sladoleda u Njivicama koji od 6. do 12. srpnja ovo kvarnersko mjesto pretvara u najslađu ljetnu pozornicu na Jadranu. Ove godine sladoled se može kušati na čak 12 gastro adresa u Njivicama te pet festivalskih punktova, a vrhunski proizvođači sladoleda i originalnih deserata stigli su iz cijele Hrvatske. Kako i priliči ovom veselom festivalu bogata ponuda ledenih slastica upotpunjena je koncertima, dječjim radionicama, uličnim performerima i brojnim iznenađenja, zbog čega je Festival sladoleda odavno prerastao granice klasične gastronomske manifestacije i postao jedan od najiščekivanijih ljetnih događaja na otoku Krku.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

- Festival sladoleda već devetu godinu označava početak ljeta u Njivicama. Sretna sam što su to prepoznali brojni proizvođači sladoleda koji iz godine u godinu pomiču granice u prezentaciji i načinu posluživanja sladoleda koji je tijekom tih tjedan dana glavna slastica u našim Njivicama. Priču o sladoledu prepoznali su brojni turisti koji nerijetko bukiraju svoj smještaj u terminu održavanja festivala. Ljeto je kod nas počelo i kao što vidite kod nas se traži krevet više!- kaže direktorica TZ Omišalj Njivice Andrea Orlić Čutul dodajući kako se program Festivala sladoleda proteže duž Ribarske obale, Lukobrana i u sklopu Aminess Resorta te da se uz 17 punktova s ponudom koja će zadovoljiti i najveće ljubitelje slatkog nalaze i brojni programi i za najmlađe.

Nikola Zoko

Što kušati na Festivalu sladoleda ovog ljeta?

Među najzanimljivijim izlagačima ovogodišnjeg festivala svakako se ističe Storia Gelato, riječki brend koji je posljednjih godina stekao brojne poklonike zahvaljujući autentičnom pristupu izradi sladoleda. Njihova filozofija temelji se na ideji da pravi gelato ne treba skrivati kvalitetu iza pretjerano jakih aroma i umjetnih dodataka. Umjesto toga, svaki okus nastaje od pažljivo biranih sastojaka i receptura inspiriranih talijanskom tradicijom. Rezultat su kremasti sladoledi punog okusa koji podsjećaju na male obiteljske gelaterije u Italiji. U Njivicama će posjetitelji moći kušati njihove najpoznatije klasike, ali i sezonske okuse koji se pripremaju u manjim serijama. Ono što Storia Gelato posebno izdvaja jest osjećaj da ne jedete samo desert, nego mali ritual uživanja koji priziva ljeto, more i bezbrižne večeri uz obalu. A znate li koji sladoled s ovog festivala možete kušati i ponijeti kući kao najbolji suvenir? Ove su godine Festival sladoleda posjetili i LIOGRIZKI- slovenski brend liofiliziranog voća i povrća koji godinama voće iz svog uzgoja u trenutku pune zrelosti pretvara u hrskavi snack. Za festival sladoleda stigli su s liofiliziranim sladoledom- bogatog okusa svih poznatih voćnih i mliječnih aroma. Ovaj se sladoled ne liže već gricka, a ono što vam ostane možete ponijeti kući.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Od kuroša do fritula sa sladoledom!

Ako postoji desert koji će se ove godine najviše fotografirati, vrlo je vjerojatno da će to biti Pop’s Sweet Shop. Njihov hit proizvod spaja tradicionalni kurtoš, poznat i kao chimney cake, s kremastim ručno rađenim gelatom. Kurtoš se peče na licu mjesta pa se miris toplog tijesta širi cijelom festivalskom zonom i teško mu je odoljeti. Nakon pečenja puni se sladoledom i bogatim dodacima, a svaka kombinacija izgleda poput male umjetničke instalacije. U ponudi su okusi inspirirani popularnim slasticama poput Ferrera, Raffaella, Kindera i pistacija, dok je apple pie verzija među najtraženijima. Upravo kontrast toplog, hrskavog kurtoša i hladnog, kremastog gelata čini ovaj desert posebnim iskustvom. Posjetitelji ga često dijele, ali nakon prvog zalogaja mnogi požale što nisu naručili vlastiti.

Tijekom festivala konstantna je gužva i ispred Šmek&Snack by Marija Gregurić/kućice. Iza brenda stoji jedna od rijetkih žena streetfoderica na domaćoj gastro sceni, a njezina ponuda spaja atraktivan izgled i ozbiljno dobar okus. Posebnu pažnju privlači bezglutenski Ice Soft sladoled koji je postao favorit svima koji traže laganiju varijantu deserta. Tu su i popularni bubble waffle deserti – hrskavi izvana, mekani iznutra, punjeni kremastim sladoledom, premium preljevima i svježim voćem. Sve izgleda kao da je stvoreno za društvene mreže, ali iza vizualnog dojma stoji i kvalitetna priprema. Ponudu dodatno upotpunjuju osvježavajuće limunade, milkshake koji su idealni za vruće ljetne večeri. Šmek&Snack tako postaje nezaobilazna adresa za sve koji vole moderne street food deserte s puno karaktera.

Nikola Zoko

Dok festival donosi brojne moderne slastice, Tonkine fritule podsjećaju koliko su ponekad najljepši upravo tradicionalni okusi. Njihove fritule pripremaju se po starom receptu bez jaja, a poslužuju se s domaćim kremama i svježim voćem. Miris toplih fritula mnoge odmah vraća u djetinjstvo i na obiteljska okupljanja uz more. Ipak, Tonkine fritule nisu ostale samo u okvirima tradicije. Kroz brojne kombinacije punjenja i preljeva ovaj kvarnerski klasik dobio je moderan twist koji privlači i mlađu publiku. Upravo ta kombinacija poznatog okusa i kreativne prezentacije čini ih jednim od najtraženijih slatkih zalogaja festivala. Fritule su na Kvarneru mnogo više od deserta – dio su lokalne gastronomske kulture, a u Njivicama će ih posjetitelji moći kušati u možda njihovom najzabavnijem i najšarenijem izdanju do sada.

Uz ove izlagače, festival okuplja i brojne lokalne proizvođače poput Bourbona, Vijona, Passagea, Strica, Fratellija i Fontane, dok će Aminess Hotels & Resorts na svojim punktovima nuditi handmade sladoled Frozzie i posebni Affogato Morning Experience za ljubitelje kave i sladoleda. Za sve one koji traže savršen spoj gastronomije i ljetne zabave, restoran 7 Seas nezaobilazna je adresa tijekom Festivala sladoleda u Njivicama. Smješten uz more, s jednom od najljepših terasa na Kvarneru, nudi nezaboravan pogled na zalazak sunca i festivalska događanja. Nakon uživanja u mediteranskim specijalitetima i opuštenoj atmosferi, dovoljno je prošetati nekoliko koraka do festivalske promenade, gdje vas čeka zabava. Na festivalskoj pozornici se do kraja festivala očekuju nastupi Domenice, Ante Casha i grupe Vatra.

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